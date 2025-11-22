日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程，外傳至少有54萬張從大陸到日本的機票被取消，日本多家專接團客的旅館和飯店也出現退訂潮。不少網友討論日本旅館降價了，但也有人納悶並無降價，日旅達人林氏璧推測可能原因，查價也在東京池袋查到甜甜價。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，近日在社群很多網友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，就很開心的取消、重新訂了新價錢，前提當然是可以免費取消。不過，也有網友說好像沒什麼降價。

他表示，猜測可能是取決於關注的旅館，如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，當然可能房價就會有所變動。但如果那間旅館原本中國旅客住宿的比例不高，可能就不太有影響。

林氏璧以12月1至2日兩人入住查價，選三星的旅館，他表示，就以最近新聞報導的「空無一人」東京池袋來說，每人每晚3172至5900日圓就可以入住，「這個價錢好像有一點甜」。不過，新宿地區住宿還是滿貴的，至於銀座和淺草價錢似有一點鬆動。

其他網友表示，「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「房間數變多，但是價格還是不甜」、「價格目前看沒什麼變化，滿房還是占多數」、「感覺4月東京的房價沒降」、「在找耶誕節的酒店，不覺得價格有下跌」。