快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

商場耶誕季！三井OUTLET超人力霸王降臨 大江購物中心夢幻車站亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
三井OUTLET台中港店，光之使命英雄集結。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店，光之使命英雄集結。圖／MITSUI OUTLET PARK提供

迎接耶誕季，商場陸續揭曉耶誕主題裝置，今年MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」為特色主題，讓大小朋友重溫熱血回憶，體驗超人力霸王帶來的宇宙耶誕魅力。

2026年適逢超人力霸王60周年誕生紀念，三據點也推出限定歡慶活動。許久未在台灣登場的初代超人力霸王與奧米加，將於三井OUTLET北中南舉辦共5場近距離見面會，林口店及台南店的商品展售店，更有超過500款周邊商品可選購。

林口店裝置主題為回到超人力霸王初登場的昭和時代，戶外區有閃耀著極光燈飾的「Ultra時空迴廊」，中央廣場更化身「昭和驛站」，以懷舊的日式街景重現純真的童年記憶。「彈珠樂園」、「童年記憶放映室」造景也復刻昭和小鎮縮影，重現在雜貨店前打彈珠、圍坐電視前等待超人力霸王登場的時刻！廣場更有8米高的「希望之光．耶誕樹」，1：1超人力霸王擺出經典手勢現身。

宇宙怪獸入侵城市，是超人力霸王中最經典的場景，台中港店打造4大互動場景，復刻怪獸對決的場面。南四口打造日本味十足的「屋台街景」，耶誕樹的頂端以準備降落的「怪獸飛碟」取代傳統星星裝飾，搭配一旁還有巨型的超人力霸王，重現宇宙英雄對抗搗蛋怪獸的經典場景。台南店將日系文化元素，與超人力霸王燈飾造景結合，打造閃耀的耶誕氛圍。

桃園大江購物中心今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題，於館內中庭打造大型沉浸式節慶裝置，將復古鐵道路線、互動熊站長與經典節慶快閃店結合。商場一樓中庭的耶誕造型列車，以鮮紅色車身、金色燈飾與冬季雪松佈景打造而成，車體後方還有巨型禮物盒。

在火車月台旁設置一座復古風格的售票亭，上方的站牌與時刻表還原車站真實景象，櫃台內亮相的「熊站長」穿著節慶紅色背心，迎接每一位旅客。耶誕快閃市集有Magi Planet星球工坊、菓風小舖、花甜、花語烘焙工坊、蛋白工坊等甜點品牌進駐，讓顧客選購禮物、享受美食、拍下歡樂的節慶感照片。

另外，大江購物中心於12月12日至14日特別舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣，號召館內近300家品牌捐贈上千件全新商品，以公益價一折起出售。連續三天的義賣所得將協助在地社福機構「桃園教養院」、支持身心障礙者服務計畫。

三井OUTLET林口店，ULTRA時空迴廊。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET林口店，ULTRA時空迴廊。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET林口店，希望之光耶誕樹。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET林口店，希望之光耶誕樹。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店，光之使命英雄集結。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台中港店，光之使命英雄集結。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店，初代英雄。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
三井OUTLET台南店，初代英雄。圖／MITSUI OUTLET PARK提供
大江購物中心耶誕裝置登場，今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題。圖／大江購物中心提供
大江購物中心耶誕裝置登場，今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題。圖／大江購物中心提供
大江購物中心耶誕裝置登場，今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題。圖／大江購物中心提供
大江購物中心耶誕裝置登場，今年以「501號聖誕夢幻車站」為主題。圖／大江購物中心提供

百貨 耶誕節

延伸閱讀

新光三越「20米白金列車耶誕樹」亮相！打造最夢幻的冬季雪境

蘇巧慧指耶誕城有交通疏運問題要調整 侯友宜：大獲好評且交通順暢

「經濟越不好，大家越想省錢」義大Outlet年收50億創佳績 總座：這群人超會買、3品牌最旺

耶誕送暖！張善政、林立當大使 鼓勵民眾29日認捐毛毯護孩童

相關新聞

商場耶誕季！三井OUTLET超人力霸王降臨 大江購物中心夢幻車站亮相

迎接耶誕季，商場陸續揭曉耶誕主題裝置，今年MITSUI OUTLET PARK與「超人力霸王」獨家跨界合作，北中南三據點...

星粉注意！星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新服飾 這兩天開賣

星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，...

10天限定！橘子30周年攜手信義區潮流酒吧 拍貼機、打卡牆、3場音樂派對別錯過

邁入創立30周年的Gamania橘子集團，今年以「Game×Mania」的狂熱基因全面升級，首度把玩心延伸至夜生活場景，...

航海王ＸNBA 超級聯名！12月東京新宿與官網同步開賣

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。這場創新第一彈「ONE PIE...

華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村...

限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」

一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。