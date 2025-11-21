好市多「黑色購物週」下週登場 超過500項商品激省百萬 PS5、黃金入列

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週Black Friday」將於11月24日至11月30日登場。為期7天的活動規模今年再創新高，預告將祭出超過500件特惠商品，總優惠金額突破百萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品，為會員帶來最有感的降價誠意。

官方也搶先透露今年黑五檔期的優惠陣容，許多會員年度必買的指標性商品均入列，3C與家電娛樂方面，最受矚目的焦點莫過於PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26」，以及適合租屋族或小家庭的「三星43吋移動式智慧聯網螢幕組」與高強度降噪耳機；針對家庭影音升級需求，75吋QLED顯示器與冬季必備的LG除濕機、洗碗機及數位氣炸鍋等實用家電，也在促銷行列。此外，深受主婦喜愛的廚房夢幻逸品「LE CREUSET 24公分鑄鐵深圓鍋含蓋」、收藏家熱愛的「LEGO樂高偉士牌125」以及限量黃金珠寶，預計都將成為黑五搶購焦點。

除了高單價商品，好市多也鎖定近年興起的健康飲食風潮，本次特別規劃「優質蛋白系列」專區，將薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐與紅牛膠原飲等低負擔商品納入優惠；同時，家庭常備的宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃、美國頂級嫩肩牛排與貓罐頭系列也同步下殺，讓消費者在準備節慶大餐時能輕鬆省荷包。隨著冷氣團季節逼近，場內也啟動換季採購模式，知名品牌男女內褲組、流行休閒鞋與保暖牛仔褲等服飾單品，均推出會員專屬優惠價，方便民眾一站式購足禦寒裝備。

為了讓會員能精準鎖定心儀商品，好市多也預告將自11月23日起，每天下午4點於台灣好市多官方Facebook與Instagram搶先曝光隔日的精選優惠。全球Costco財務長Gary Millerchip強調，品牌的終極目標是提供超越市場價值的回饋，展現會員制的獨特優勢。