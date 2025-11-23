丸亀製麵「買桌曆送1400元優惠券」 日本橋海鮮丼「鮟鱇魚套餐」上桌

「日本橋海鮮丼辻半」以秋冬時令美味「鮟鱇魚」入饌，透過一魚三吃的方式，推出全新套餐「鮟鱇魚饗宴」。其中冷前菜「鮟鱇魚肝醋物」使用口感細膩的鮟鱇魚肝，搭配紫洋蔥與柚子橘醋醬，透過酸甜風味突顯出魚肝本身的鮮味與油脂香氣；熱前菜「唐揚鮟鱇魚」將鮟鱇魚肉油炸處理，肉質結實富彈性，搭配高麗菜絲、塔塔醬與檸檬，帶來大大滿足。

擔任套餐重點的「鮟鱇魚鍋物」，以辛味噌為湯底，搭配鮟鱇魚肉、天使紅蝦與時令蔬菜烹煮，藉由微辣帶著奶香的湯底，勾勒出鮟鱇魚肉質的鮮甜與溫暖的風味。套餐中還包括旬魚刺身、白飯與甜點，全套售價1,099元。除此之外，即日起至12月7日，會員儲值3,000元送300元電子禮券、6,000元送700元、8,000元送1,000元。12月4日消費主餐可兌換「黑鮪魚手卷」1份；會員於12月1日至12月31日點任一主餐，可兌換茶碗蒸+軟性飲品6選1。

針對喜愛日式烏龍麵的粉絲，「丸亀製麵」新推出「鮮蔬白肉烏龍麵」，以大白菜、豬肉片搭配清爽白湯，風味溫潤。同時丸亀製麵還將於11月25日販售「2026限量桌曆」。除了桌曆功能之外，同時內含全年12碗「烏龍麵回饋券」，讓民眾每個月都能輕鬆享用烏龍麵，並還加贈「長田本庄軒 炒麵5折兌換券」一張，總價值超過1,400元。活動期間現場消費滿百元，即可以299元加價一本，每人限購一本，售完為止。