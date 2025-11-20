新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐
冷空氣降臨為百貨買氣加溫，新光三越因應普發萬元於11月14日至11月23日展開「滿萬送萬點」，新光三越指出，受到普發萬元、天氣轉涼等利多助攻，活動開跑五天湧入200萬人次入店，帶動全台業績成長超過1成，另外，新光三越最後壓軸周年慶、台北站前店11月27日開跑，因為是最後一檔周年慶，站前店指出，在這波服飾來到最優折扣6折起，燒點換購的商品陣容也多出一成，另外，13樓改裝引進兩家新餐廳「果然匯」與「朵頤」，最快預計年底開幕。
新光三越台北站前店13樓有400坪之前為活動會館，這樓層引進饗賓餐旅集團兩家餐飲品牌「果然匯」與「朵頤牛排」，均為台北西區獨家餐廳。新光三越台北站前店店長陳英玒指出，預計這兩家餐廳開幕後，一年來客可多100萬人潮、帶進2億業績。
台北站前店作為壓軸周年慶，優惠傾力而出，除了全館累計滿5,000送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points之外，獨家推出點數30點換300元購物金可於全館使用；新光三越點數將於1月底到期，燒點活動聯手百家品牌推出超過5千件點數換購商品，像是土耳其航空來回機票可用優於市價的價格換到；人氣家用品牌4折起像是象印鐵板燒烤組5.7折、NICONICO壓力鍋4.7折、愛美特電暖器4.7折可買到。
並有知名家電品牌天天卡友禮，推出伊萊克斯氣炸鍋、SAMPO微波爐、虎牌電飯鍋等好禮，今年新增金卡級別獨享6大禮遇，周年慶也為金卡會員送出專屬卡友禮，金卡滿60萬最高可獲得78萬點。
周年慶超值好康優惠推薦包括：羊毛石墨烯冬被原價1萬元特價2,500元，低溫必搶；金安德森抗菌枕一對下殺4折，千元有找。前開式行李箱一次入手三種尺寸帶來2.8折優惠原價24,840元，特價7千有找帶回家。MARSHALL攜帶式喇叭7.6折、法國精品廚具LE CREUSET鑄鐵鍋具組4.5折，新品iPhone 17與SONY旗艦耳罩耳機也同享周年慶優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言