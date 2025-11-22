快訊

侍酒、侍茶、品水三冠軍出爐 侍酒師大賽迎來首位女性冠軍藍敏心

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
2025台灣最佳侍酒師大賽由侍酒師新秀藍敏心奪冠，也是本競賽開辦以來首位女性侍酒師獲得冠軍殊榮。圖／台灣侍酒師協會提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣餐飲服務專業迎來劃時代的跨界變革！由台灣侍酒師協會主辦的「侍酒、侍茶、品水」三大飲品專業賽事，日前在2025台北國際酒展盛大落幕，展現了餐飲從業人員所需具備的廣域知識和國際級專業底蘊。這場三項職人同場競技的賽事，不僅成功創造話題與深度交流，更為產業人才培育奠定了新的里程碑。

睽違6年重返展場舉辦的「2025台灣最佳侍酒師大賽」，邀請到「2023世界最佳侍酒師大賽」季軍Reeze Choi擔任評審長。本次競賽題組全面進化，除了常見的盲飲、餐酒搭配外，更首度融入茶、清酒製程及礦泉水專業知識，極為考驗選手的知識深度與臨場穩定度。最終，賽事迎來開賽15年以來的最大亮點，由入行僅三年的女性新秀侍酒師藍敏心脫穎而出奪冠，成為該賽事首位女性冠軍。

台灣侍酒師協會理事長夏豪均指出，現代餐飲服務已不侷限於葡萄酒，跨足至烈酒、清酒、乃至無酒精飲品。侍酒師作為飲料單的把關者，必須具備多元知識，因此首次同步舉辦「台灣最佳侍茶師大賽」與「台灣最佳品水師大賽」，目的就是讓大眾理解餐飲外場專業人員的價值。

首屆「台灣最佳侍茶師大賽」在農業部茶及飲料作物改良場指導下登場，參賽者需具備深厚茶學知識，並挑戰將茶葉搭配台式炒炊粉、麻油雞湯等台菜，極具服務實務難度。最終由「閱岳茶業」負責人岳芷琳，以具感染力的服務態度與精準的茶餐搭配奪魁。

隨著無酒精飲品趨勢成長，由國際品水師協會協辦的「台灣最佳品水師大賽」也順勢誕生。台灣自2017年引入品水文化後，已成為全球品水師密度最高的國家。本次賽事考驗選手的水質感官分析、風味評量及餐飲搭配能力，最終由侍酒師兼品水師的陳怡璇拔得頭籌，奪得首位台灣最佳品水師冠軍，預示未來「品水」將有望與侍酒、侍茶形成完整的飲品專業鏈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣侍酒師協會理事長夏豪均表示，本次同場辦理酒、茶、水三大飲品賽事，希望能打造飲品跨域交流平台，推動餐飲產業發展並與國際接軌。圖／台灣侍酒師協會提供
2025台灣最佳侍酒師大賽決賽選手林允順（左起）、藍敏心、邱國睿。圖／台灣侍酒師協會提供
台灣侍酒師協會偕同農業部茶及飲料作物改良場，辦理台灣首屆「2025台灣最佳侍茶師大賽」，由「閱岳茶業」負責人岳芷琳奪魁。圖／台灣侍酒師協會提供
台灣侍酒師協會攜手Water Sommelier Union國際品水師協會，首度舉辦「2025台灣最佳品水師大賽」，由品水師兼侍酒師陳怡璇脫穎而出奪冠。圖／台灣侍酒師協會提供
飲料 酒精 農業部

