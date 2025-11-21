快訊

聚會不再當邊緣人！Android手機終於能跟iPhone AirDrop互通了 這款機型率先啟用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Android與iPhone用戶現在可以互傳檔案了，將由Pixel 10系列率先啟用。圖／Google提供
Android與iPhone用戶現在可以互傳檔案了，將由Pixel 10系列率先啟用。圖／Google提供

每次跟朋友出去玩，拍完大合照大家開心喊：「來～開AirDrop傳照片囉！」這時候拿Android手機的用戶是不是總只能在一旁默默畫圈圈，或只能接收用LINE壓縮傳送的圖檔？這種尷尬的日子終於要結束了！

Google稍早丟出了一個好消息，Android的「Quick Share快速分享」功能現在可以直接跟iPhone的AirDrop互通了！不用裝第三方App，就像iPhone傳iPhone一樣簡單，直接點快速分享就搞定。這也是繼RCS和未知追蹤器警示功能後，Google再度為提升跨作業系統間相容性做出的努力。

但要注意，這個超棒的功能目前只有Pixel 10系列用戶搶先獨佔，其他Android 手機未來才會陸續跟上。雖然等了很久，但Google真的越來越致力於打破Android和iOS之間的高牆。手拿Pixel 10的用戶，下次聚會可以大聲跟果粉朋友說：「來！直接AirDrop給我！」

