快訊

修杰楷閃兵風暴後首露面！梧桐妹從後擁抱「愛你」沒白疼

最常被說不合群！「3星座」性格特立獨行 總活在自己節奏裡

小資族也買得起！十大平價女鞋排行榜出爐

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

女鞋妳都買哪些品牌

挑女鞋就像挑旅伴，不只要好看、好走，能得陪妳走長路、不鬧脾氣（不能磨腳）！從上班通勤到假日逛街，精緻跟鞋、氣質瑪莉珍、百搭樂福鞋，到冬天必備的長靴、雪靴，每個女生鞋櫃裡都有幾雙「非買不可」的定番款。

不過市面上女鞋品牌百百種，究竟哪些才是受到網友熱烈討論的呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點台灣有實體店面、價格3,000元內的十大平價女鞋品牌，帶你一次掌握人氣鞋款與網友評價。挑鞋不再碰運氣，直接找到那雙最懂妳的完美旅伴！

No.10 FAIR LADY

FAIR LADY以好萊塢女星Audrey Hepburn（奧黛麗赫本）為時尚範本、電影《MY FAIR LADY窈窕淑女》作為命名發想，2005年在台南打造FAIR LADY SHOES VILLA，鞋子80%為人工完成，手工細膩更上一層樓，讓每個女人穿鞋時都能從容優雅。不論是適合休閒時尚的「軟實力」系列、柔軟好攜帶的「我的旅行日記」系列、上班族首選的「芯太軟」系列，還是穿搭風格的「優雅小姐」系列、簡約清新的「懶骨頭」系列，不同需求都能找到專屬的鞋款。

另外有IG網友大讚小時光復古流蘇軟漆皮厚底樂福鞋，「鏡面灰的顏色很特別～質感又不會太張揚，厚底設計偷偷拉長比例，走起來也很穩、不咬腳，屬於那種一穿就會愛上的舒服鞋款」。

No.9 CHARLES&KEITH

CHARLES&KEITH不僅是新加坡知名包款品牌，就連鞋款也讓許多小資女愛不釋手！店內的款式琳瑯滿目，從夏天的涼鞋、草編鞋、冬天的靴款、上班好穿的穆勒鞋、包頭跟鞋、百搭實穿的樂福鞋、瑪莉珍鞋通通都有。如果想要針對職場、派對、婚禮穿著，官網也有根據場合分門別類，讓妳輕鬆挑到喜歡的鞋款。

有IG網紅也特別介紹Emiko蝴蝶結瑪莉珍鞋，「平底鞋設計耐穿耐走，加上配上緞面材質～提升了整體的正式感」，也有Dcard網友分享CHARLES&KEITH的樂福鞋，「我自己穿覺得有點磨腳，但是真的很好看啊啊啊啊啊，這雙的尺寸偏大（我的腳板比較瘦），建議要去店裡試穿比較準」。

No.8 SANDARU 山打努

在高雄設有裕誠巨蛋店、高美青海店的「SANDARU山打努」，女鞋款式包含增高顯瘦厚底鞋、經典百搭小白鞋、OL職場工作鞋，就連大尺碼女鞋、法式優雅芭雷舞鞋、奢華調夢幻婚鞋也都能找得到。最近他們也推出「造型釦環排釦麂皮粗跟過膝靴」，嚴選麂皮絨面料製作，尖圓頭鞋楦搭配金屬釦環細節，還有4.5公分好駕馭中跟，散發復古時髦魅力，穿上一秒成為焦點。

山打努夏季時推出的涼鞋交叉編織後拉鍊羅馬鞋也受到網友喜愛，「說真的這雙防滑效果真的最好，尤其是最近可能不定時下雨，地上都濕濕的，我穿涼拖鞋都很害怕跌倒，這雙可以安心走路。再來是內層皮革舒適度好！不容易磨腳個人覺得挺推的，因為我的腳是寬、大拇指外翻的，但是這種沒有壓迫或者讓腳趾掉出去，而且編織綁帶中還有麻花的設計，算是多了一點波西米亞風格，層次感更佳了」。

No.7 AS女鞋

AS女鞋主打簡約設計，不僅提供消費者專屬App，另外還可以根據款式、跟高、顏色或時尚風格快速搜尋喜歡的鞋款。像是在熱銷排行中榜上有名的「日常質感純色全真皮便仕樂福低跟鞋」，精選細緻質感牛皮面料，內裡、鞋墊皆採用親膚真豚皮，全雙真皮製造穿起來更為舒適，便仕造型也增添復古知性格調，還有經典黑、質感白、太空銀等顏色可選擇；復古雅鏈條山茶花全真皮方頭低跟鞋則選用細緻高質感羊油皮面料，內裡為透氣真豚皮、鞋墊為親膚棉羊皮，全雙也是真皮製造，鞋面以鏈條結合立體山茶花釦裝飾而成，完美展現復古典雅氣質。

真皮鞋款更是受到許多消費者愛戴，「拿到這雙低跟鞋已經穿了好幾次，細膩的布紋牛皮質感超加分，晶鑽花朵釦是小亮點，重點它是全雙真皮設計，長時間穿也很舒服」。

No.6 GRACEGIFT

自2004深耕台灣以來，GRACEGIFT以夢幻、甜美、純真風格闖一片天，更靠「夢幻聯名」系列成功推升聲量。

從Care Bears的療癒能量，再到《美少女戰士》與《小魔女DoReMi》，每次都巧妙將IP精神融入設計細節，引發網友熱烈討論與收藏熱潮。

除了備受追捧的聯名款，GRACEGIFT在鞋款品類的表現同樣突出。《網路溫度計 DailyView》先前盤點「十大瑪莉珍運動鞋品牌」，它以強勁人氣奪下第三名；樂福鞋系列亦深受好評，輕量化厚底設計讓穿著者輕鬆擁有視覺增高效果，雲感液態鞋墊更讓長走族群激推，「出國走上萬步腳也不會痛」。

No.5 FM SHOES

最早以Fashion Market之名在YAHOO奇摩拍賣崛起的FM SHOES，以累積超過12萬則好評，成為該平台第一個達成此里程碑的女鞋品牌，奠定了堅實的網路基礎。創辦人擁有17年的製鞋經驗，相當重視鞋型的剪裁與面料觸感，並針對台灣人的腳型痛點，開發出獨家鞋楦與鞋底，改善了足弓支撐問題，讓穿著感更加輕盈、無負擔。

這份對專業的堅持，也讓FM SHOES主打的「輕鬆紓壓、輕量腳感」獲得消費者的認可；不僅如此，品牌更貼心地推出多尺碼友善服務，許多鞋款可供應至42號，讓不少網友感動留言，「女生大尺碼可以在這邊找到喜歡的鞋款，真的很開心」。

No.4 Ann'S

已經陪伴女孩們走過22年的Ann'S，核心理念「美麗不該用疼痛交換」，是來自闆娘天生嚴重拇指外翻、買鞋常常受折磨的經驗，也因此她希望愛漂亮的女孩能穿到真正舒服、能長時間行走的鞋。

品牌針對拇指外翻、腳版寬、容易磨腳等困擾，研發獨家加寬版楦頭、防磨腳沙發後跟、不破內裡等貼心設計，全系列鞋款搭載Q彈墊腳與足弓支撐，提供柔軟包覆與穩定支撐；同時提供34至43號全尺碼服務，讓不同腳型都能找到合適鞋款，被許多人稱為「寬腳友善救星」。

除了舒適機能深受信任，Ann'S的聯名企劃也備受關注，與三麗鷗推出的系列商品屢屢掀起收藏熱潮。近年品牌推出支線ANNSTAR，與不同KOL合作打造兼具風格與腳感的鞋款，其中與丹妮婊姐聯名的「復古舊時光滾邊雕花小領子厚底瑪莉珍鞋」受到熱烈討論，是聯名系列中的人氣代表。

No.3 D+AF

BLACKPINK近期在曼谷開唱時，Lisa與Jennie不約而同穿上D+AF鞋款，限時動態一曝光，官網流量瞬間暴增五倍，熱門尺寸迅速售罄，門市甚至出現粉絲排隊潮。「女神同款效應」來得又猛又快，連D+AF也坦言：「BLACKPINK 的魅力超乎想像！」

D+AF的品牌腳步一直走得不急不徐。品牌2005年創立時以雅虎平台起家，直到2015年才建立官網，比同業晚了數年；2020年疫情期間才插旗實體門市，也比許多先行品牌慢了一大步。

在產品策略上，D+A 以舒適與快時尚雙線並行。舒適系列重視腳型貼合、開發期長，一年能賣出12萬雙的豆豆鞋和擁有專利鞋底的健走鞋都是代表作。快時尚系列則以「一個月設計、一個月生產」的節奏搶先潮流。兩種路線互補，也成為品牌站穩市場的關鍵。

No.2 Bonjour

2007年創立以來，Bonjour成為台灣具代表性的女性網路鞋款品牌之一，創辦人林珊如已帶領品牌走過16年，成功在競爭激烈的電商市場站穩腳步。林珊如受訪時曾表示，Bonjour的產品設計一貫以「每天都能輕鬆穿上的鞋」為核心出發點。她強調，舒適度始終是品牌最重要的堅持，其次才是視覺上的百搭性，不論正式的通勤穿著或假日的輕鬆打扮，都能輕鬆搭配。此外，價格策略同樣深受消費者認同，品牌鞋款售價大多在一、兩千元區間，希望讓消費者以親民的價格買到「具備專櫃品質」的鞋款。

Bonjour主要鎖定職場女性族群，以「365 天都能穿」作為產品定位。從舒適度、款式實穿性到價格門檻，品牌都強調實用與高性價比，成功吸引大量上班族女性成為忠實客群。有網友分享，「它們家的鞋子很看運氣，以前買過厚底帆布鞋覺得不錯，後來又訂了一款跟鞋，完全不行」、「這雙小白鞋有快穿拉鍊設計，不用綁鞋帶，超好穿脫，這樣我就可以省去綁鞋帶的時間。」

No.1 Robinlo

Robinlo品牌名稱結合「知更鳥 Robin」以及創辦人駱友正（Lo）的姓氏，象徵品牌希望把幸福與愛注入每一雙鞋中。駱友正來自製鞋世家，自小就在皮革、楦頭與工藝之間成長，對鞋子的敏銳度就像與生俱來。之後他以公費赴英國進修製鞋，在國際外商深耕多年，最終擔任美商 Liz Claiborne 亞洲區總經理，累積了豐富的全球視野與專業實力。

在長期觀察台灣市場後，他發現許多女性愛漂亮，卻總是為了時尚委屈了雙腳。於是，2009年Robinlo誕生了，從材料挑選、楦型調整到工藝技法都層層把關，致力打造既好走又有造型的女鞋。品牌也導入歐美直營思維，去除中間通路成本，透過網路直接與消費者溝通，並提供免運與 30 天滿意保證，讓女性能放心挑選屬於自己的鞋款。

網路上也有不少愛用者分享穿著心得，「整雙真的很輕，穿一整天腳都不會累」、「沒想到可以遇到這麼日系的德訓鞋！而且我大腳也穿得住」。從設計、工法到體驗細節，Robinlo希望每位女性穿上它，都能舒適前行，走出自己的優雅姿態。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月15日至2025年11月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
招財、招桃花、旺人緣！十大人氣能量水晶飾品　轉運攻略一次看
2025十大高CP值開架護髮品牌推薦　巴黎萊雅、潘婷、UNOVE誰奪冠？
生活療癒必備！盤點十大自然生態系月曆　「最美公部門桌曆」美到想收藏
雙北十大花店排行榜揭曉！生日送禮、求婚花束、結婚捧花首選是它
BLACKPINK Jennie、舒華、高允貞同款！十大瑪莉珍運動鞋品牌　甜酷機能芭蕾風必收藏

品牌 網路溫度計 設計

延伸閱讀

手搖飲的戰國時代？2025明星、網紅手搖討論度TOP 10

2025球場最萌C位爭奪戰！職棒、職籃TOP 5全面洗牌　這3位爆紅出線

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

陳時中鬆口「補充保費沒轉彎」！2萬門檻太低…恐改門檻再推一次？

相關新聞

Saint Laurent拓點蒙田大道新開幕 一秀髮飾藝術與品味的私密延伸

身為開雲集團旗下經典法國品牌，Saint Laurent日前在蒙田大道開設了全新空間，由品牌創意總監Anthony Va...

懶人包／全台5大縣市購物節一次看！台中豪抽百萬汽車、精品好宅奪聲量冠軍

普發1萬元領取完卻不知道該怎麼花嗎？趕快讓《網路溫度計DailyView》小編幫你整理全臺五大縣市購物節懶人包，找到最聰明的花錢方式！

小資族也買得起！十大平價女鞋排行榜出爐

「鞋櫃裡永遠都會少一雙鞋子！」想兼顧好看、好穿又高CP值，這份平價女鞋品牌清單一定要先收藏起來！

味全龍感恩祭23日開跑！快樂檸攜手檬德克士首度推出「智能調飲」

雅茗天地（2732）旗下全球茶飲品牌「快樂檸檬」，將於11月23日大巨蛋味全龍感恩祭，在德克士活動櫃位推出限定茶飲，並導...

日本觀光降價了？ 池袋旅宿出現甜甜價 林氏璧指要有1關鍵因素

中國大陸外交部喊出「暫停赴日本旅遊」，原本計畫遊日的陸客紛紛取消行程，外傳至少有54萬張從大陸到日本的機票被取消，日本多...

「鹹酥雞365」熱議 台南業者跟風推拜金套餐：一定讓你吃不完

近日一篇在Dcard論壇的「鹹酥雞365」文章引起熱議，一名女網友因買了365元份量的鹽酥雞，被男友罵拜金女，後來男方回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。