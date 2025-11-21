懷舊感滿滿！浪琴全新高振頻Ultra-Chron Classic腕表 加碼小熊盲盒抽

精準與懷舊感向來是瑞士手表品牌的兩大資產，其一是歷史無法重來，真實留存在時光中的記憶更能勾動收藏者的情感。浪琴表發表新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，除訴求品牌1960年代的經典高振頻風格，並加碼推出第二代Spirit先行者系列飛行小熊，採盲盒抽選、另有隱藏版配色。

無論是懷表或手表，機械表領域中的「高振頻」意指擺輪的振頻較常規的3赫茲為高，通常以5赫茲以上、每小時振動36,000次為基準。擁有超過190年歷史的浪琴（Longines）最早是在1910年開發出精準度可達1/10秒的計時裝置，並在1916年將計時的精準度推向1/100秒。1959年，浪琴首次將高振頻機芯「縮小」裝進手表，並在1966年正式為Ultra-Chron申請專利、隔年1967正式命名，1968年更將高振頻機芯表款（Ref.7970）賦予了200米防水性能，並在2022年時重新復歸，發表具防水深度300米的Ultra-Chron新表，型號則為Ref.L2.836.4.52.9。

2025年全新進化的Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表則高程度還原1960年的時代感：無論是立體反光的時標、三點鐘方向的梯形日期窗、又或是帶弧面的藍寶石水晶玻璃鏡面，對喜愛骨董風格的收藏家無疑是一大福音。新作同時帶來37毫米與40毫米兩種尺寸，皆使用每小時振動36,000次、浪琴獨家的L836.6機芯，機芯並通過TIMELAB認證、動力儲存則約52小時。表款搭配新一代的表帶調節系統，可微調四段合計約6mm的彈性寬度，因此無論37或40毫米，都能讓其擁有者服貼手腕。

新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表已先在浪琴台北101專門店登場，此後將陸續在全台專門店、授權經銷商上市；同時浪琴表並在台灣發表了第二代Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，獨家在浪琴台北101門市曝光，凡消費超過指定金額、即可獲乙次盲盒抽選資格，除藍色常規版，另有隱藏軍綠色版本，隨買隨抽，將討喜小熊隨身披掛、風格上路。 從時標到指針設計，Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表皆還原浪琴1960年代的古樸風設計。圖／Longines提供 浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表的封閉式並有品牌專利註冊高振頻Logo。圖／Longines提供 浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，精鋼、37毫米、浪琴表獨家L836.6高振頻36000轉自動上鍊機芯、時間與日期顯示，11萬4,000元。圖／Longines提供 Longines Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，37毫米頗有1960年代的還舊古風、40毫米則是當代的寬闊明亮風格。圖／Longines提供 浪琴新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表一次發表了37與40毫米兩種尺寸，並個別搭配皮帶或精鋼鍊帶。圖／Longines提供