「2025世界50最佳葡萄酒莊」智利VIK拿第一 日本98Wines亞洲最佳

「2025世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards 2025）」正式揭曉，由來自智利米亞維谷（Millahue Valley）的Vik 酒莊拿下世界第一，來自德國萊茵高（Rheingau）的Schloss Johannisberg酒莊名列第二，位於西班牙里奧哈（Rioja）的Bodegas Ysios酒莊獲得第三。在亞洲酒莊方面，來自日本山梨的98Wines名列第20，成為「亞洲最佳葡萄酒莊」。

去年排名第二的Vik酒莊位於智利的米亞維谷，由Alexander和Carrie Vik夫婦於2006年創立，結合葡萄酒莊與奢華渡假酒店，以其對環境的永續承諾與屢獲殊榮的葡萄酒而聞名。酒莊全區占地4,450公頃，其中327公頃為葡萄園，涵蓋12種獨特的微氣候；酒莊坐落於山頂，可遠眺安地斯山脈。

Vik酒莊提供沉浸式的葡萄酒體驗和精緻餐飲，賓客可以在其招牌的玻璃牆餐廳Milla Milla用餐，該餐廳設有宏偉的酒窖，並可欣賞山谷美景。遊客可以入住22間主題客房或7間私人別墅，並可享受健行和騎馬等體驗。

名列第二、位於德國萊茵高（Rheingau）的Schloss Johannisberg酒莊，同時也是「歐洲最佳葡萄酒莊」。該酒莊釀酒歷史長達1,200多年，以全世界上第一個釀造麗絲玲（Riesling）的葡萄酒莊而聞名。遊客可以參觀其歷史悠久的宮殿場地，以及令人印象深刻的11世紀地下酒窖「Bibliotheca Subterranea」。

「北美洲最佳葡萄酒莊」頒發給美國亞歷山大谷（Alexander Valley）的Jordan Vineyard & Winery酒莊（第13名），該酒莊在連綿起伏的丘陵、橄欖園和永續葡萄園中提供沉浸式的葡萄園體驗。賓客可以享受酒莊導覽、全景觀景點以及精心策劃的美食與葡萄酒搭配，包括其招牌的卡本內．蘇維翁（Cabernet Sauvignon）和夏多內（Chardonnay）。

日本山梨縣的98Wines酒莊則榮獲「亞洲最佳葡萄酒莊」（第20名）。98Wines距離東京約100公里，遊客可以徒步穿越風景優美的葡萄園，欣賞富士山的全景。酒莊還設有相鄰的啤酒廠，供應精釀啤酒。

「大洋洲最佳葡萄酒莊」頒發給紐西蘭馬爾堡（Marlborough）的Cloudy Bay Vineyards酒莊（第26名），該酒莊是今年1～50名榜單中的新上榜者。Cloudy Bay Vineyards位於著名的馬爾堡地區，提供探索多樣風土的沉浸式葡萄園之旅。

美國索諾瑪（Sonoma）的Aperture Cellars酒莊（第14名）榮獲「最高新入榜獎」，提供精心策劃的「Site Series」體驗。這項私人導覽深入探討涼爽氣候葡萄園的細微差別，展示單一葡萄園葡萄酒。酒莊還提供客製化的品鑑體驗，讓賓客在寧靜的環境中探索釀酒的藝術。

「世界50最佳葡萄酒莊」榜單，由700多位旅遊和葡萄酒旅遊專家投票選出。世界被劃分為20個地理區域，每個區域由一位公認的專家擔任評審團主席。每個區域負責招募 36 位葡萄酒和旅遊專業人士，投票評審團的每位成員，必須投票選出7個葡萄酒莊。

「世界50最佳葡萄酒莊」內容總監William Drew表示：「今年的榜單突顯了塑造全球葡萄酒版圖的葡萄酒莊所具備的多樣性和創新性。這是一場慶祝卓越、熱情以及每個葡萄酒莊背後故事的盛會，我們期待世界各地的葡萄酒愛好者，都能探索這些非凡之地。」