全台首家！7-ELEVEN×台北捷運聯名店開幕 估每月吸135萬人體驗
7-ELEVEN與台北捷運公司跨界同盟，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，21日於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁盛大開幕。門市服務跨業態整合超商購物、捷運詢問處與套票販售，外觀設計彷彿駛入月台停靠的捷運列車，預估每月將吸引135萬人次到店體驗。
7-ELEVEN透過擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，其中逾百大服務據點已深入全台各地高鐵、台鐵、捷運、客運等交通路線站內服務，以提供各大交通樞紐高人流的消費需求。此次與台北捷運公司深度合作打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，提供生活購物與交通服務跨業整合的多元可能性，挖掘更多未來社會需求。
全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關、觀光景點周邊，客層廣泛涵蓋醫師、學生、公務人員、海內外旅客等，為滿足就近便利的進出站購物體驗，店內精選CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食人氣自有品牌星級饗宴、天素地蔬等豐富、便利帶著走的食飲選擇，代收繳費、ibon便利生活站、列印事務機等生活服務俱全，更於店內複合台北捷運公司詢問處，從早上6點到晚上11點提供交通諮詢、套票與周邊販售，發揮超商通路優勢為原有捷運諮詢處提供更彈性、靈活的交通生活服務時段。
慶祝「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」-臺醫站門市盛大開幕，11月21日開幕當天臺醫站門市單店推出指定麵包買三送一、出示台北捷運GO App享CITY CAFE中杯美式買一送一、google五星按讚送好禮等超值好康；台北市限定近千家7-ELEVEN 門市自11月24日至11月30日止推出uniopen會員單筆結帳金額滿100元送1張特大杯思樂冰、杯裝雪淋霜、杯裝酷聖霜任選買一送一折價券(每位會員限贈5張)、CITY CAFE特選美式咖啡任選1送1等優惠活動齊歡慶開幕，台北捷運公司推出的台北捷運GO App即日起至2026年2月28日止推出1點換CITY PRIMA精品美式中杯買一送一優惠券，數量有限、換完為止，線上線下多元開幕活動，期待與商圈周邊消費者、旅客共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言