Saint Laurent拓點蒙田大道新開幕 一秀髮飾藝術與品味的私密延伸
身為開雲集團旗下經典法國品牌，Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，由品牌創意總監Anthony Vaccarello策劃，結合品牌的藝術與文化氣息，已正式開幕營運。
Saint Laurent蒙田大道是品牌位於香榭麗舍大道旗艦店的延伸，延續Saint Laurent從建築空間以致服裝設計的嚴謹、雕塑、藝術感，相似的設計語彙其實也和目前Saint Laurent台北101專門店的調性如出一徹：結合了內斂、感性的懷舊風格沙發，寬敞大氣的黑色木質迴旋內梯，大理石牆面的陳列櫃，明亮但不刺眼令人放鬆的間接照明，呈現Saint Laurent的低調質感。
佔地三層樓的空間個別呈現了開闊、靜謐隱私，與宛如巴黎任何一間引人一探究竟的博物館。尤其是傢俱的選用也還原了聖羅蘭先生的藝術品牌，從Süe & Mare的扶手椅、François-Xavier Lalanne的桌子，是一次工業設計的品味巡禮。值得一提的是，專門店內並陳列了來自皮諾私人美術館（Bourse de Commerce - Pinault Collection）的收藏，再次提醒人們，藝術、生活品味的息息相關。
Saint Laurent蒙田大道並將陳列品牌全系列商品涵蓋成衣、皮件、鞋款與高級珠寶，地址為：法國巴黎第八區、蒙田大道37號。
