英式經典成靈感！SHIATZY CHEN發表耶誕冬日系列 暖心詩意
耶誕節雖是緣起西方的節慶，但在今日已成為團聚與分享的時刻。台灣設計師品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）從經典小說「聖誕頌歌」（A Christmas Carol）得到靈感，發表「三個聖誕幽靈」（Three Spirits in Silk）系列，透過大量對比，呈現詩意的冬季時裝語彙。
英國小說家狄更斯（Charles Dickens）在1843年12月出（初）版的「聖誕頌歌」中描述了來自過去、現在與未來的三個幽靈改變了故事主角的一生，風趣幽默之餘傳頌至今，並多次翻拍成電影、影集、舞台劇，膾炙人口。SHIATZY CHEN則從經典中得到啟發，將服裝分別以中式與西式、明亮與陰暗、人類與幽靈的對照，將經典故事變奏為詩性的服裝姿態，同時推薦以本季的耶誕系列單品。
像是紅色系單品同時獻上立領排扣羊皮外套、烏干紗印花外套或是絨感鏤空上衣三種形式，全白的立領白色中式外套與黑色立體剪裁中式洋裝在色彩上營造衝突，同時第三套灰色的羊毛金屬釦洋裝則搭配了大型皮穿鍊手提包和紅色皮革長手套；Trio、三件式、三部曲的概念反覆透過色彩、觀念、樣式的比對提出從服裝到心靈的叩問激盪，也似耶誕節的團聚常帶人重新看見過去的自己，想想當下、於是知道未來向何處前行。
