快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN灰色羊毛金屬扣灰色洋裝，29,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN灰色羊毛金屬扣灰色洋裝，29,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）得到靈感，發表「三個聖誕幽靈」（Three Spirits in Silk）系列，透過大量對比，呈現詩意的冬季時裝語彙。

英國小說家狄更斯（Charles Dickens）在1843年12月出（初）版的「聖誕頌歌」中描述了來自過去、現在與未來的三個幽靈改變了故事主角的一生，風趣幽默之餘傳頌至今，並多次翻拍成電影、影集、舞台劇，膾炙人口。SHIATZY CHEN則從經典中得到啟發，將服裝分別以中式與西式、明亮與陰暗、人類與幽靈的對照，將經典故事變奏為詩性的服裝姿態，同時推薦以本季的耶誕系列單品。

像是紅色系單品同時獻上立領排扣羊皮外套、烏干紗印花外套或是絨感鏤空上衣三種形式，全白的立領白色中式外套與黑色立體剪裁中式洋裝在色彩上營造衝突，同時第三套灰色的羊毛金屬釦洋裝則搭配了大型皮穿鍊手提包和紅色皮革長手套；Trio、三件式、三部曲的概念反覆透過色彩、觀念、樣式的比對提出從服裝到心靈的叩問激盪，也似耶誕節的團聚常帶人重新看見過去的自己，想想當下、於是知道未來向何處前行。

SHIATZY CHEN立領排扣紅色羊皮外套，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN立領排扣紅色羊皮外套，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN從英式經典小說得到靈感，發表耶誕冬日系列形象與推薦單品。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN從英式經典小說得到靈感，發表耶誕冬日系列形象與推薦單品。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN黑色立體剪裁中式洋裝，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN黑色立體剪裁中式洋裝，49,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
耶誕節不總是喧鬧，也可以充滿省思、寧靜且向內在觀看。圖／SHIATZY CHEN提供
耶誕節不總是喧鬧，也可以充滿省思、寧靜且向內在觀看。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN立領白色中式外套，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN立領白色中式外套，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

服裝 外套 耶誕節 洋裝
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全台海拔最高聖誕樹！ 2025「山谷燈光節」28米「雙聖誕樹」登場　谷關泡湯喔熊、梨山流星燈海一路亮到明年

「台中后里秋冬秘境」報到！羽粼落羽松浪漫變色美翻

沒在怕？男攜毒逛新北耶誕城 「禁菸區囂張抽菸」警逮人開罰

台南最夢幻耶誕地標！新光三越「12米高耶誕樹」今點燈 不只燈光秀 「5大看點」每日這時點亮夜晚

相關新聞

新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐

冷空氣降臨為百貨買氣加溫，新光三越因應普發萬元於11月14日至11月23日展開「滿萬送萬點」，新光三越指出，受到普發萬元...

「2025世界50最佳葡萄酒莊」智利VIK拿第一 日本98Wines亞洲最佳

「2025世界50最佳葡萄酒莊（The World's 50 Best Vineyards 2025）」正式揭曉，由來自...

蝦皮購物2026年推「全站大免運」 店取滿199、宅配滿490免運費

台灣電商市場快速發展，比拚優惠、物流與使用體驗，根據據資策會產業情報研究所（MIC）的調查，消費者在電商購物中在意因素包...

英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意

耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「...

UNIQLO西門店升級嶄新回歸 11月21日起一周秋冬夯品獨享開幕限定優惠

UNIQLO來台15周年，西門店全面升級改裝，將於11月21日上午10點開幕。全新UNIQLO西門店以明亮大型LED外觀...

島嶼威士忌遇上清爽拉格！臺虎×高原騎士×TCRC打造全新混血啤酒

臺虎精釀、高原騎士（Highland Park） 與台南指標性酒吧「TCRC」再度聯手，推出全新混血啤酒「威香調啤（We...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。