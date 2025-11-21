好市多黑五開打！連續七天提前營業 500項超殺商品＋百萬級回饋搶客

美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」11月24日至11月30日登場，連續七天優惠開打，且營業時間皆提早至上午8點30分。今年活動規模創歷年新高，超過500項商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，涵蓋3C家電、健康食品、冬季服飾及居家用品等熱門品類。此次檔期主打大規模會員回饋與節慶採購需求，預期將引爆年底消費熱潮。

全球Costco財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，終極目標是讓會員在好市多得到比市場更划算、更值得的價值。因此Costco用實際回饋，展現會員制的獨特價值與誠意。今年還特別針對「家電升級族」推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息優惠。凡於Costco店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期，2025年12月底前申辦12～30期，筆筆皆享該筆分期金額前3期免息優惠，大型家電還享基本安裝服務。

由於飲食營養均衡已經成為全民焦點，高營養、低負擔商品不斷熱銷，所以今年黑五最受矚目的品項之一，是呼應健康生活潮流的「優質蛋白系列」。薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等熱銷商品，全都列入本檔優惠名單。這類商品受到健身與健康族群歡迎，不僅方便即食，也符合「低負擔、高營養、成分單純」的飲食趨勢。此外，家庭消費族群最愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步優惠，搭配節慶前的餐桌採買需求，預計將掀起囤貨熱潮。

另外，為冬季寒流提前準備，換裝熱潮隨即啟動，冬季服飾與保暖單品成為黑五另一大亮點。知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款，還有永不退流行的牛仔褲與保暖襯衫全面推出會員優惠價，掀起年末「換季採購潮」。Costco今年黑五不只主打價格優惠，也希望讓會員「以實惠的價格升級生活品質」，不論是上班、休閒或家庭聚會穿搭，都能一站搞定。

當然家電與3C用品始終是黑五檔期中最具吸引力的品類之一。75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、與高強度降噪耳機全數入列。另外，電玩迷期待已久的遊戲主機，以及積木玩具組也同步推出限時優惠，從家庭娛樂、辦公設備到兒童禮物，一站購足。