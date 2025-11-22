「鹹酥雞365」熱議 台南業者跟風推拜金套餐：一定讓你吃不完

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回文反擊卻越描越黑，後續發展為兩人因鹹酥雞事件分手。圖／取自Dcard
Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回文反擊卻越描越黑，後續發展為兩人因鹹酥雞事件分手。圖／取自Dcard

近日一篇在Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回文反擊卻越描越黑，後續發展為兩人因鹹酥雞事件分手。台南一家鹹酥雞店趁勢推出「365拜金套餐」，並依據該文公布的菜單劃單，指價值400元，限時優惠價350元，主打「一定讓你吃不完」。網友笑翻，「老闆懂行銷」、「這不是拜金套餐，而是扶貧套餐」。

Dcard有女網友日前發文「點了$365鹹酥雞被嫌貴」，指花了365元買鹹酥雞，卻一直被交往3個月的男友數落，結果鹽酥雞沒吃完，隔天一早男友繼續罵她買貴還浪費食物。經計算其中有190元是男友點的，對方還稱「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了」。男友交往之初就向她借2萬元未還，批她喝星巴克愛慕虛榮、常念她敗家，後續決定「放生」（主動提分手）。後來男方回文反擊，一再修改文章，被質疑藉由澄清卻仍在偷臭女方，再掀討論。

這篇文章引起熱議，「鹹酥雞365」成為熱門關鍵字。台灣第一家鹹酥雞裕農店昨晚推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，餐點為「鹹酥雞365」文章的內容物、價值400元，「一定讓你吃不完內容物」。

其他網友表示，「剛買，真的超大份，留著明天中午吃」、「笑爛，好想吃」、「那情侶去買有規定男生可以先挑190元的品項嗎」、「有沒有台中西屯的鹹酥雞店老闆要參戰啊，好想拜金」、「是我最喜歡的鹽酥雞店！找機會也要去買365大套餐」、「不知道內容物能不能更換同價位品項」、「跟得上潮流的老闆」、「撿到槍然後開大砲了」、「居然跟上時事了」。

有網友好奇為何餐點有「蛋餅皮」，也有熱心網友解惑，「南部的鹹酥雞店幾乎都有賣，就是脆脆的、有一點蔥花的炸麵皮，超好吃」。

