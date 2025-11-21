航海王ＸNBA 超級聯名！12月東京新宿與官網同步開賣

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。這場創新第一彈「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月、在東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始販售；此外，香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國的NBA Official Store，以及萬代南夢宮亞洲官方購物網站「PREMIUM BANDAI ASIA」也將同步開賣。

此次聯名合作，透過融合動漫與運動這兩種截然不同的文化，創造出全新的特別企劃。描繪為實現夢想而奮鬥的意志、同伴間的友情，以及精心打造的世界觀的「航海王」，與「NBA」中充滿活力的團隊合作精神、不可動搖的熱情以及對勝利的執著相互交織，創造出前所未有的全新魅力。

聯名商品的第一彈是結合航海王角色與「NBA」各隊球衣設計的特別模型「ONE PIECE × NBA Collaboration Figure」。展現了穿著NBA各隊球衣的「魯夫」在灌籃瞬間的英姿。此後，公仔、生活雜貨等更豐富的周邊產品也將陸續展開。