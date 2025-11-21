「日本空房一個也不留」 台灣虎航驚喜促銷 飛日本777元起

日本旅宿因中日關係緊張出現大量退訂潮，不少原本就規畫日本旅遊的國人，近期發現日本部分旅宿降價了。台灣虎航今天號召虎迷集結，「虎迷全面開飛，日本空房一個也不留」，台虎飛日本，全面力挺優惠價，推出2個優惠方案，包括飛沖繩、石垣島單程未稅777元起，以及日本全航線限時9折優惠。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引起國際討論，中國大陸外交部日前呼籲大陸人民暫停赴日本旅遊，日本近來不少有大陸團客的預約遭取消。

「台日同行，讓日本沒有補不滿的房！」台灣虎航推出優惠活動，一是飛沖繩、石垣島的單程未稅機票777元起；二是日本全航線，限時9折優惠，優惠碼：ITLOVEJP（指定艙等適用）。銷售期間為今天上午10時至23日周日晚上11時59分，旅遊期間為即日起至明年3月28日。台北-石垣島、台南／高雄-熊本、台南-沖繩航線旅遊期間依官網說明為主。

台灣虎航表示，玩日本的事，就是虎迷的事。不管是逛街、泡湯、賞景還是大吃美食，日本各地都張開雙手迎接虎迷的到來，跟著虎將一起衝，把每個航點統統熱起來。

熊本航線再加碼，台灣虎航表示，熊本飛台南／高雄首班回程限定6折，優惠碼：ITFLYKMJ（指定艙等適用），銷售期間即日起至30日晚上11時59分，適用航班：2025年12月23日IT795熊本-台南、2025年12月23日IT767熊本-高雄。