星粉注意！星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新服飾 這兩天開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，將藝術創作融入日常穿搭。全系列T-SHIRT共6款設計。圖/星巴克提供
星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，將藝術創作融入日常穿搭。全系列T-SHIRT共6款設計，分別為女神映像系列3款、白女神之框、黑閃耀女神與典藏小熊款，分別在今（11月21日）和11月28日在星巴克典藏DREAM PLAZA台北上市。

閃耀女神藝術T-SHIRT系列，包含「女神映像系列3款」、「白女神之框」與「黑閃耀女神」，將藝術家作品「閃耀女神」融入日常穿搭，也象徵星巴克與自然共生、持續傳承的精神。

「女神映像系列3款」分別為黑、白、棕色，以極簡筆觸勾勒女神面容，襯托優雅靜謐氛圍，於今日登場。「白女神之框」將女神形象置於方框構圖中，呈現藝術畫作般的細膩層次，「黑閃耀女神」則以深邃黑底，襯托金屬光澤線條，展現摩登與力量感，於11月28日登場。

此外，以門市開幕限定贈品延伸「典藏小熊款」，結合經典Bearista，以溫暖筆觸展現可愛與收藏價值，同步於11月28日登場。

白女神之框款將女神形象置於方框構圖中，呈現藝術畫作般的細膩層次，黑閃耀女神款則以深邃黑底，襯托金屬光澤線條，展現摩登與力量感，今日登場。圖/星巴克提供
女神映像系列3款，分別為黑、白、棕色。圖/星巴克提供
