辻利茶舗「抹茶聖誕樹」太可愛！還有「太妃餅乾抹茶拿鐵」溫暖登場

即日起至2026年1月4日期間，日本京都百年品牌「辻利茶舗」推出2025全新限定商品「冬戀太妃」系列。主打款「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」、「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」(冷/熱)，以現刷抹茶拿鐵與焙茶拿鐵作為基底，頂層覆蓋鮮奶油，並淋上太妃糖醬與焦糖脆餅碎粒，最後裝飾太妃糖抹茶軟餅乾，帶來香甜豐富的層次感，每杯215元。

首次登場的甜點，「雪映太妃餅乾抹茶百匯」以濃郁抹茶霜淇淋為主角，撒上宇治丸倉抹茶粉與香甜太妃糖醬，交織出濃郁茶香與焦糖香氣。底層搭配抹茶蕨餅、脆餅碎，頂層同樣以太妃糖軟餅乾點綴，每杯220元。同樣新登場的「雪莓太妃抹茶樹」以聖誕樹為靈感打造，底層為香酥太妃糖莎布蕾餅乾，中層融合宇治丸倉抹茶慕斯與草莓果醬，外層包覆抹茶甘納許與達克瓦茲蛋糕，香氣迷人，每杯240元。

慶祝新品登場，活動期間凡購買任兩款冬季限定「冬戀太妃」系列商品，即可享「現折30元」的組合優惠。除此之外，每逢週末，凡外帶冬季限定飲品系列，可享「第二杯飲品75折」優惠。

迎接聖誕節，「亞尼克」為甜點控推出YTM限定「驚喜生乳捲盲盒」，自即日起至12月6日期間，於全台66站販售。盲盒口味除了冠軍原味生乳捲之外，還有機會吃到獵奇口味「九層塔檸檬生乳捲」，還有宇治抹茶生乳捲、厄瓜多爾黑巧克力生乳捲等不同口味，單盒售價392元，最高現省238元。

此外，亞尼克也推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，每日限量200條，售價699元。同步新登場的「戲雪尋莓生乳捲」使用粉色泡芙蛋糕，搭配覆盆莓果粒與糖粉點綴，內餡使用北海道奶霜與草莓凍奶霜，12公分430元、18公分495元。另外還有「開心果覆盆莓慕斯」、「法式甜甜圈泡芙－草莓」等品項，並有應景的「聖誕糖霜餅乾」、「聖誕法式蛋白餅」登場。