不用勞力士也能入場！GMT-Master「穿越時區」特展 即刻免費預約中

繼日內瓦與香港展出大受好評後，由勞力士（ROLEX）舉辦的「穿越時區」展覽已確認將在下個月巡迴台北，展開為期一周，現場除了將呈現豐富的勞力士典藏文物，還將發表一只簡短紀錄片，活動將為免費預約入場。

除了潛水表、高精準度深植人心，具有兩地時區功能的勞力士GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）表款更是品牌熱門款式，品牌的藍紅雙色、黑與咖啡雙色圈更在收藏家與愛好者口中有「可樂圈」、「沙士圈」的趣稱，足成GMT-Master系列表款的長青暢銷。

自1955年問世以來，GMT-Master（蠔式恒動格林威治型）系列腕表以雙色外圈搭配24小時制顯示了第二時區時間，此後並例經鋁、陶瓷等不同材質的進化，提升閱讀清晰度與耐用性；同時GMT-Master的機芯更在70年間經歷11次改造進化，展現勞力士對於性能、精密的恆常追求。

勞力士GMT-Master「穿越時區」展覽已確定將從2025年12月20日（六）起，於台北松山文創園區一號倉庫開放參觀，周一至周五將從中午12點開始、直至晚上8點；周六周日的結束時間不變，但開放時間為早上11點開始，並將持續至2025年12月28日（日）。展覽無需額外資格、購買憑證或身份，只需在官方連結完成預約，網址為：https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/ ，即可免費入場。 2005年時所發表、首只具有Cerachrom陶質字圈的GMT-Master II腕表，型號則為116718LN。圖／ROLEX提供 從初始的鋁材質以致今日的陶瓷，即便在旋轉表圈上也能一窺勞力士對於性能品質的持續追求。圖／ROLEX提供 當代的Oyster Perpetual GMT-Master II腕表，同時展現了恆動、潛水與雙時區的三重特色。