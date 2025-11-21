GU西門店開幕秋冬人氣單品享限時優惠價 首三日消費就送可愛大王徽章
UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級今日開幕，GU在此推出全台最大鞋履專區獨家登場，迎接開幕全館熱銷商品限時優惠250元起，同時還有三重開幕好禮＋萬元購物金抽獎加碼，另外，GU再度攜手插畫家「weiweiboy可愛大王」推出限定獨家贈品，開幕首三日不限金額消費，就送「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章。
GU秋冬以「Downtown Preppy 都會學院風」為主軸，將學院經典與街頭率性融合。為慶祝西門店開幕，GU推出四大明星單品限定優惠，女裝「Cozy Melton麥爾登立領大衣」開幕期間優惠價1,790元、WARM PADDED夾層外套燈心絨款期間優惠1,490元、PUFF Knit蓬鬆柔軟針織系列優惠價590元、SWEAT大學T系列優惠價690元起、錐形褲優惠價490元起。
今年秋冬，GU力推紅色、粉紅色、寶藍色三大色系推出風格單品，透過重點色點綴，讓秋冬穿搭立即有亮點，開幕期間，秋冬必備色系單品同步推出限定優惠490元起。
GU西門店攜手「weiweiboy可愛大王」推出獨家活動，並加碼萬元購物金抽獎：開幕首三日（11/21至11/23）不限金額消費，就送插畫家「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章；首周（11/21至11/27)滿額1,800元再送限量「兩用雙享杯飲料袋」飲料提袋限量1,540個，贈完為止。
