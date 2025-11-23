迪麗熱巴獻上年度佳節祝福 鑽石星星和珍珠構成MIKIMOTO絕美冬夜銀河

冬季的夜色緩緩墜落，城市在微寒的空氣裡亮起溫暖燈火，街角的金色裝飾閃爍、屋簷下的雪花悄然降落，人們在這一年中最柔軟的節日裡，重新拾起祝福與心意 -- MIKIMOTO以頂級珍珠化作冬日柔雪，呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés與Starry Night兩大系列，為佳節增添恬靜而璀璨的光。

Les Pétales Place Vendôme Rosés系列延續高訂珠寶的創作靈感，以粉紅金的柔暖色澤細膩描摹玫瑰花瓣的輕靈與曲線，刻畫巴黎芳登廣場上微風輕拂花瓣飛舞的景象。珍珠在冬日光線折射下宛如覆落在花瓣上的初雪，無論是環繞頸間的長項鍊、貼近心口的短項鍊，或是於手腕、耳畔輕盈搖曳的設計，都像在雪景中悄然盛開的冬季之花，以優雅的姿態托付祝福、浪漫與思念。