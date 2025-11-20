快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

新光三越站前店周年慶起跑！13樓迎饗賓兩大吃到飽品牌進駐 拚百萬人潮

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越台北站前店將於 11 月 27 日（四）啟動 2025 年度壓軸周年慶，全台最後一波大型百貨檔期正式登場。記者嚴雅芳／攝影
新光三越台北站前店將於 11 月 27 日（四）啟動 2025 年度壓軸周年慶，全台最後一波大型百貨檔期正式登場。記者嚴雅芳／攝影

新光三越台北站前店將於 11 月 27 日（四）啟動 2025 年度壓軸周年慶，全台最後一波大型百貨檔期正式登場。此次活動主打「年度壓軸優惠最強檔」，推出「全館累計滿5,000送5,000點 skm points」、化妝品單筆滿2,000送2,000點、大家電與3C滿萬送5,000點，首七日使用 skm pay 再加碼滿萬送萬點，點數可全台跨店使用。業者看好普發1萬元政策可直接挹注消費力，加上天氣轉冷及年末換季採購潮，預期周年慶買氣可望穩健回升。

新光三越台北站前店主管表示，今年周年慶設定目標要優於去年表現，來客量亦可望同步提升，近期觀察到高單價家電客層開始回流，尤其家庭型客群明顯增加。不少主婦已著手規劃年終購物清單，掌握全家人普發1萬元現金預算，先行至門市看貨、比較機型與價格，預計活動開跑後再行回購。近日冷氣團提早來襲，也帶動保暖相關商品詢問度顯著升溫，包括暖氣機、冬被及低折扣寢具皆躍升為搜尋熱點，今年更出現「一至兩折冬被開賣即有詢問」的情況，看好今年居家商品在周年慶的業績表現。

活動期間同步推出「超級點數盛典」，合計超過 5,000 件點數兌換商品，涵蓋家電、旅遊體驗及奢華品項；並祭出 30 點換 300 元購物金方案，可將點數放大 100 倍使用。看好普發現金對總體買氣有提振效果，尤其北車商圈具有高轉乘流量，近期已出現消費者提前詢問優惠商品。

此外，站前店樓上空間同步進行改裝，其中 13 樓將引進饗賓餐飲集團的兩大品牌—「果然匯」（約200坪）與「朵頤」（約百坪）兩餐廳，為台北西區獨家設點，目標年底前開幕。其中，果然匯是多國蔬食料理吃到飽，朵頤是「Semi Buffet」，也就是半自助吃到飽。新光三越主管表示，依據座位規模及來客量推估，新餐飲樓層一年可望帶進約100萬人次人潮，年營業額貢獻上看2億元，同時將補強平日午晚餐需求，也有望帶動周邊業績連動。

商品布局方面，今年主攻家用、美妝與冬季服飾，推出羊毛石墨烯冬被原價 1 萬元、下殺 2,500 元、金安德森抗菌枕四折、行李箱三尺寸 28 折、冬季外套六折起，加碼 MARSHALL 喇叭 76 折、LE CREUSET 鑄鐵鍋 45 折及 iPhone 17、SONY 耳罩式耳機等數位新品同步列入優惠。店內並打造耶誕巨型禮物盒裝置，瞄準社群打卡潮吸客。

新光三越主管表示，隨普發現金入帳及冷空氣降臨，保暖商品、家電升級與旅遊採買同步推進，若天氣持續低溫，買氣有望在周年慶前中段快速放大。

周年慶 新光三越
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全台最閃耀！新光三越信義耶誕樹三大升級、燈量加倍點燈

新光三越站前店「果然匯」年底前進駐 周年慶衝10.8億元

新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐

京站周年慶11/19開跑！搭上冷空氣報到 羽絨外套、寢具棉被下殺2折起

相關新聞

繼光香香雞「買1送1」還能「寄杯」！漢堡王「2個小華堡」現省119元

漢堡王針對11月「華堡日」，自11月21日至11月23日期間，推出限時優惠方案，「雙層小華堡＋單層小華堡」原價258元，...

信義區變身耶誕城！新光三越打造夢幻耶誕地圖 百萬燈海有如台北表參道

新光三越台北信義新天地2025耶誕季開跑，打造6大打卡地圖並點亮20米高耶誕樹，還有首度打造圍繞著耶誕樹轉動的耶誕列車，...

「2025世界50最佳葡萄酒莊」智利VIK拿第一 日本98Wines亞洲最佳

「2025世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards 2025）」正式揭曉，由來自...

蝦皮購物2026年推「全站大免運」 店取滿199、宅配滿490免運費

台灣電商市場快速發展，比拚優惠、物流與使用體驗，根據據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，消費者在電商購物中在意因素包...

英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意

耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「...

UNIQLO西門店升級嶄新回歸 11月21日起一周秋冬夯品獨享開幕限定優惠

UNIQLO來台15周年，西門店全面升級改裝，將於11月21日上午10點開幕。全新UNIQLO西門店以明亮大型LED外觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。