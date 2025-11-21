快訊

10天限定！橘子30周年攜手信義區潮流酒吧 拍貼機、打卡牆、3場音樂派對別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
J.Sheon體驗GAMA飛炫拍貼機，以最愛遊戲「CSO絕對武力」與GAMA 30限定主題相框拍出潮流帥照。圖／橘子集團提供
J.Sheon體驗GAMA飛炫拍貼機，以最愛遊戲「CSO絕對武力」與GAMA 30限定主題相框拍出潮流帥照。圖／橘子集團提供

邁入創立30周年的Gamania橘子集團，今年以「Game×Mania」的狂熱基因全面升級，首度把玩心延伸至夜生活場景，在信義區推出「不只遊戲，這橘有戲」主題展演，以跨界科技、音樂與潮流娛樂打造期間限定的「GAMA 30 NIGHT OUT今晚來一橘BLAH！」。活動即日起至11月30日登場，以自家國際金獎品牌GAMA BEER與全台首創DIY調酒吧BLAH BLAH Bar，邀請民眾在微醺氣息中感受橘子30年的創意能量與挑戰精神。

活動以最受年輕世代歡迎的夜生活風格為核心，打造融合沉浸式影像、Y2K飛炫拍貼、AI虛擬互動等多重體驗。開幕夜由R&B音樂人J.Sheon擔任「Night Out派對玩家」，率先探索特色展區與限定特調。他分享自己在音樂之外也曾沉迷煮菜、健身、滑板等挑戰，笑稱「每次突破都像破新關」，與橘子長年勇於嘗試新領域的精神不謀而合。

呼應「不只遊戲，這橘有戲」主題，現場以跨螢幕影像呈現橘子娛樂版圖的時代進化，並以復古凸面鏡營造潮流氛圍；復刻Y2K調性的GAMA飛炫拍貼機吸引許多粉絲排隊體驗，玩家可使用橘子經典IP主題相框及客製化功能留下專屬照片，完成指定任務還能獲得100元BLAH BLAH Bar折扣兌換券。橘子品牌代表角色「小橘人」的歷代造型也首度一次公開，並同步推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，讓玩家蒐集小橘人配件並生成個人AI風格照，還有機會獲得GAMA BEER等限量好禮。

榮獲國際金獎的GAMA BEER則以柑橘、葡萄柚與熱帶水果香氣詮釋品牌「挑戰無橘限」的精神。橘子更攜手BLAH BLAH Bar推出限定特調「GAMA無橘限」，並公開4款以GAMA BEER為基底、融合熱門酒款的自由酒譜，象徵橘子從遊戲跨足生活娛樂場景的創新動能。活動期間，只要酒卡儲值滿500元並參與AR挑戰，就能優先收藏限定GAMA BEER，自調專屬風味。每週五，橘子AI虛擬偶像「宮廟少女」宮祈緣也將現身，替粉絲解籤並指點當晚的「命定酒款」，打造專屬科技系酒吧體驗。

橘子集團也預告將推出3場品牌之夜，分別於11月22日、27日與29日登場，涵蓋Y2K復古金曲、ACG熱血主題與聽團派搖滾演出，邀請Jocelyn9.4.0、wannasleep、許君君、冰球樂團等接力登場，打造跨世代與跨文化的夜間娛樂盛事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橘子30周年，攜手BLAH BLAH Bar打造限定派對。圖／橘子集團提供
橘子30周年，攜手BLAH BLAH Bar打造限定派對。圖／橘子集團提供
橘子推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照。記者黃筱晴／攝影
橘子推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照。記者黃筱晴／攝影
橘子推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照。圖／橘子集團提供
橘子推出《任務啟動，立刻挑一橘！》AR濾鏡遊戲，邀玩家蒐集歷代小橘人配件、解鎖專屬AI風格照。圖／橘子集團提供
橘子集團AI虛擬偶像宮祈緣為粉絲解籤、對症下「酒」，打造專屬夜貓族的科技系酒吧體驗。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橘子集團AI虛擬偶像宮祈緣為粉絲解籤、對症下「酒」，打造專屬夜貓族的科技系酒吧體驗。記者黃筱晴／攝影 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際金獎GAMA BEER x BLAH BLAH Bar聯名特調，大玩跨界創意。圖／橘子集團提供
國際金獎GAMA BEER x BLAH BLAH Bar聯名特調，大玩跨界創意。圖／橘子集團提供

橘子 品牌 音樂

