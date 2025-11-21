華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村」為主題，帶來一場集結百老匯風格的耶誕盛宴。

今年華泰名品城品牌力再升級，引進多家人氣Outlet店首店、獨家店，加上耶誕季適逢10周年，即起至元旦，耶誕季折扣更誘人。像是Lisa同款的Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門包，專櫃價動輒10幾萬，在這裡可用6.5折8萬多入手；Coach羊羔毛後背包Outlet價4.5折7,500元買得到；Chole的Penelope迷你肩背包5折即可擁有。

小資族也有許多選擇，PEDRO綠色鏈條手提包3.6折後只要1,111元。派對季想要找高CP值的戰服，ARMANI銀色針織削肩上衣，5折後三千元有找，只要2,490元。法國輕奢品牌SANDRO正式進駐華泰三期，原價破萬的珠飾造型鏤空洋裝，6折價8,574元。Marc Jacobs紅色喀什米爾開襟衫可用6折價帶回家。

耶誕主題裝置歡慶10周年到來，「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」今年在二期廣場回歸，樹外有定時燈光飄雪秀，樹內還有神秘驚喜。其他耶誕主場景包括一期「Gloria Xmas Hotel」、三期「百老匯聖誕舞台」，讓逛街民眾沉浸在耶誕季的華麗歡愉氣氛中。

一期「Gloria Xmas Hotel」：呼應GLORIA OUTLETS華泰名品城母集團華泰大飯店集團飯店起家的背景，融入70、80年代復古飯店與耶誕元素。從紅金色系的美式燈泡大招牌、胡桃紅旋轉大門、耶誕樹與吹奏樂器的小矮人、飯店鑰匙櫃檯、金色行李推車到復古電梯，每處都好拍。

二期「華泰20米飄雪穿越耶誕樹」：外部樹體以百老匯元素、大型美式招牌、10周年特製桃金色系耶誕球妝點華麗風格。抬頭看樹外，耶誕老公公正在爬樹送禮物。穿越樹內，還有耶誕老人們驚喜迎接，加上光影、煙霧、音樂、華泰特製耶誕香氛多重驚喜，每日16:30-20:00的整點與半點，這裡會有結合聲光效果的「耶誕樹飄雪秀」。