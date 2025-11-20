蝦皮購物2026年推「全站大免運」 店取滿199、宅配滿490免運費

台灣電商市場快速發展，比拚優惠、物流與使用體驗，根據據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，消費者在電商購物中在意因素包含價格與優惠，包括免運、折價券、購物金等補貼。蝦皮購物20日宣布，12月6日和13日試行「全站大免運」，全站免領券且不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可免運優惠；預計 2026 年1月起全面實施，天天全站免運。

蝦皮表示，今年邁入在台經營第十年，平台持續強化服務創新、基礎建設與行銷資源投入。此次「全站大免運」方案，配合消費者喜歡「免運」的購物偏好，進一步提升網購體驗，賣家也會感受到營業額顯著成長。

2026年起蝦皮平台所有賣家也將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能與樣品促銷模組，等更多行銷資源與輔助工具，協助賣家提升曝光與成交效率，專案費率亦將從7%降至6%。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰說明，根據平台內部統計，約七成消費者將運費列為購買決策關鍵，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近四成；降低運費門檻可有效縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。此外，消費者的購物決策核心已從單純比價延伸至流程便利性，免運亦從加值優惠成為優秀購物體驗的必需品。不過，「全站大免運」活動排除冷鏈及部分材積過大的商品，並限使用指定物流。詳細適用範圍與規定以蝦皮購物官網公告為準。