TWICE高雄開唱倒數！翰林茶館推「星光藍珍奶」 憑門票或應援物免費喝

韓國人氣女團 「TWICE」 本周末即將降臨高雄世運主場館開唱，為迎接來自全台各地的粉絲，港都高雄不僅規劃許多城市應援活動，就連茶飲料店業者也看準歌迷龐大商機，推出期間限定新品，並加碼祭出免費兌換的優惠好康。

知名茶飲品牌翰林茶館宣布，推出以夢幻藍色為主題的期間限定新品「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配翰林茶館人氣飲品之一的珍珠烏龍奶茶，同時，也推出限定杯身設計，以藍色視覺呼應飲品色系，文字編排上更巧妙藏入驚喜，即日起至11月30日活動期間，可享外帶優惠價 59 元（原價 120 元）／內用優惠價 108 元的新品（原價 188 元）。