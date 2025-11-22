快訊

典禮紅毯首選最佳「伴手」 玄彬青龍獎造型亮點原來藏這裡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA日前為紀念Planet Ocean 20周年，發筆了第四代Planet Ocean潛水表，延續包含闊劍式指針等經典設計語彙。圖／OMEGA提供
OMEGA日前為紀念Planet Ocean 20周年，發筆了第四代Planet Ocean潛水表，延續包含闊劍式指針等經典設計語彙。圖／OMEGA提供

紅毯典禮上除了合身的燕尾服或洋裝、閃耀珠寶成為明星最佳配件，低調藏在西裝袖口裡的手表更是隱形名片。日前甫落幕的2025「韓國青龍電影獎」（Blue Dragon Film Awards），在《哈爾濱》中演技精湛的玄彬不僅勇奪影帝殊榮，更與奪下影后的愛妻孫藝珍合影，成為當晚最「閃」一幕。

當晚玄彬身穿一身黑色劍領西裝外套搭配黑色蝶形領結，服貼的油頭搭配黑框眼鏡展現十足紳士風格；以名導朴贊郁新片《徵人啟弒》獲得影后的孫藝珍則頂著俏皮短髮與鏤空設計洋裝、氣質清新。而雖然鏡頭上並未刻意聚焦，但玄彬的西裝袖口內原來還藏入一只歐米茄（OMEGA）的海馬潛水300米42毫米青銅金腕表，表款使用特別的青銅金表殼搭配紅色表圈，強悍的防水性能與歐米茄8806同軸擒縱大師天文台機芯，一如玄彬在演藝領域的精彩演出。

無獨有偶，OMEGA海馬系列近日並發表全新Planet Ocean第四代的橘色新款，發表活動是在美國邁阿密舉辦，活動中包含新任品牌大使Glen Powell、演員兼歐米茄品牌好友Colman Domingo、男子撐竿跳高世界紀錄保持人暨歐米茄品牌大使Mondo Duplantis皆全數出席，展現OMEGA的「超高顏值」。

先在《黑暗騎士：黎明昇起》、《浴血任務3》等電影嶄露頭角的品牌大使、美國演員Glen Powell近年並演出《關鍵少數》、《捍衛戰士：獨行俠》，逐漸站上鎂光燈前C位，活動中Glen Powell並表示，歐米茄的潛水傳承別具意義，人們也能在Planet Ocean表款中感受到這份精神，「新系列擁有現代化的外觀，卻同時承載著深遠的歷史傳承。能在邁阿密看到大家與我同樣興奮的反應，真的非常特別。」

原來Planet Ocean不僅問世於2005年、今年適逢20周年紀念並發表新款第四代Planet Ocean腕表該系列包含醒目橘色、藍色與黑色，分別配置金屬或橡膠表帶合計7種型號。表款延續2005年問世時的600米防水性能，並使用通過「瑞士聯邦計量科學研究所」（METAS）認證、OMEGA的8912同軸擒縱大師天文台機芯。Glen Powell在活動中選擇了橘色表圈的Planet Ocean腕表，並搭配棉麻材質的寬大劍領土黃色西裝外套與深色長褲，也瀟灑、也休閒，更像是Planet Ocean腕表的海陸兩棲、游刃有餘。

新設計的表耳、表殼、表帶讓第四代Planet Ocean表款流露新一代的銳利自信。圖／OMEGA提供
新設計的表耳、表殼、表帶讓第四代Planet Ocean表款流露新一代的銳利自信。圖／OMEGA提供
OMEGA日前在邁阿密舉辦Planet Ocean第四代發表活動，包含品牌總裁Raynald Aeschlimann（前排左二）、品牌大使Glen Powell（前排右二）、歐米茄品牌大使Mondo Duplantis（後排右三）皆全數出席......星光熠熠。圖／OMEGA提供
OMEGA日前在邁阿密舉辦Planet Ocean第四代發表活動，包含品牌總裁Raynald Aeschlimann（前排左二）、品牌大使Glen Powell（前排右二）、歐米茄品牌大使Mondo Duplantis（後排右三）皆全數出席......星光熠熠。圖／OMEGA提供
歐米茄品牌大使、年僅26歲的兩屆奧運冠軍Mondo Duplantis。圖／OMEGA提供
歐米茄品牌大使、年僅26歲的兩屆奧運冠軍Mondo Duplantis。圖／OMEGA提供
OMEGA日前在邁阿密舉辦Planet Ocean第四代發表活動，橘紅色的視覺並呼應了表款色彩。圖／OMEGA提供
OMEGA日前在邁阿密舉辦Planet Ocean第四代發表活動，橘紅色的視覺並呼應了表款色彩。圖／OMEGA提供
玄彬在日前2025青龍電影獎典禮現場配戴的OMEGA海馬潛水300米42毫米青銅金腕表，92萬4,000元。圖／OMEGA提供
玄彬在日前2025青龍電影獎典禮現場配戴的OMEGA海馬潛水300米42毫米青銅金腕表，92萬4,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA品牌大使、美國演員Glen Powell。圖／OMEGA提供
OMEGA品牌大使、美國演員Glen Powell。圖／OMEGA提供

西裝 品牌 腕表

