1瓶106萬元！「亞伯樂50年」全球限量20瓶、台灣僅配到2瓶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「亞伯樂50年傳世珍稀之作」全球限量20瓶，台灣僅2瓶，奠定其乘載巔峰歲月的奢藏新高度。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
堅守小批次手工造酒工藝的蘇格蘭威士忌品牌亞伯樂（Aberlour），正式發行品牌創立至今最高年份作品——「亞伯樂50年傳世珍稀之作」。這款跨越半個世紀的工藝極致，淬鍊自1970年代所蒸餾的珍稀原酒，全球僅限量發行20瓶，台灣市場則僅分得稀有的2瓶配額，以每瓶新台幣1,060,000元天價，奠定頂級奢華收藏的新高度。

「亞伯樂50年傳世珍稀之作」淬煉自1970年代所蒸餾的珍稀原酒，1898年令亞伯樂酒廠付之一炬的大火後，許多熟成中的酒桶都化作灰燼，唯有少量倖存的老酒得以被完整保留。而這批橫跨半世紀的珍稀酒液，正是「亞伯樂50年傳世珍稀之作」無可取代的靈魂。

不僅酒液本身珍罕，其包裝設計也充滿傳世意義。由國際知名工藝設計師John Galvin親手操刀，外盒採用與酒液熟成同源的橡木桶板材，以十二片精密組構成猶如樹皮般的自然肌理，象徵橡木陪伴酒液半世紀的生命旅程。

更具象徵意義的是，設計師特別在展示盒底座中，鑲入了亞伯樂酒廠已退役的第一號酒窖拆卸下的花崗岩石材。這塊石材不僅是地景的一部分，更承載了亞伯樂小鎮、調酒師與在地風土共同構築的文化根基，讓藏家在典藏的同時，彷彿能將酒廠的歷史與土地記憶一併收藏，完整體現亞伯樂「在地共生」的百年信念。

「亞伯樂50年傳世珍稀之作」更是投入威士忌產業逾四十年的首席調酒師Graeme Cruickshank的集大成之作。他親自監督裝瓶流程，最終以原桶強度45.2%裝瓶，完美保留了酒液的純正風味。口感層次豐富，由熟杏桃、哈密瓜展開序章，緊接著烤榛果、牛奶巧克力與肉桂等辛香暖意浮現，入口則綻放出酸甜橙皮果醬、太妃牛奶糖的綿密層次，餘韻悠長細膩。Graeme Cruickshank認為：「如果這款酒能開口說話，它會娓娓道來過去半世紀間亞伯樂所有調酒師的故事。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亞伯樂以跨越半個世紀的工藝極致，震撼推出品牌創立至今最高年份作品—「亞伯樂50年傳世珍稀之作」。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「亞伯樂50年傳世珍稀之作」口感餘韻悠長、細膩、甜潤，是得天獨厚的地理環境與半世紀巔峰歲月熟成，才能創造出的極致風味表現。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「亞伯樂50年傳世珍稀之作」每一個零件都完美呼應酒廠「越懂得越值值得」的精神，講究細節追求極致工藝，手工雕刻木製外盒、品牌標誌樹狀鏤刻、紅色皮革束帶精細優美。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
包裝設計由國際知名工藝設計師—John Galvin親手操刀，John Galvin以運用多樣化的材質與精湛工藝聞名。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
