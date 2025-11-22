小資族也買得起！十大平價女鞋排行榜出爐

女鞋妳都買哪些品牌？

挑女鞋就像挑旅伴，不只要好看、好走，能得陪妳走長路、不鬧脾氣（不能磨腳）！從上班通勤到假日逛街，精緻跟鞋、氣質瑪莉珍、百搭樂福鞋，到冬天必備的長靴、雪靴，每個女生鞋櫃裡都有幾雙「非買不可」的定番款。

不過市面上女鞋品牌百百種，究竟哪些才是受到網友熱烈討論的呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點台灣有實體店面、價格3,000元內的十大平價女鞋品牌，帶你一次掌握人氣鞋款與網友評價。挑鞋不再碰運氣，直接找到那雙最懂妳的完美旅伴！

No.10 FAIR LADY

FAIR LADY以好萊塢女星Audrey Hepburn（奧黛麗赫本）為時尚範本、電影《MY FAIR LADY窈窕淑女》作為命名發想，2005年在台南打造FAIR LADY SHOES VILLA，鞋子80%為人工完成，手工細膩更上一層樓，讓每個女人穿鞋時都能從容優雅。不論是適合休閒時尚的「軟實力」系列、柔軟好攜帶的「我的旅行日記」系列、上班族首選的「芯太軟」系列，還是穿搭風格的「優雅小姐」系列、簡約清新的「懶骨頭」系列，不同需求都能找到專屬的鞋款。

另外有IG網友大讚小時光復古流蘇軟漆皮厚底樂福鞋，「鏡面灰的顏色很特別～質感又不會太張揚，厚底設計偷偷拉長比例，走起來也很穩、不咬腳，屬於那種一穿就會愛上的舒服鞋款」。

No.9 CHARLES&KEITH

CHARLES&KEITH不僅是新加坡知名包款品牌，就連鞋款也讓許多小資女愛不釋手！店內的款式琳瑯滿目，從夏天的涼鞋、草編鞋、冬天的靴款、上班好穿的穆勒鞋、包頭跟鞋、百搭實穿的樂福鞋、瑪莉珍鞋通通都有。如果想要針對職場、派對、婚禮穿著，官網也有根據場合分門別類，讓妳輕鬆挑到喜歡的鞋款。

有IG網紅也特別介紹Emiko蝴蝶結瑪莉珍鞋，「平底鞋設計耐穿耐走，加上配上緞面材質～提升了整體的正式感」，也有Dcard網友分享CHARLES&KEITH的樂福鞋，「我自己穿覺得有點磨腳，但是真的很好看啊啊啊啊啊，這雙的尺寸偏大（我的腳板比較瘦），建議要去店裡試穿比較準」。

No.8 SANDARU 山打努

在高雄設有裕誠巨蛋店、高美青海店的「SANDARU山打努」，女鞋款式包含增高顯瘦厚底鞋、經典百搭小白鞋、OL職場工作鞋，就連大尺碼女鞋、法式優雅芭雷舞鞋、奢華調夢幻婚鞋也都能找得到。最近他們也推出「造型釦環排釦麂皮粗跟過膝靴」，嚴選麂皮絨面料製作，尖圓頭鞋楦搭配金屬釦環細節，還有4.5公分好駕馭中跟，散發復古時髦魅力，穿上一秒成為焦點。

山打努夏季時推出的涼鞋交叉編織後拉鍊羅馬鞋也受到網友喜愛，「說真的這雙防滑效果真的最好，尤其是最近可能不定時下雨，地上都濕濕的，我穿涼拖鞋都很害怕跌倒，這雙可以安心走路。再來是內層皮革舒適度好！不容易磨腳個人覺得挺推的，因為我的腳是寬、大拇指外翻的，但是這種沒有壓迫或者讓腳趾掉出去，而且編織綁帶中還有麻花的設計，算是多了一點波西米亞風格，層次感更佳了」。

No.7 AS女鞋

AS女鞋主打簡約設計，不僅提供消費者專屬App，另外還可以根據款式、跟高、顏色或時尚風格快速搜尋喜歡的鞋款。像是在熱銷排行中榜上有名的「日常質感純色全真皮便仕樂福低跟鞋」，精選細緻質感牛皮面料，內裡、鞋墊皆採用親膚真豚皮，全雙真皮製造穿起來更為舒適，便仕造型也增添復古知性格調，還有經典黑、質感白、太空銀等顏色可選擇；復古雅鏈條山茶花全真皮方頭低跟鞋則選用細緻高質感羊油皮面料，內裡為透氣真豚皮、鞋墊為親膚棉羊皮，全雙也是真皮製造，鞋面以鏈條結合立體山茶花釦裝飾而成，完美展現復古典雅氣質。

真皮鞋款更是受到許多消費者愛戴，「拿到這雙低跟鞋已經穿了好幾次，細膩的布紋牛皮質感超加分，晶鑽花朵釦是小亮點，重點它是全雙真皮設計，長時間穿也很舒服」。

No.6 GRACEGIFT

自2004深耕台灣以來，GRACEGIFT以夢幻、甜美、純真風格闖一片天，更靠「夢幻聯名」系列成功推升聲量。

從Care Bears的療癒能量，再到《美少女戰士》與《小魔女DoReMi》，每次都巧妙將IP精神融入設計細節，引發網友熱烈討論與收藏熱潮。

除了備受追捧的聯名款，GRACEGIFT在鞋款品類的表現同樣突出。《網路溫度計 DailyView》先前盤點「十大瑪莉珍運動鞋品牌」，它以強勁人氣奪下第三名；樂福鞋系列亦深受好評，輕量化厚底設計讓穿著者輕鬆擁有視覺增高效果，雲感液態鞋墊更讓長走族群激推，「出國走上萬步腳也不會痛」。

No.5 FM SHOES

最早以Fashion Market之名在YAHOO奇摩拍賣崛起的FM SHOES，以累積超過12萬則好評，成為該平台第一個達成此里程碑的女鞋品牌，奠定了堅實的網路基礎。創辦人擁有17年的製鞋經驗，相當重視鞋型的剪裁與面料觸感，並針對台灣人的腳型痛點，開發出獨家鞋楦與鞋底，改善了足弓支撐問題，讓穿著感更加輕盈、無負擔。

這份對專業的堅持，也讓FM SHOES主打的「輕鬆紓壓、輕量腳感」獲得消費者的認可；不僅如此，品牌更貼心地推出多尺碼友善服務，許多鞋款可供應至42號，讓不少網友感動留言，「女生大尺碼可以在這邊找到喜歡的鞋款，真的很開心」。

No.4 Ann'S

已經陪伴女孩們走過22年的Ann'S，核心理念「美麗不該用疼痛交換」，是來自闆娘天生嚴重拇指外翻、買鞋常常受折磨的經驗，也因此她希望愛漂亮的女孩能穿到真正舒服、能長時間行走的鞋。

品牌針對拇指外翻、腳版寬、容易磨腳等困擾，研發獨家加寬版楦頭、防磨腳沙發後跟、不破內裡等貼心設計，全系列鞋款搭載Q彈墊腳與足弓支撐，提供柔軟包覆與穩定支撐；同時提供34至43號全尺碼服務，讓不同腳型都能找到合適鞋款，被許多人稱為「寬腳友善救星」。

除了舒適機能深受信任，Ann'S的聯名企劃也備受關注，與三麗鷗推出的系列商品屢屢掀起收藏熱潮。近年品牌推出支線ANNSTAR，與不同KOL合作打造兼具風格與腳感的鞋款，其中與丹妮婊姐聯名的「復古舊時光滾邊雕花小領子厚底瑪莉珍鞋」受到熱烈討論，是聯名系列中的人氣代表。

No.3 D+AF

BLACKPINK近期在曼谷開唱時，Lisa與Jennie不約而同穿上D+AF鞋款，限時動態一曝光，官網流量瞬間暴增五倍，熱門尺寸迅速售罄，門市甚至出現粉絲排隊潮。「女神同款效應」來得又猛又快，連D+AF也坦言：「BLACKPINK 的魅力超乎想像！」

D+AF的品牌腳步一直走得不急不徐。品牌2005年創立時以雅虎平台起家，直到2015年才建立官網，比同業晚了數年；2020年疫情期間才插旗實體門市，也比許多先行品牌慢了一大步。

在產品策略上，D+A 以舒適與快時尚雙線並行。舒適系列重視腳型貼合、開發期長，一年能賣出12萬雙的豆豆鞋和擁有專利鞋底的健走鞋都是代表作。快時尚系列則以「一個月設計、一個月生產」的節奏搶先潮流。兩種路線互補，也成為品牌站穩市場的關鍵。

No.2 Bonjour

2007年創立以來，Bonjour成為台灣具代表性的女性網路鞋款品牌之一，創辦人林珊如已帶領品牌走過16年，成功在競爭激烈的電商市場站穩腳步。林珊如受訪時曾表示，Bonjour的產品設計一貫以「每天都能輕鬆穿上的鞋」為核心出發點。她強調，舒適度始終是品牌最重要的堅持，其次才是視覺上的百搭性，不論正式的通勤穿著或假日的輕鬆打扮，都能輕鬆搭配。此外，價格策略同樣深受消費者認同，品牌鞋款售價大多在一、兩千元區間，希望讓消費者以親民的價格買到「具備專櫃品質」的鞋款。

Bonjour主要鎖定職場女性族群，以「365 天都能穿」作為產品定位。從舒適度、款式實穿性到價格門檻，品牌都強調實用與高性價比，成功吸引大量上班族女性成為忠實客群。有網友分享，「它們家的鞋子很看運氣，以前買過厚底帆布鞋覺得不錯，後來又訂了一款跟鞋，完全不行」、「這雙小白鞋有快穿拉鍊設計，不用綁鞋帶，超好穿脫，這樣我就可以省去綁鞋帶的時間。」

No.1 Robinlo

Robinlo品牌名稱結合「知更鳥 Robin」以及創辦人駱友正（Lo）的姓氏，象徵品牌希望把幸福與愛注入每一雙鞋中。駱友正來自製鞋世家，自小就在皮革、楦頭與工藝之間成長，對鞋子的敏銳度就像與生俱來。之後他以公費赴英國進修製鞋，在國際外商深耕多年，最終擔任美商 Liz Claiborne 亞洲區總經理，累積了豐富的全球視野與專業實力。

在長期觀察台灣市場後，他發現許多女性愛漂亮，卻總是為了時尚委屈了雙腳。於是，2009年Robinlo誕生了，從材料挑選、楦型調整到工藝技法都層層把關，致力打造既好走又有造型的女鞋。品牌也導入歐美直營思維，去除中間通路成本，透過網路直接與消費者溝通，並提供免運與 30 天滿意保證，讓女性能放心挑選屬於自己的鞋款。

網路上也有不少愛用者分享穿著心得，「整雙真的很輕，穿一整天腳都不會累」、「沒想到可以遇到這麼日系的德訓鞋！而且我大腳也穿得住」。從設計、工法到體驗細節，Robinlo希望每位女性穿上它，都能舒適前行，走出自己的優雅姿態。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月15日至2025年11月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

