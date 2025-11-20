新光三越站前店周年慶起跑！13樓迎饗賓兩大吃到飽品牌進駐 拚百萬人潮

新光三越台北站前店將於 11 月 27 日（四）啟動 2025 年度壓軸周年慶，全台最後一波大型百貨檔期正式登場。此次活動主打「年度壓軸優惠最強檔」，推出「全館累計滿5,000送5,000點 skm points」、化妝品單筆滿2,000送2,000點、大家電與3C滿萬送5,000點，首七日使用 skm pay 再加碼滿萬送萬點，點數可全台跨店使用。業者看好普發1萬元政策可直接挹注消費力，加上天氣轉冷及年末換季採購潮，預期周年慶買氣可望穩健回升。

新光三越台北站前店主管表示，今年周年慶設定目標要優於去年表現，來客量亦可望同步提升，近期觀察到高單價家電客層開始回流，尤其家庭型客群明顯增加。不少主婦已著手規劃年終購物清單，掌握全家人普發1萬元現金預算，先行至門市看貨、比較機型與價格，預計活動開跑後再行回購。近日冷氣團提早來襲，也帶動保暖相關商品詢問度顯著升溫，包括暖氣機、冬被及低折扣寢具皆躍升為搜尋熱點，今年更出現「一至兩折冬被開賣即有詢問」的情況，看好今年居家商品在周年慶的業績表現。

活動期間同步推出「超級點數盛典」，合計超過 5,000 件點數兌換商品，涵蓋家電、旅遊體驗及奢華品項；並祭出 30 點換 300 元購物金方案，可將點數放大 100 倍使用。看好普發現金對總體買氣有提振效果，尤其北車商圈具有高轉乘流量，近期已出現消費者提前詢問優惠商品。

此外，站前店樓上空間同步進行改裝，其中 13 樓將引進饗賓餐飲集團的兩大品牌—「果然匯」（約200坪）與「朵頤」（約百坪）兩餐廳，為台北西區獨家設點，目標年底前開幕。其中，果然匯是多國蔬食料理吃到飽，朵頤是「Semi Buffet」，也就是半自助吃到飽。新光三越主管表示，依據座位規模及來客量推估，新餐飲樓層一年可望帶進約100萬人次人潮，年營業額貢獻上看2億元，同時將補強平日午晚餐需求，也有望帶動周邊業績連動。

商品布局方面，今年主攻家用、美妝與冬季服飾，推出羊毛石墨烯冬被原價 1 萬元、下殺 2,500 元、金安德森抗菌枕四折、行李箱三尺寸 28 折、冬季外套六折起，加碼 MARSHALL 喇叭 76 折、LE CREUSET 鑄鐵鍋 45 折及 iPhone 17、SONY 耳罩式耳機等數位新品同步列入優惠。店內並打造耶誕巨型禮物盒裝置，瞄準社群打卡潮吸客。

新光三越主管表示，隨普發現金入帳及冷空氣降臨，保暖商品、家電升級與旅遊採買同步推進，若天氣持續低溫，買氣有望在周年慶前中段快速放大。