快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程。圖為參觀日本皇居外苑的觀光客。路透
中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程。圖為參觀日本皇居外苑的觀光客。路透

中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程，外傳至少有54萬張從大陸到日本的機票被取消，日本多家專接團客的旅館和飯店也出現退訂潮。不少網友討論日本旅館降價了，但也有人納悶並無降價，日旅達人林氏璧推測可能原因，查價也在東京池袋查到甜甜價。

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，近日在社群很多網友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，就很開心的取消、重新訂了新價錢，前提當然是可以免費取消。不過，也有網友說好像沒什麼降價。

他表示，猜測可能是取決於關注的旅館，如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，當然可能房價就會有所變動。但如果那間旅館原本中國旅客住宿的比例不高，可能就不太有影響。

林氏璧以12月1至2日兩人入住查價，選三星的旅館，他表示，就以最近新聞報導的「空無一人」東京池袋來說，每人每晚3172至5900日圓就可以入住，「這個價錢好像有一點甜」。不過，新宿地區住宿還是滿貴的，至於銀座和淺草價錢似有一點鬆動。

其他網友表示，「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「房間數變多，但是價格還是不甜」、「價格目前看沒什麼變化，滿房還是占多數」、「感覺4月東京的房價沒降」、「在找耶誕節的酒店，不覺得價格有下跌」。

日本旅遊 林氏璧

延伸閱讀

「經濟越不好，大家越想省錢」義大Outlet年收50億創佳績 總座：這群人超會買、3品牌最旺

謝金河點名日本企業「靠中國都跌坐在地上」 工具機、汽車業恐面臨辛苦調整

台灣也有事！陸50萬張赴日機票取消 林氏璧曝當地旅遊實情勸做1事相挺

小心被公審炎上！日本的餐廳可否多人共食分食 日旅達人這樣說

相關新聞

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程，外傳至少有54萬張從大陸到日本的機票被取消，日本多...

「鹹酥雞365」熱議 台南業者跟風推拜金套餐：一定讓你吃不完

近日一篇在Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回...

行李箱準備好！網推十大「日本必買藥妝」囤貨清單出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「日本必買藥妝」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大日本必買藥妝有哪些。

商場耶誕季！三井OUTLET超人力霸王降臨 大江購物中心夢幻車站亮相

迎接耶誕季，商場陸續揭曉耶誕主題裝置，今年MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點...

星粉注意！星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新服飾 這兩天開賣

星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，...

10天限定！橘子30周年攜手信義區潮流酒吧 拍貼機、打卡牆、3場音樂派對別錯過

邁入創立30周年的Gamania橘子集團，今年以「Game×Mania」的狂熱基因全面升級，首度把玩心延伸至夜生活場景，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。