快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

GU西門店開幕秋冬人氣單品享限時優惠價 首三日消費就送可愛大王徽章

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級開幕。圖／GU提供
UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級開幕。圖／GU提供

UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級今日開幕，GU在此推出全台最大鞋履專區獨家登場，迎接開幕全館熱銷商品限時優惠250元起，同時還有三重開幕好禮＋萬元購物金抽獎加碼，另外，GU再度攜手插畫家「weiweiboy可愛大王」推出限定獨家贈品，開幕首三日不限金額消費，就送「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章。

GU秋冬以「Downtown Preppy 都會學院風」為主軸，將學院經典與街頭率性融合。為慶祝西門店開幕，GU推出四大明星單品限定優惠，女裝「Cozy Melton麥爾登立領大衣」開幕期間優惠價1,790元、WARM PADDED夾層外套燈心絨款期間優惠1,490元、PUFF Knit蓬鬆柔軟針織系列優惠價590元、SWEAT大學T系列優惠價690元起、錐形褲優惠價490元起。

今年秋冬，GU力推紅色、粉紅色、寶藍色三大色系推出風格單品，透過重點色點綴，讓秋冬穿搭立即有亮點，開幕期間，秋冬必備色系單品同步推出限定優惠490元起。

GU西門店攜手「weiweiboy可愛大王」推出獨家活動，並加碼萬元購物金抽獎：開幕首三日（11/21至11/23）不限金額消費，就送插畫家「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章；首周（11/21至11/27)滿額1,800元再送限量「兩用雙享杯飲料袋」飲料提袋限量1,540個，贈完為止。

蝙蝠袖襯衫原價790元，西門店開幕限定優惠季690元。圖／GU提供
蝙蝠袖襯衫原價790元，西門店開幕限定優惠季690元。圖／GU提供
GU西門店開幕攜手插畫家「weiweiboy可愛大王」推出限定獨家贈品。圖／GU提供
GU西門店開幕攜手插畫家「weiweiboy可愛大王」推出限定獨家贈品。圖／GU提供
HW重磅短版休閒連帽上衣原價890元，西門店開幕限定優惠價690元。圖／GU提供
HW重磅短版休閒連帽上衣原價890元，西門店開幕限定優惠價690元。圖／GU提供
GU西門店開幕首三日（11/21至11/23）不限金額消費，就送「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章。圖／GU提供
GU西門店開幕首三日（11/21至11/23）不限金額消費，就送「weiweiboy可愛大王」設計的GU徽章。圖／GU提供
水餃包原價690元，西門店開幕限定優惠價590元。圖／GU提供
水餃包原價690元，西門店開幕限定優惠價590元。圖／GU提供
GU西門店推出全台最大鞋履專區。圖／GU提供
GU西門店推出全台最大鞋履專區。圖／GU提供

GU 插畫家 飲料

延伸閱讀

日本厭陸情緒上升！電梯公告寫「中國人滾出去」 粉專急籲台客：多留意言行

台北人最愛的早餐店！台北必吃人氣豆漿店推薦

人氣男神丁禹兮演男主「40集只露臉2.5hrs」 鏡頭刪光粉絲火大了

桃園仙草嘉年華登場 人氣IP酷洛米、4公頃紫色花海等你拍

相關新聞

GU西門店開幕秋冬人氣單品享限時優惠價 首三日消費就送可愛大王徽章

UNIQLO攜手GU，西門店嶄新升級今日開幕，GU在此推出全台最大鞋履專區獨家登場，迎接開幕全館熱銷商品限時優惠250元...

聚會不再當邊緣人！Android手機終於能跟iPhone AirDrop互通了 這款機型率先啟用

每次跟朋友出去玩，拍完大合照大家開心喊：「來～開AirDrop傳照片囉！」這時候拿Android手機的用戶是不是總只能在...

TWICE高雄開唱倒數！翰林茶館推「星光藍珍奶」 憑門票或應援物免費喝

韓國人氣女團 「TWICE」 本周末即將降臨高雄世運主場館開唱，為迎接來自全台各地的粉絲，港都高雄不僅規劃許多城市應援活...

辻利茶舗「抹茶聖誕樹」太可愛！還有「太妃餅乾抹茶拿鐵」溫暖登場

即日起至2026年1月4日期間，日本京都百年品牌「辻利茶舗」推出2025全新限定商品「冬戀太妃」系列。主打款「冬戀太妃餅...

訪清邁祕境 走進電影實景

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

信義區變身耶誕城！新光三越打造夢幻耶誕地圖 百萬燈海有如台北表參道

新光三越台北信義新天地2025耶誕季開跑，打造6大打卡地圖並點亮20米高耶誕樹，還有首度打造圍繞著耶誕樹轉動的耶誕列車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。