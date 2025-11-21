影／大台南國際旅展今會展中心登場 餐券最低折扣57折
台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展今起到24日在大台南會展中心舉辦，集結星級飯店、日本主題館、旅行社、航空公司、國外觀光單位及縣市政府、海峽兩岸觀光品牌，各單位推出小旅行、海外深度行程或年底跨年旅遊等多項活動與優惠方案，各地攤位也推出優惠遊戲，吸引大批民眾排隊。
這次旅展亮點是「日本主題館」與多個日本縣市地區觀光單位來台展出，帶來旅遊資訊與限定禮物。「熊本熊」等各種吉祥物現身、互動。台灣多家旅行社與飯店展示遊程與食宿特色，海峽兩岸旅遊交流協會專題介紹福建省觀光、推廣旅遊方案促銷。
台南星級飯店也推出餐券區，遠東香格里拉、大員皇冠、禧榕軒、夏都城旅、老爺行旅、台南維悅、台南大飯店、富信大飯店、南科資美、榮美金鬱金香等10家業者聯合促銷餐券，最低折扣57折。
「日本主題館」有群馬縣水上町、仙台市、宮城縣、山形市、山形縣中央觀光株式會社、秋保溫泉蘭亭、金澤市、千葉縣、宇城地域觀光推進協議會、熊本縣、佐賀縣、大分縣別府市x宇佐市、福島縣白河市、滋賀縣、琵琶湖遊客中心、東京 DoMo民泊等多個地區及單位專程來台宣傳。
展區提供最新旅遊資訊、住宿與交通介紹、人氣景點亮點以及展場限定活動，讓民眾能一次掌握日本多元豐富旅遊景點。
