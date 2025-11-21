限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」

一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆，同樣免費入場，主辦單位還準備了超過3千份禮品與限定體驗，讓民眾免出國也能感受日本東北的風情。

「日本東北遊樂」規模連年成長，今年有來自東北地方的各縣市包括青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市及相關單位投入，匯集東北7縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，以多元方式推廣東北旅遊魅力。

此外，還有來自長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等6大航空公司參與，現場提供各種獎項，此舉也展現了對日本東北旅遊市場的高度重視。

主辦單位今年規劃多項以「參與即有機會獲獎」的活動內容，長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票作為獎項，日本東北還預備了1千份以上、空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。

活動兩日於每日10:00開場，在入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1千份。獎項包含日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北七縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等禮品。

每日另發放1,500張集章挑戰卡，兩日合計3,000張。活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目豐富，包括日本來回機票、6大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。

備受民眾喜愛的兩大免費體驗區也將再次登場。「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動﹔「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。

