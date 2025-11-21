商場耶誕季！三井OUTLET超人力霸王降臨 大江購物中心夢幻車站亮相

迎接耶誕季，商場陸續揭曉耶誕主題裝置，今年MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」為特色主題，讓大小朋友重溫熱血回憶，體驗超人力霸王帶來的宇宙耶誕魅力。

2026年適逢超人力霸王60周年誕生紀念，三據點也推出限定歡慶活動。許久未在台灣登場的初代超人力霸王與奧米加，將於三井OUTLET北中南舉辦共5場近距離見面會，林口店及台南店的商品展售店，更有超過500款周邊商品可選購。

林口店裝置主題為回到超人力霸王初登場的昭和時代，戶外區有閃耀著極光燈飾的「Ultra時空迴廊」，中央廣場更化身「昭和驛站」，以懷舊的日式街景重現純真的童年記憶。「彈珠樂園」、「童年記憶放映室」造景也復刻昭和小鎮縮影，重現在雜貨店前打彈珠、圍坐電視前等待超人力霸王登場的時刻！廣場更有8米高的「希望之光．耶誕樹」，1：1超人力霸王擺出經典手勢現身。

宇宙怪獸入侵城市，是超人力霸王中最經典的場景，台中港店打造4大互動場景，復刻怪獸對決的場面。南四口打造日本味十足的「屋台街景」，耶誕樹的頂端以準備降落的「怪獸飛碟」取代傳統星星裝飾，搭配一旁還有巨型的超人力霸王，重現宇宙英雄對抗搗蛋怪獸的經典場景。台南店將日系文化元素，與超人力霸王燈飾造景結合，打造閃耀的耶誕氛圍。

桃園大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題，於館內中庭打造大型沉浸式節慶裝置，將復古鐵道路線、互動熊站長與經典節慶快閃店結合。商場一樓中庭的耶誕造型列車，以鮮紅色車身、金色燈飾與冬季雪松佈景打造而成，車體後方還有巨型禮物盒。

在火車月台旁設置一座復古風格的售票亭，上方的站牌與時刻表還原車站真實景象，櫃台內亮相的「熊站長」穿著節慶紅色背心，迎接每一位旅客。耶誕快閃市集有Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊等甜點品牌進駐，讓顧客選購禮物、享受美食、拍下歡樂的節慶感照片。