TWICE高雄開唱倒數！翰林茶館推「星光藍珍奶」 憑門票或應援物免費喝

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
翰林茶館推出以夢幻藍色為主題的期間限定新品「星光藍珍珠奶茶」。圖/翰林茶館提供
韓國人氣女團 「TWICE」 本周末即將降臨高雄世運主場館開唱，為迎接來自全台各地的粉絲，港都高雄不僅規劃許多城市應援活動，就連茶飲料店業者也看準歌迷龐大商機，推出期間限定新品，並加碼祭出免費兌換的優惠好康。

知名茶飲品牌翰林茶館宣布，推出以夢幻藍色為主題的期間限定新品「星光藍珍珠奶茶」，以藍柑橘與蝶豆花調製出如星空般的藍紫色澤，搭配翰林茶館人氣飲品之一的珍珠烏龍奶茶，同時，也推出限定杯身設計，以藍色視覺呼應飲品色系，文字編排上更巧妙藏入驚喜，即日起至11月30日活動期間，可享外帶優惠價 59 元（原價 120 元）／內用優惠價 108 元的新品（原價 188 元）。

此外，適逢「TWICE」演唱會，翰林茶館亦特別推出門票加碼活動，11月22日、23日凡憑演唱會門票或應援物（含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），即可至全台門市免費兌換星光藍珍珠奶茶1杯，每人限換1杯，送完為止。(部分門市未販售)

韓國人氣女團 「TWICE」 本周末即將降臨高雄世運主場館開唱。圖/摘自TWICE IG
韓國人氣女團 「TWICE」 本周末即將降臨高雄世運主場館開唱。圖/摘自TWICE IG

珍珠奶茶 演唱會 飲料

