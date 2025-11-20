信義區變身耶誕城！新光三越打造夢幻耶誕地圖 百萬燈海有如台北表參道

新光三越台北信義新天地2025耶誕季開跑，打造6大打卡地圖並點亮20米高耶誕樹，還有首度打造圍繞著耶誕樹轉動的耶誕列車，即日起至1月4日為期46天展出。

信義新天地耶誕打卡地圖規劃六大冬日美景，包括A11北大門「傳遞幸福之樹」、A4南大門7米高 「奇蹟熱氣球」空降信義、A9 B1「祝福投遞所」，1:1還原列車造景的「快拍車廂」，新光三越App會員可免費在這裡拍攝四格拍貼，也可在「許願報亭」兌換限量藝術家聯名耶誕明信片，搭配郵寄服務傳遞節慶祝福。

今年新光三越台北信義新天地以近百萬顆燈泡，打造近1,000公尺的浪漫燈海。香堤大道的「璀燦大道」樹海燈飾全面升級，2F空橋以一串串光影妝點成 「夢境光廊」。A11北大門耶誕樹旁有耶誕小屋—驚喜派送站，販售限定耶誕巧克力、應景馬卡龍與節慶甜點，讓來訪者帶走一份甜蜜的節慶甜點。

佇立在香堤大道中心點的20米高「傳遞幸福之樹」，主樹上15萬顆燈泡同時閃爍，新光三越也為今年香堤大道的燈飾數量增加一倍，共計百萬燈海交相輝映，打造成信義表參道，成為信義商圈夜間最耀眼的冬季風景。

最讓民眾期待看到飄雪秀，新光三越信義新天地每15分鐘上演飄雪聲光秀(16:00-22:30），為了讓民眾一起感受耶誕與跨年的喜悅，額外加碼特別演出時程：12/24、12/25、12/31延長至24:00(耶誕樹亮至01:00)。

新光三越特別跨界聯名國際級藝術家明信片限量登場，邀請英國世界插畫獎（WIA）圖書類首獎得主、入圍波隆那插畫展的「PICNIC」，以及以趣味、可愛及奇異線條風格見長的藝術家「hahaha_sarah」，共同創作限定款節慶插畫明信片。會員限定享500點skm points兌換全套四款收藏版明信片，消費滿500元即可獲得「一張明信片＋郵寄服務」。

新光三越首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」，在11/28～11/30於A8一樓推出「Express Coffee Love幸福咖啡店」，並推出全球獨家限定－覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡散發濃郁香氣的「紅絲絨冷萃咖啡」。