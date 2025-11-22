味全龍感恩祭23日開跑！快樂檸攜手檬德克士首度推出「智能調飲」

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雅茗天地（2732）旗下全球茶飲品牌「快樂檸檬」，將於11月23日大巨蛋味全龍感恩祭，在德克士活動櫃位推出限定茶飲，並導入全新一代「智能茶飲機」調製設備；德克士挺味全龍感恩祭活動推出，其中，「快樂檸檬」智能調飲成亮點限定飲品提前首發。

職棒味全龍年度感恩祭將於11月23日星期日在台北大巨蛋登場，球迷已提前在社群掀起熱議，不少人直呼「看龍隊比賽一定要配炸雞」，更主動私訊德克士小編詢問今年球場販售菜單內容，顯見品牌已成應援固定班底。

德克士今年持續在現場設櫃，帶來招牌脆皮炸雞，並首度與在美國廣受歡迎的知名手搖茶飲品牌「快樂檸檬」合作推出以百分之百屏東小農檸檬原汁調製的「蜂蜜檸檬綠茶」，同步導入智能調飲設備提升風味穩定度。活動當天加入德克士會員不限消費金額，即可獲得限量200份的小小兵提袋。

這次結合德克士與屏東小農合作的檸檬原汁，帶來「蜂蜜檸檬綠茶」與「水蜜桃綠茶」兩款清爽系選擇。此次於活動中的合作呈現，象徵快樂檸檬跨入「跨場景茶飲服務」的新嘗試，展現好茶飲能以更多形式融入不同場域，創造更靈活的即享體驗。

雅茗天地全球執行長江錫毅表示，此次在味全龍感恩祭的德克士活動櫃位採用智能設備，是快樂檸檬「從門店走向場域服務」的一次重要示範，展現智能化技術在大型活動與多元通路中的延展性，重新定義茶飲能被品嚐的場景與價值。

江錫毅進一步指出，「這不只是一場聯名，而是快樂檸檬的無限門店延伸。透過智能調飲設備，我們能在任何場所、任何合作夥伴的環境下，都維持快樂檸檬最穩定的風味品質。未來將會看到更多這樣的合作形式逐步展開，敬請期待。」

雅茗天地未來將持續推進智能調飲設備於多元場域的應用，探索跨品牌與跨場景的即享式茶飲服務模式，打造更具流動性與彈性的茶飲服務平台。

