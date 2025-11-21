限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」
一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆，同樣免費入場，主辦單位還準備了超過3千份禮品與限定體驗，讓民眾免出國也能感受日本東北的風情。
「日本東北遊樂」規模連年成長，今年有來自東北地方的各縣市包括青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市及相關單位投入，匯集東北7縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，以多元方式推廣東北旅遊魅力。
此外，還有來自長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等6大航空公司參與，現場提供各種獎項，此舉也展現了對日本東北旅遊市場的高度重視。
主辦單位今年規劃多項以「參與即有機會獲獎」的活動內容，長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票作為獎項，日本東北還預備了1千份以上、空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。
活動兩日於每日10:00開場，在入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1千份。獎項包含日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北七縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等禮品。
每日另發放1,500張集章挑戰卡，兩日合計3,000張。活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目豐富，包括日本來回機票、6大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。
備受民眾喜愛的兩大免費體驗區也將再次登場。「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動﹔「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。
更多活動資訊可查：https://2025tohoku.gboriginal.tw/。
粉絲專頁：日本東北遊樂趣https://www.facebook.com/@2014tohoku
活動資訊：
日本東北遊樂日2025｜免費入場
地點：華山1914文化創意產業園區 東2A～東2D 及金八廣場
日期：2025年12月6日（六）～12月7日（日）
時間：10:00～18:00（最後入場時間17:30）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言