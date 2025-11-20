繼光香香雞「買1送1」還能「寄杯」！漢堡王「2個小華堡」現省119元

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「繼光香香雞」52週年慶！限時8天推出「買1送1」。圖／繼光香香雞提供
「繼光香香雞」52週年慶！限時8天推出「買1送1」。圖／繼光香香雞提供

漢堡王針對11月「華堡日」，自11月21日至11月23日期間，推出限時優惠方案，「雙層小華堡＋單層小華堡」原價258元，優惠價139元，現享54折。另外11月25日起，還將推出限時21天的感恩節雙人套餐，包括「美式花生雙層脆雞堡、火烤雞腿培根堡、勁濃培根烤腿堡（3選2）」，搭配2份點心及飲料，優惠價269元，現享64折。

隨著全台甜甜圈熱潮，「拉亞漢堡」即日起於全台門市推出2種口味的現炸爆漿「生甜甜圈」。其中「藍莓乳酪生甜甜圈」以藍莓乳酪貝果為基礎升級，內餡使用濃郁乳酪與藍莓果醬，入口酸甜；「草莓煉乳生甜甜圈」則以香甜草莓搭配濃厚煉乳，帶來滿滿的療癒感。兩款甜甜圈均採現點現炸，造就出蓬鬆富彈性的口感，每顆60元。

除此之外，拉亞漢堡同步於Laya NOW App推出「早點到免運活動」，凡在即日起至11月23日期間，會員使用「早點到」服務，只要下單與取餐時間皆在門市營業時段內，即可享外送0元免運優惠，外送內用同價、點數照樣送。

「繼光香香雞」慶祝品牌52週年，自11月27日至11月30日、12月4日至12月7日，共計8天時段推出「買1送1」優惠，凡買1份「香香炸雞XL（原價170元）」贈「香香炸雞L」兌換券1張，價值130元；同時，加價52元可再獲得「（海苔）墨魚甜不辣」1份，價值70元」。活動期間憑兌換券加價99元，可升級為「經典2號餐」，內含香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇，原加購價115元。加價115，還可獲得「樂薯＋墨魚甜不辣」，原加購價135元。

另外於即日起，繼光香香雞也推出「寄雞炸炸」套餐，民眾於全台門市購買「香香炸雞L」10份再送2份，自購買日起一年內可使用。

拉亞漢堡推出「藍莓乳酪生甜甜圈」與「草莓煉乳生甜甜圈」。圖／拉亞漢堡提供
拉亞漢堡推出「藍莓乳酪生甜甜圈」與「草莓煉乳生甜甜圈」。圖／拉亞漢堡提供
漢堡王11月份「華堡日」推出組合優惠方案。圖／漢堡王提供
漢堡王11月份「華堡日」推出組合優惠方案。圖／漢堡王提供

