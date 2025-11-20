新光三越站前店「果然匯」年底前進駐 周年慶衝10.8億元

新光三越站前店周年慶將在11月27日壓軸登場，檔期14天，目標業績10.8億元，年增0.5%，來客則預估成長3%。這幾天天氣轉涼，可望吸收到天冷禦寒商機的紅利，新光三越周年慶看好冬裝禦寒衣物、除濕機等家電品項銷量。

受到金價波動、與外部環境不穩影響，新光三越表示，民眾傾向購買具保值功能的黃金商品，今年以來黃金業種達雙位數成長，看好在周年慶優惠下能衝出更好的買氣。

另外，站前店13樓預計年底完成改裝，並將引進朵頤牛排與蔬食buffet「果然匯」，預期可帶來約100萬人潮，一年挹注約2億元的業績。

此外，因應普發萬元政策，新光三越展開「滿萬送萬點」活動，新光三越指出，受到普發萬元、天氣轉涼等利多助攻，活動開跑五天就湧入 200萬人次入店，帶動全台業績成長超過一成，有望帶動台北站前周年慶再掀買氣。

外籍客人比例也很高，站前店外籍旅客占比約5%。新光三越指出，以台北車站周邊來說，從北車到西門町周圍約有100多家旅宿，觀察到近幾年東南亞旅客增加，原本的日本、新加坡、香港旅客一直都有，而今年東南亞客人的成長尤其明顯。

新光三越站前店全館累計滿5,000送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points，本次以「年度壓軸優惠最強檔」為主題，搭配多重優惠訴求全台最具CP值的商品組合，邀請百萬會員前來享受一年一度的購物盛會。