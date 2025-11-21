快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

航海王ＸNBA 超級聯名！12月東京新宿與官網同步開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月、在東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始發售。圖/台灣萬代南夢宮提供
「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月、在東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始發售。圖/台灣萬代南夢宮提供

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。這場創新第一彈「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月、在東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始販售；此外，香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國的NBA Official Store，以及萬代南夢宮亞洲官方購物網站「PREMIUM BANDAI ASIA」也將同步開賣。

此次聯名合作，透過融合動漫與運動這兩種截然不同的文化，創造出全新的特別企劃。描繪為實現夢想而奮鬥的意志、同伴間的友情，以及精心打造的世界觀的「航海王」，與「NBA」中充滿活力的團隊合作精神、不可動搖的熱情以及對勝利的執著相互交織，創造出前所未有的全新魅力。

聯名商品的第一彈是結合航海王角色與「NBA」各隊球衣設計的特別模型「ONE PIECE × NBA Collaboration Figure」。展現了穿著NBA各隊球衣的「魯夫」在灌籃瞬間的英姿。此後，公仔、生活雜貨等更豐富的周邊產品也將陸續展開。

據了解，在日本的發售價格為9,900日圓（含税），包括身穿NBA各隊球衣的魯夫，展現灌籃的精彩瞬間的模型，共有6種款式。

全新企劃「CHOPPER’s」，身穿NBA各隊球衣的CHOPPER’s公仔玩具登場。圖/台灣萬代南夢宮提供
全新企劃「CHOPPER’s」，身穿NBA各隊球衣的CHOPPER’s公仔玩具登場。圖/台灣萬代南夢宮提供
萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。圖/台灣萬代南夢宮提供
萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。圖/台灣萬代南夢宮提供

馬來西亞 購物網

延伸閱讀

NBA／透納延長賽遭撤換反倒輸球！ 公鹿主帥解釋換人原因

NBA／灰狼鋒線悍將連續188場全勤終結 多項進攻數據創新高

NBA／勇士贏球後邀庫明加吃飯！ 巴特勒：他會聽我的話

NBA／庫明加又被降回替補 自認成勇士輸球「代罪羔羊」

相關新聞

星粉注意！星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新服飾 這兩天開賣

星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，...

10天限定！橘子30周年攜手信義區潮流酒吧 拍貼機、打卡牆、3場音樂派對別錯過

邁入創立30周年的Gamania橘子集團，今年以「Game×Mania」的狂熱基因全面升級，首度把玩心延伸至夜生活場景，...

航海王ＸNBA 超級聯名！12月東京新宿與官網同步開賣

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。這場創新第一彈「ONE PIE...

華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村...

限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」

一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆...

懷舊感滿滿！浪琴全新高振頻Ultra-Chron Classic腕表 加碼小熊盲盒抽

精準與懷舊感向來是瑞士手表品牌的兩大資產，其一是歷史無法重來，真實留存在時光中的記憶更能勾動收藏者的情感。浪琴表發表新款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。