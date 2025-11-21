快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

影／大台南國際旅展今會展中心登場 餐券最低折扣57折

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影

台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展今起到24日在大台南會展中心舉辦，集結星級飯店日本主題館、旅行社、航空公司、國外觀光單位及縣市政府、海峽兩岸觀光品牌，各單位推出小旅行、海外深度行程或年底跨年旅遊等多項活動與優惠方案，各地攤位也推出優惠遊戲，吸引大批民眾排隊。

這次旅展亮點是「日本主題館」與多個日本縣市地區觀光單位來台展出，帶來旅遊資訊與限定禮物。「熊本熊」等各種吉祥物現身、互動。台灣多家旅行社與飯店展示遊程與食宿特色，海峽兩岸旅遊交流協會專題介紹福建省觀光、推廣旅遊方案促銷。

台南星級飯店也推出餐券區，遠東香格里拉、大員皇冠、禧榕軒、夏都城旅、老爺行旅、台南維悅、台南大飯店、富信大飯店、南科資美、榮美金鬱金香等10家業者聯合促銷餐券，最低折扣57折。

「日本主題館」有群馬縣水上町、仙台市、宮城縣、山形市、山形縣中央觀光株式會社、秋保溫泉蘭亭、金澤市、千葉縣、宇城地域觀光推進協議會、熊本縣、佐賀縣、大分縣別府市x宇佐市、福島縣白河市、滋賀縣、琵琶湖遊客中心、東京 DoMo民泊等多個地區及單位專程來台宣傳。

展區提供最新旅遊資訊、住宿與交通介紹、人氣景點亮點以及展場限定活動，讓民眾能一次掌握日本多元豐富旅遊景點。

「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影
「大臺南國際旅展」推出多項旅遊優惠，今天起在大台南會展中心舉行。記者周宗禎／攝影

台南 飯店 日本

延伸閱讀

南高屏澎組「跨縣市觀光圈」 7綠委推組隊赴國際旅展、南台灣好玩卡

台南下月直航熊本 黃偉哲與別府、宇佐簽署觀光交流協定

中日關係緊張壓力下 大陸多家旅行社暫停銷售日本旅遊行程

被安排跟客戶老闆住同房 女領隊嚇傻：旅行社潛規則？

相關新聞

影／大台南國際旅展今會展中心登場 餐券最低折扣57折

台南市旅行商業同業公會主辦的大台南國際旅展今起到24日在大台南會展中心舉辦，集結星級飯店、日本主題館、旅行社、航空公司、...

500趴2025首波出攤名單公布 500盤、甜、碗店家齊聚只在500趴

《500輯》於2025年迎來創刊五週年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場...

「日本空房一個也不留」 台灣虎航驚喜促銷 飛日本777元起

日本旅宿因中日關係緊張出現大量退訂潮，不少原本就規畫日本旅遊的國人，近期發現日本部分旅宿降價了。台灣虎航今天號召虎迷集結...

好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週Black Friday」將於11月24日至11月30日登場。為期7天的活動規模今年再...

不用勞力士也能入場！GMT-Master「穿越時區」特展 即刻免費預約中

繼日內瓦與香港展出大受好評後，由勞力士（ROLEX）舉辦的「穿越時區」展覽已確認將在下個月巡迴台北，展開為期一周，現場除...

GU西門店開幕秋冬人氣單品享限時優惠價 首三日消費就送可愛大王徽章

UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級今日開幕，GU在此推出全台最大鞋履專區獨家登場，迎接開幕全館熱銷商品限時優惠250元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。