快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

懷舊感滿滿！浪琴全新高振頻Ultra-Chron Classic腕表 加碼小熊盲盒抽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表品牌大使林柏宏日前配戴了Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，呈現俐落自信。圖／Longines提供
浪琴表品牌大使林柏宏日前配戴了Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，呈現俐落自信。圖／Longines提供

精準與懷舊感向來是瑞士手表品牌的兩大資產，其一是歷史無法重來，真實留存在時光中的記憶更能勾動收藏者的情感。浪琴表發表新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，除訴求品牌1960年代的經典高振頻風格，並加碼推出第二代Spirit先行者系列飛行小熊，採盲盒抽選、另有隱藏版配色。

無論是懷表或手表，機械表領域中的「高振頻」意指擺輪的振頻較常規的3赫茲為高，通常以5赫茲以上、每小時振動36,000次為基準。擁有超過190年歷史的浪琴（Longines）最早是在1910年開發出精準度可達1/10秒的計時裝置，並在1916年將計時的精準度推向1/100秒。1959年，浪琴首次將高振頻機芯「縮小」裝進手表，並在1966年正式為Ultra-Chron申請專利、隔年1967正式命名，1968年更將高振頻機芯表款（Ref.7970）賦予了200米防水性能，並在2022年時重新復歸，發表具防水深度300米的Ultra-Chron新表，型號則為Ref.L2.836.4.52.9。

2025年全新進化的Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表則高程度還原1960年的時代感：無論是立體反光的時標、三點鐘方向的梯形日期窗、又或是帶弧面的藍寶石水晶玻璃鏡面，對喜愛骨董風格的收藏家無疑是一大福音。新作同時帶來37毫米與40毫米兩種尺寸，皆使用每小時振動36,000次、浪琴獨家的L836.6機芯，機芯並通過TIMELAB認證、動力儲存則約52小時。表款搭配新一代的表帶調節系統，可微調四段合計約6mm的彈性寬度，因此無論37或40毫米，都能讓其擁有者服貼手腕。

新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表已先在浪琴台北101專門店登場，此後將陸續在全台專門店、授權經銷商上市；同時浪琴表並在台灣發表了第二代Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，獨家在浪琴台北101門市曝光，凡消費超過指定金額、即可獲乙次盲盒抽選資格，除藍色常規版，另有隱藏軍綠色版本，隨買隨抽，將討喜小熊隨身披掛、風格上路。

從時標到指針設計，Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表皆還原浪琴1960年代的古樸風設計。圖／Longines提供
從時標到指針設計，Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表皆還原浪琴1960年代的古樸風設計。圖／Longines提供
浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表的封閉式並有品牌專利註冊高振頻Logo。圖／Longines提供
浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表的封閉式並有品牌專利註冊高振頻Logo。圖／Longines提供
浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，精鋼、37毫米、浪琴表獨家L836.6高振頻36000轉自動上鍊機芯、時間與日期顯示，11萬4,000元。圖／Longines提供
浪琴Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，精鋼、37毫米、浪琴表獨家L836.6高振頻36000轉自動上鍊機芯、時間與日期顯示，11萬4,000元。圖／Longines提供
Longines Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，37毫米頗有1960年代的還舊古風、40毫米則是當代的寬闊明亮風格。圖／Longines提供
Longines Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表，37毫米頗有1960年代的還舊古風、40毫米則是當代的寬闊明亮風格。圖／Longines提供
浪琴新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表一次發表了37與40毫米兩種尺寸，並個別搭配皮帶或精鋼鍊帶。圖／Longines提供
浪琴新款Ultra-Chron Classic超級天文台經典腕表一次發表了37與40毫米兩種尺寸，並個別搭配皮帶或精鋼鍊帶。圖／Longines提供

浪琴推出限量的Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，藍色為常規版、並有隱藏的軍綠色版本，皆為盲盒抽選。圖／Longines提供
浪琴推出限量的Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，藍色為常規版、並有隱藏的軍綠色版本，皆為盲盒抽選。圖／Longines提供
可愛的浪琴Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，飛行帽、外套皆為活動穿戴，討喜可愛。記者釋俊哲／攝影
可愛的浪琴Spirit系列先行者飛行小熊掛飾，飛行帽、外套皆為活動穿戴，討喜可愛。記者釋俊哲／攝影

腕表 品牌

延伸閱讀

「潛水表不建議潛水用」 小米售後一句話翻車了

地檢署開庭偷錄音！他踩紅線判拘役 Apple Watch遭沒收

不用勞力士也能入場！GMT-Master「穿越時區」特展 即刻免費預約中

有一種橘叫OMEGA！第四代Planet Ocean腕表 20周年紀念全新亮相

相關新聞

華泰名品城耶誕折扣季買精品包趁現在 Lisa同款Celine包現省4萬7千元

GLORIA OUTLETS華泰名品城今年邁向10周年，每年招牌的耶誕購物村，今年特別打造「華泰名品城10th周年耶誕村...

限時2天 機票免費抽！日本東北7縣＋6大航空推「遊樂日」

一年一度充滿歡樂的「日本東北遊樂日」，今年將在12月6日至12月7日於華山1914文化創意產業園區登場。活動邁入第11屆...

懷舊感滿滿！浪琴全新高振頻Ultra-Chron Classic腕表 加碼小熊盲盒抽

精準與懷舊感向來是瑞士手表品牌的兩大資產，其一是歷史無法重來，真實留存在時光中的記憶更能勾動收藏者的情感。浪琴表發表新款...

影／大台南國際旅展今會展中心登場 餐券最低折扣57折

台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展今起到24日在大台南會展中心舉辦，集結星級飯店、日本主題館、旅行社、航空公司、...

500趴2025首波出攤名單公布 500盤、甜、碗店家齊聚只在500趴

《500輯》於2025年迎來創刊五週年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場...

「日本空房一個也不留」 台灣虎航驚喜促銷 飛日本777元起

日本旅宿因中日關係緊張出現大量退訂潮，不少原本就規畫日本旅遊的國人，近期發現日本部分旅宿降價了。台灣虎航今天號召虎迷集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。