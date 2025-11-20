快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

信義區變身耶誕城！新光三越打造夢幻耶誕地圖 百萬燈海有如台北表參道

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地2025耶誕季開，耶誕打卡地圖規劃六大美景。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地2025耶誕季開，耶誕打卡地圖規劃六大美景。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地2025耶誕季開跑，打造6大打卡地圖並點亮20米高耶誕樹，還有首度打造圍繞著耶誕樹轉動的耶誕列車，即日起至1月4日為期46天展出。

信義新天地耶誕打卡地圖規劃六大冬日美景，包括A11北大門「傳遞幸福之樹」、A4南大門7米高 「奇蹟熱氣球」空降信義、A9 B1「祝福投遞所」，1:1還原列車造景的「快拍車廂」，新光三越App會員可免費在這裡拍攝四格拍貼，也可在「許願報亭」兌換限量藝術家聯名耶誕明信片，搭配郵寄服務傳遞節慶祝福。

今年新光三越台北信義新天地以近百萬顆燈泡，打造近1,000公尺的浪漫燈海。香堤大道的「璀燦大道」樹海燈飾全面升級，2F空橋以一串串光影妝點成 「夢境光廊」。A11北大門耶誕樹旁有耶誕小屋—驚喜派送站，販售限定耶誕巧克力、應景馬卡龍與節慶甜點，讓來訪者帶走一份甜蜜的節慶甜點。

佇立在香堤大道中心點的20米高「傳遞幸福之樹」，主樹上15萬顆燈泡同時閃爍，新光三越也為今年香堤大道的燈飾數量增加一倍，共計百萬燈海交相輝映，打造成信義表參道，成為信義商圈夜間最耀眼的冬季風景。

最讓民眾期待看到飄雪秀，新光三越信義新天地每15分鐘上演飄雪聲光秀(16:00-22:30），為了讓民眾一起感受耶誕與跨年的喜悅，額外加碼特別演出時程：12/24、12/25、12/31延長至24:00(耶誕樹亮至01:00)。

新光三越特別跨界聯名國際級藝術家明信片限量登場，邀請英國世界插畫獎（WIA）圖書類首獎得主、入圍波隆那插畫展的「PICNIC」，以及以趣味、可愛及奇異線條風格見長的藝術家「hahaha_sarah」，共同創作限定款節慶插畫明信片。會員限定享500點skm points兌換全套四款收藏版明信片，消費滿500元即可獲得「一張明信片＋郵寄服務」。

新光三越首度攜手日本福岡潮流咖啡品牌「NO COFFEE」，在11/28～11/30於A8一樓推出「Express Coffee Love幸福咖啡店」，並推出全球獨家限定－覆蓋綿密莓果口味紅絲絨奶蓋，搭配巧克力風味基底咖啡散發濃郁香氣的「紅絲絨冷萃咖啡」。

A11北大門驚喜派送站，以松綠與香檳金打造的耶誕小屋。圖／新光三越提供
A11北大門驚喜派送站，以松綠與香檳金打造的耶誕小屋。圖／新光三越提供
A9 B1「祝福投遞所」提供耶誕祝福寄送體驗。圖／新光三越提供
A9 B1「祝福投遞所」提供耶誕祝福寄送體驗。圖／新光三越提供
A4 1樓南大門的7米高「奇蹟熱氣球」綠白條紋相間的巨型熱氣球。圖／新光三越提供
A4 1樓南大門的7米高「奇蹟熱氣球」綠白條紋相間的巨型熱氣球。圖／新光三越提供
「UNUS」擔任禮物大使，點亮新光三越耶誕列車。圖／新光三越提供
「UNUS」擔任禮物大使，點亮新光三越耶誕列車。圖／新光三越提供
A9–A8空橋打造「夢境光廊」。圖／新光三越提供
A9–A8空橋打造「夢境光廊」。圖／新光三越提供
新光三越攜手國際級藝術家聯名耶誕明信片，新光三越會員獨享兌換。圖／新光三越提供
新光三越攜手國際級藝術家聯名耶誕明信片，新光三越會員獨享兌換。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地攜手NO COFFEE打造期間限定幸福咖啡店。圖／新光三越提供
新光三越信義新天地攜手NO COFFEE打造期間限定幸福咖啡店。圖／新光三越提供

咖啡店 藝術家 甜點 燈飾
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐

全台海拔最高聖誕樹！ 2025「山谷燈光節」28米「雙聖誕樹」登場　谷關泡湯喔熊、梨山流星燈海一路亮到明年

台南最夢幻耶誕地標！新光三越「12米高耶誕樹」今點燈 不只燈光秀 「5大看點」每日這時點亮夜晚

淑芬、家豪看過來！ 六福村「12菜市場名」免費玩　陪同3人只要799、黑色耶誕同步登場

相關新聞

新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐

冷空氣降臨為百貨買氣加溫，新光三越因應普發萬元於11月14日至11月23日展開「滿萬送萬點」，新光三越指出，受到普發萬元...

信義區變身耶誕城！新光三越打造夢幻耶誕地圖 百萬燈海有如台北表參道

新光三越台北信義新天地2025耶誕季開跑，打造6大打卡地圖並點亮20米高耶誕樹，還有首度打造圍繞著耶誕樹轉動的耶誕列車，...

繼光香香雞「買1送1」還能「寄杯」！漢堡王「2個小華堡」現省119元

漢堡王針對11月「華堡日」，自11月21日至11月23日期間，推出限時優惠方案，「雙層小華堡＋單層小華堡」原價258元，...

「2025世界50最佳葡萄酒莊」智利VIK拿第一 日本98Wines亞洲最佳

「2025世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards 2025）」正式揭曉，由來自...

蝦皮購物2026年推「全站大免運」 店取滿199、宅配滿490免運費

台灣電商市場快速發展，比拚優惠、物流與使用體驗，根據據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，消費者在電商購物中在意因素包...

英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意

耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。