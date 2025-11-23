快訊

打造趣味耶誕尋寶之旅 Chaumet揭開藍色珠寶盒的珍貴秘密

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Chaumet耶誕形象「尋寶之旅」。圖／Chaumet提供
Chaumet耶誕形象「尋寶之旅」。圖／Chaumet提供

迎接2025年度佳節，Chaumet在充滿傳奇色彩的巴黎心臟地帶、鋅瓦屋頂和皚皚白雪所覆蓋的芳登廣場中，悄然上演以一場妙趣橫生的捉迷藏尋寶之旅：象徵著無限悸動與驚喜的Chaumet經典的藍色珠寶盒一件件被尋獲，其中的Bee de Chaumet、Liens和Joséphine系列作品，每一件都展現了品牌的創意精神與精湛工藝，以金彩鑽光閃耀溫馨團聚與歡樂時刻。

Bee de Chaumet系列將幾何蜂巢意象重現在珠寶上，透過鏡面拋光金屬和鑽石相互輝映、無限延伸。Chaumet以精湛工藝打造出無可比擬的柔軟項鍊，配戴時猶如第二層肌膚般貼合；手環、戒指、圈式耳環為系列必備單品，可疊戴或與不同系列混搭；蜜蜂為此系列的珍貴標誌，以具體的形象停駐在一枚toi et moi戒指及一條長項鍊上，並結合海藍寶石與藍寶石，出現在高級珠寶胸針上。

Liens系列以情感為基石，刻畫人生互相交錯的軌跡。Jeux de Liens項鍊以鏡面拋光黃金鑲嵌鑽石與剛玉，或黃金鑲嵌鑽石的組合，透過多條疊戴營造出華麗的視覺效果；Jeux de Liens Harmony項鍊的交叉連結圖騰及金屬圓盤邊緣鋪鑲鑽石，散發如同幸運符般的熠熠光芒；背面還皆可鐫刻文字，傳遞獨一無二的珍貴心意。

Joséphine系列項鍊以鷺羽之「V」形為設計靈感勾勒簡潔俐落的線條，營造出富有紋理與韻律感的浮雕效果；Joséphine Aigrette Impériale戒指鑲嵌約瑟芬皇后鍾愛的梨形鑽石，展現高貴不凡之氣韻；Triomphe de Chaumet戒指以鑽石和黑色漆面點綴陽剛的王冠造型；不論是圓潤珍珠羅列，或海藍寶石與白鑽相襯，Joséphine Aigrette戒指以別具辨識度的風格成為自由疊戴的首選。亦有將系列梨形造型美學延伸至腕表表殼設計的Joséphine Aigrette珠寶腕表，讓時間流轉為優雅品味的體驗。

Joséphine Aigrette腕表，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石搭配夜藍色表帶，價格店洽。圖／Chaumet提供
Chaumet耶誕形象「尋寶之旅」。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony大型項鍊，18K黃金鑲嵌明亮式切割鑽石，35萬7,000元。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet手環，18K黃金鋪鑲明亮式切割鑽石，23萬9,000元。圖／Chaumet提供
Torsade de Chaumet鉑金戒指，86,700元。圖／Chaumet提供
Joséphine系列戒指。圖／Chaumet提供
Chaumet耶誕形象「尋寶之旅」。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet系列手環。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette Impériale戒指，鉑金鑲嵌一顆1.5克拉以上的梨形鑽石與明亮式切割鑽石，價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Bee胸針，18K白金鑲嵌1顆19.05克拉的枕形切割海藍寶石以及明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens Harmony項鍊。圖／Chaumet提供
Bee de Chaumet戒指，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，43萬6,000元。圖／Chaumet提供
Jeux de Liens耳環，18K白金鑲嵌藍寶石和明亮式切割鑽石，30萬9,000元。圖／Chaumet提供
