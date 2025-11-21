快訊

華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
二期「華泰20米飄雪穿越耶誕樹」。圖／華泰名品城提供
二期「華泰20米飄雪穿越耶誕樹」。圖／華泰名品城提供

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村」為主題，帶來一場集結百老匯風格的耶誕盛宴。

今年華泰名品城品牌力再升級，引進多家人氣Outlet店首店、獨家店，加上耶誕季適逢10周年，即起至元旦，耶誕季折扣更誘人。像是Lisa同款的Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門包，專櫃價動輒10幾萬，在這裡可用6.5折8萬多入手；Coach羊羔毛後背包Outlet價4.5折7,500元買得到；Chole的Penelope迷你肩背包5折即可擁有。

小資族也有許多選擇，PEDRO綠色鏈條手提包3.6折後只要1,111元。派對季想要找高CP值的戰服，ARMANI銀色針織削肩上衣，5折後三千元有找，只要2,490元。法國輕奢品牌SANDRO正式進駐華泰三期，原價破萬的珠飾造型鏤空洋裝，6折價8,574元。Marc Jacobs紅色喀什米爾開襟衫可用6折價帶回家。

耶誕主題裝置歡慶10周年到來，「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」今年在二期廣場回歸，樹外有定時燈光飄雪秀，樹內還有神秘驚喜。其他耶誕主場景包括一期「Gloria Xmas Hotel」、三期「百老匯聖誕舞台」，讓逛街民眾沉浸在耶誕季的華麗歡愉氣氛中。

一期「Gloria Xmas Hotel」：呼應GLORIA OUTLETS華泰名品城母集團華泰大飯店集團飯店起家的背景，融入70、80年代復古飯店與耶誕元素。從紅金色系的美式燈泡大招牌、胡桃紅旋轉大門、耶誕樹與吹奏樂器的小矮人、飯店鑰匙櫃檯、金色行李推車到復古電梯，每處都好拍。

二期「華泰20米飄雪穿越耶誕樹」：外部樹體以百老匯元素、大型美式招牌、10周年特製桃金色系耶誕球妝點華麗風格。抬頭看樹外，耶誕老公公正在爬樹送禮物。穿越樹內，還有耶誕老人們驚喜迎接，加上光影、煙霧、音樂、華泰特製耶誕香氛多重驚喜，每日16:30-20:00的整點與半點，這裡會有結合聲光效果的「耶誕樹飄雪秀」。

三期「百老匯耶誕舞台」：由桃金色系的白雪聖誕樹環繞的歡樂舞台，每周六會有「紅鼻子馬戲團」耶誕大遊行在此熱情開演。「Gloriday耶誕市集」也開張了，共37攤耶誕小木屋與市集，貫穿一至三期，網羅多國人氣美食與應景小物。

一期「Gloria Xmas Hotel」。圖／華泰名品城提供
一期「Gloria Xmas Hotel」。圖／華泰名品城提供
華泰名品城2025耶誕村適逢開幕10周年，除了園區打造璀璨裝置，年末折扣也很誘人。圖／華泰名品城提供
華泰名品城2025耶誕村適逢開幕10周年，除了園區打造璀璨裝置，年末折扣也很誘人。圖／華泰名品城提供
華泰名品城聖誕市集集結37攤聖誕小木屋。圖／華泰名品城提供
華泰名品城聖誕市集集結37攤聖誕小木屋。圖／華泰名品城提供
Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門BESACE原價13萬5,000元，特價87,750元。圖／華泰名品城提供
Celine亮面牛皮鏈帶凱旋門BESACE原價13萬5,000元，特價87,750元。圖／華泰名品城提供
Marc Jacobs紅色喀什米爾開襟衫原價14,000元，特價8,400元。圖／華泰名品城提供
Marc Jacobs紅色喀什米爾開襟衫原價14,000元，特價8,400元。圖／華泰名品城提供
Coach Hadley羊羔毛後背包原價16,800元，特價7,500元。圖／華泰名品城提供
Coach Hadley羊羔毛後背包原價16,800元，特價7,500元。圖／華泰名品城提供
SANDRO珠飾造型鏤空洋裝原價14,290元，特價8,574元。圖／華泰名品城提供
SANDRO珠飾造型鏤空洋裝原價14,290元，特價8,574元。圖／華泰名品城提供
PEDRO綠色鏈條手提包原價3,090元，特價1,111元。圖／華泰名品城提供
PEDRO綠色鏈條手提包原價3,090元，特價1,111元。圖／華泰名品城提供

星粉注意！星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新服飾 這兩天開賣

星巴克典藏DREAM PLAZA台北全新推出服飾系列，以藝術家Marcos Chin金屬裝置藝術作品「閃耀女神」為靈感，...

10天限定！橘子30周年攜手信義區潮流酒吧 拍貼機、打卡牆、3場音樂派對別錯過

邁入創立30周年的Gamania橘子集團，今年以「Game×Mania」的狂熱基因全面升級，首度把玩心延伸至夜生活場景，...

航海王ＸNBA 超級聯名！12月東京新宿與官網同步開賣

萬代魂有限公司將推出全球熱門動漫「航海王」與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。這場創新第一彈「ONE PIE...

華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村...

限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」

一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆...

懷舊感滿滿！浪琴全新高振頻Ultra-Chron Classic腕表 加碼小熊盲盒抽

精準與懷舊感向來是瑞士手表品牌的兩大資產，其一是歷史無法重來，真實留存在時光中的記憶更能勾動收藏者的情感。浪琴表發表新款...

