英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意

耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）得到靈感，發表「三個聖誕幽靈」（Three Spirits in Silk）系列，透過大量對比，呈現詩意的冬季時裝語彙。

英國小說家狄更斯（Charles Dickens）在1843年12月出（初）版的「聖誕頌歌」中描述了來自過去、現在與未來的三個幽靈改變了故事主角的一生，風趣幽默之餘傳頌至今，並多次翻拍成電影、影集、舞台劇，膾炙人口。SHIATZY CHEN則從經典中得到啟發，將服裝分別以中式與西式、明亮與陰暗、人類與幽靈的對照，將經典故事變奏為詩性的服裝姿態，同時推薦以本季的耶誕系列單品。