聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO代言人迪麗熱巴演繹Starry Night系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO代言人迪麗熱巴演繹Starry Night系列珠寶。圖／MIKIMOTO提供

冬季的夜色緩緩墜落，城市在微寒的空氣裡亮起溫暖燈火，街角的金色裝飾閃爍、屋簷下的雪花悄然降落，人們在這一年中最柔軟的節日裡，重新拾起祝福與心意 -- MIKIMOTO以頂級珍珠化作冬日柔雪，呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés與Starry Night兩大系列，為佳節增添恬靜而璀璨的光。

Les Pétales Place Vendôme Rosés系列延續高訂珠寶的創作靈感，以粉紅金的柔暖色澤細膩描摹玫瑰花瓣的輕靈與曲線，刻畫巴黎芳登廣場上微風輕拂花瓣飛舞的景象。珍珠在冬日光線折射下宛如覆落在花瓣上的初雪，無論是環繞頸間的長項鍊、貼近心口的短項鍊，或是於手腕、耳畔輕盈搖曳的設計，都像在雪景中悄然盛開的冬季之花，以優雅的姿態托付祝福、浪漫與思念。

Starry Night系列則以靜謐又華麗的夜空為靈感，珍珠反映著溫柔的月光，鑽石則像閃耀的星光，將日本Akoya珍珠的圓潤光澤與風箏型切割鑽石交織成閃耀的銀河，點綴耳畔和手腕。MIKIMOTO更攜手全球代言人迪麗熱巴，共同詮釋這個系列的浪漫，以星空象徵一年中最動人的願望。

MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night手鍊，10萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night手鍊，10萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés長項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés長項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés短項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés短項鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Starry Night墜鍊，14萬元。圖／MIKIMOTO提供
Starry Night墜鍊，14萬元。圖／MIKIMOTO提供
Starry Night耳環，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Starry Night耳環，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO為佳節呈獻Les Pétales Place Vendôme Rosés系列。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night耳環，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Starry Night耳環，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés耳環，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales Place Vendôme Rosés手鍊，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供

珍珠 鑽石 微風

迪麗熱巴獻上年度佳節祝福 鑽石星星和珍珠構成MIKIMOTO絕美冬夜銀河

冬季的夜色緩緩墜落，城市在微寒的空氣裡亮起溫暖燈火，街角的金色裝飾閃爍、屋簷下的雪花悄然降落，人們在這一年中最柔軟的節日...

