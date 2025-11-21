500趴2025首波出攤名單公布 500盤、甜、碗店家齊聚只在500趴

《500輯》於2025年迎來創刊五週年，全台最強質感潮流派對「500趴」將於12月5日至7日在台北101水舞廣場盛大登場。結合市集與音樂祭、策展等元素的大型IP活動，由500輯主辦，臺北市商業處與台北101共同主辦。2025年500趴的主題為「Back to the Future─做最好的決定」延續品牌核心理念「世代混搭．質感重擊」，以振奮人心的音樂表演和創意料理，邀大家共享快樂與感動，創造屬於自己的精彩可能性。

500趴2025主視覺。圖／500輯提供

得獎名店齊聚 呈獻史上最強美食陣容

500趴2025邀請500盤、500碗與500甜得獎店家現身限定料理。連續蟬聯3年500盤冠軍的「晶華軒」，將首度帶來獨家「帝皇蝦西施泡飯」，500盤常勝軍「NOBUO」推出人氣「李氏咖哩飯」，連續5年入選500盤的「金蓬萊遵古台菜」首度在500趴上推出招牌的蓬萊排骨酥，還有更多500盤的店家接連響應出攤。

500盤3連霸的晶華軒，將首度於500趴推出獨家「帝皇蝦西施泡飯」。圖／品牌提供 NOBUO－李氏咖哩飯。圖／NOBUO提供 連續5年入選500盤「金蓬萊遵古台菜」，首度在500趴推出招牌菜色「蓬萊排骨酥」。圖／聯合報系資料照

500碗集結全台小吃名店，有兩屆得碗的讓人吃過就回不去東區宵夜美食，將每一份鹹水雞都像一場味覺設計， 精準拿捏「爽口」與「涮嘴」的界線的「欲罷不能鹹水雞」、選用溫體豬肉，以紅槽、蒜頭、鹽、糖等醃製後，沾上特調粉漿，酥炸而成的台北最強紅燒肉的「正宗阿角紅燒肉劉美麗」、台南府城超人氣，曾有開賣兩小時直接完售的「糯夫米糕」推出的招牌麻油豬軟骨燉米糕等人氣攤位輪番登場。

500碗小吃名店「欲罷不能鹹水雞」500趴2025出攤。圖／品牌提供 「正宗阿角紅燒肉劉美麗」500趴2025出攤。圖／品牌提供 「糯夫米糕」500趴2025出攤。圖／品牌提供

500甜甜點名店也不遑多讓，「Brillante pâtisserie 星忱甜點」推出嚴選4款茗茶，除了其中一款為伯爵茶之外，其他三款都採用台灣茶的茶風土可麗露、「Quelques Pâtisseries 某某甜點」用經典法式甜點聖多諾黑攜手「土然巧克力專門店」在500趴推出最值得期待的聯名霜淇淋，500甜為味蕾帶來最療癒的驚喜。三天限定、現場唯一，錯過只能等待下一次的盛宴。

榮獲今年500甜的Brillante pâtisserie 星忱甜點，500趴2025出攤。圖／品牌提供 「Quelques Pâtisseries 某某甜點」用經典法式甜點聖多諾黑攜手「土然巧克力專門店」，在500趴推出聯名霜淇淋。圖／品牌提供

多元飲品LINE UP打造繽紛品飲體驗

500趴2025不僅匯聚頂級美食，飲品陣容同樣精彩豐富。臺虎精釀帶來五款現拉生啤與六款瓶罐裝，持續以本土文化與多元融合精神拓展品飲疆界；「當吧 PawnBar」呈現典當概念，邀民眾在品酒間圓夢；「丘香 SAKE BAR」以特色清酒締造歸屬感；「酉鬼啤酒 UGLY HALF BEER」融合台灣飲食文化與設計藝術，打造經典口味啤酒；「世嵵梅酒」品酒就是展現品味生活的態度，帶來季節限定限量的草莓梅酒。

「當吧 PawnBar」。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「丘香 SAKE BAR」500趴2025出攤。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「酉鬼啤酒 UGLY HALF BEER」。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「世嵵梅酒」。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 臺虎精釀。圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「再睡5分鐘 NAP TEA」由知名YouTuber滴妹創辦，帶來療癒茶飲；咖啡烘焙大賽雙料冠軍品牌「Fika Fika Cafe」，帶來風味絕佳的冰熱飲；台南「在島之後After Island」注重細節與整體感，從音樂、視覺到氣味和味覺，締造既平凡又不凡的餐酒館體驗。多元創意飲品與豐富選擇，成為今年500趴不可錯過的亮點。

知名手搖飲品牌「再睡5分鐘」 500趴2025出攤。圖／品牌提供 當紅咖啡冠軍名店「Fika Fika Cafe」500趴2025出攤。圖／品牌提供

指定手機vivo 成為演唱會拍攝最強神器

500趴2025與指定手機品牌vivo合作，成為拍攝音樂派對的最強神器。vivo X300系列搭載蔡司2億畫素超清晰鏡頭，不僅能拉近與偶像的距離，更能精準捕捉每個精彩瞬間，為現場粉絲留下最清晰動人的回憶。

500趴指定用車 HINO，結合潮流創新精神，引領大家體驗前所未有的大車文化。本次現場展示HIACE露營車，標準配備包括桌椅組與車頂架，並搭載2.8L 1GD-FTV直列4缸柴油渦輪增壓引擎，低轉速與高扭力，帶著全家人上山下海體驗自由生活。

合作夥伴還有統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」主題，邀八組青年團隊組成超強在地CP團，帶給大家滿滿永續能量與地方風味商品，活動期間線上下單支持青年好物，還能獲得限量好禮，一起嗨翻在地派對；Hitachi 將在現場帶來闖關活動，現場將可以體驗全台第一台冰箱拍貼機，完成指定關卡，即可於現場兌換奶油爆米花。

邀請您12月5日～7日周五至周日一起做出這個最好的決定──免費入場成為500趴2025精彩派對的一份子。更多內容細節將陸續釋出，敬請密切關注500輯社群平台。

500趴合作夥伴。圖／500輯提供

500趴2025｜免費入場 活動日期：2025/12/5（五）－12/7（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號） ＊出攤品牌名單與實際販售品項，請以現場為準 主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司 指定手機｜vivo 指定用車｜HINO 合作夥伴｜統一超商、Hitachi

