UNIQLO西門店升級嶄新回歸 11月21日起一周秋冬夯品獨享開幕限定優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO西門店全面升級改裝，將於11月21日上午10點開幕。圖／UNIQLO提供
UNIQLO西門店全面升級改裝，將於11月21日上午10點開幕。圖／UNIQLO提供

UNIQLO來台15周年，西門店全面升級改裝，將於11月21日上午10點開幕。全新UNIQLO西門店以明亮大型LED外觀設計打造購物空間，並攜手藝術家合作推出「藝術彩繪梯間」，還有全台最大UTme!專區同步登場，推出人氣話題台灣感性系列以及西門限定主題。11月21日至11月27日也帶來秋冬服飾推出開幕期間限定優惠價。

UNIQLO西門店自B2F至2F橫跨4層樓、約560.9坪。嶄新店裝主打特色亮點包括：1F匯集世界級LifeWear秋冬新商品，精選最受歡迎的當季商品區同時展現，並設置UNIQLO FLOWER，開幕特別帶來西門限定厄瓜多玫瑰與獨家「西門漫遊奇想」限定包裝。

B1設置女裝、梯間與藝術家朱緹（Dee Chu）合作打造的「藝術彩繪梯間」以夢幻筆觸描繪西門街區的個性與色彩，還設有自拍鏡，預計將成為拍照熱點。B2設置全台最大UTme!專區，更快速的製作獨一無二的UT。2F設置男裝，從日常基本款到秋冬機能服飾，提供多樣化的穿搭選擇。3F至4F則由GU進駐，為年輕世代帶來多元的穿搭提案。

西門店歡慶開幕11月21日至11月27日推出獨家優惠：「100%喀什米爾羊毛毛衣」男女裝喀什米爾圓領與高領毛衣共推出超過30種顏色選擇，西門店獨家優惠2,490元起。「PUFFTECH輕暖科技外套」限定優惠價1,690元；UNIQLO : C系列「寬褲」限定優惠價790元；「棉質短版襯衫(條紋/素面)」限定優惠價590元；「毛絨刷毛開襟外套」限定優惠價990元；「刷毛外套」限定優惠價790元。

UNIQLO西門店與新銳藝術家Dee Chu合作打造「藝術彩繪梯間」。圖／UNIQLO提供
西門店歡慶開幕11/21-11/27推出獨家優惠。圖／UNIQLO提供
UNIQLO西門店開幕擁有全台最大UTme!區。圖／UNIQLO提供
UNIQLO FLOWER推出西門限定花厄瓜多的玫瑰與獨家「西門漫遊奇想」限定花束包裝。圖／UNIQLO提供
UNIQLO FLOWER推出「西門漫遊奇想」西門限定包裝。圖／UNIQLO提供
UNIQLO 外套 穿搭
