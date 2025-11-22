快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

聽新聞
0:00 / 0:00

Saint Laurent拓點蒙田大道新開幕 一秀髮飾藝術與品味的私密延伸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以香榭大道旗艦店為延伸的Saint Laurent蒙田大道專門店，展現了更為私密隱私的調性。圖／Saint Laurent提供
以香榭大道旗艦店為延伸的Saint Laurent蒙田大道專門店，展現了更為私密隱私的調性。圖／Saint Laurent提供

身為開雲集團旗下經典法國品牌，Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，由品牌創意總監Anthony Vaccarello策劃，結合品牌的藝術與文化氣息，已正式開幕營運。

Saint Laurent蒙田大道是品牌位於香榭麗舍大道旗艦店的延伸，延續Saint Laurent從建築空間以致服裝設計的嚴謹、雕塑、藝術感，相似的設計語彙其實也和目前Saint Laurent台北101專門店的調性如出一徹：結合了內斂、感性的懷舊風格沙發，寬敞大氣的黑色木質迴旋內梯，大理石牆面的陳列櫃，明亮但不刺眼令人放鬆的間接照明，呈現Saint Laurent的低調質感。

佔地三層樓的空間個別呈現了開闊、靜謐隱私，與宛如巴黎任何一間引人一探究竟的博物館。尤其是傢俱的選用也還原了聖羅蘭先生的藝術品牌，從Süe & Mare的扶手椅、François-Xavier Lalanne的桌子，是一次工業設計的品味巡禮。值得一提的是，專門店內並陳列了來自皮諾私人美術館（Bourse de Commerce - Pinault Collection）的收藏，再次提醒人們，藝術、生活品味的息息相關。

Saint Laurent蒙田大道並將陳列品牌全系列商品涵蓋成衣、皮件、鞋款與高級珠寶，地址為：法國巴黎第八區、蒙田大道37號。

佔地三層樓的空間，各層都以不同裝潢呈現寬敞、隱私、藝術性的感受。圖／Saint Laurent提供
佔地三層樓的空間，各層都以不同裝潢呈現寬敞、隱私、藝術性的感受。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，已正式開幕營運。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，已正式開幕營運。圖／Saint Laurent提供

品牌 設計 巴黎

延伸閱讀

旅美小提琴家林翔翎跨界實驗 凝聚台美藝術能量

「桃園仙草嘉年華」11/22夢幻登場 酷洛米ｘ紫色花海魅力齊發

「嘉義大教室：共創新樣式」展覽登場

2025 Camping Asia 打造一場跨域的表演藝術盛會

相關新聞

Saint Laurent拓點蒙田大道新開幕 一秀髮飾藝術與品味的私密延伸

身為開雲集團旗下經典法國品牌，Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，由品牌創意總監Anthony Va...

懶人包／全台5大縣市購物節一次看！台中豪抽百萬汽車、精品好宅奪聲量冠軍

普發1萬元領取完卻不知道該怎麼花嗎？趕快讓《網路溫度計DailyView》小編幫你整理全臺五大縣市購物節懶人包，找到最聰明的花錢方式！

小資族也買得起！十大平價女鞋排行榜出爐

「鞋櫃裡永遠都會少一雙鞋子！」想兼顧好看、好穿又高CP值，這份平價女鞋品牌清單一定要先收藏起來！

味全龍感恩祭23日開跑！快樂檸攜手檬德克士首度推出「智能調飲」

雅茗天地（2732）旗下全球茶飲品牌「快樂檸檬」，將於11月23日大巨蛋味全龍感恩祭，在德克士活動櫃位推出限定茶飲，並導...

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程，外傳至少有54萬張從大陸到日本的機票被取消，日本多...

「鹹酥雞365」熱議 台南業者跟風推拜金套餐：一定讓你吃不完

近日一篇在Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。