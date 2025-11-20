民眾返鄉、出遊需求 和運租車門市2026春節早鳥預約搶先開跑

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運租車門市迎春駿馬奔騰，2026春節早鳥預約搶先開跑，預約再享五重好康活動。圖／業者提供
和運租車門市迎春駿馬奔騰，2026春節早鳥預約搶先開跑，預約再享五重好康活動。圖／業者提供

和運租車為滿足民眾返鄉、出遊的用車需求，各門市宣布2026年春節期間早鳥預約活動正式開跑，推出五重優惠活動，不只「租越久、省越多」，還規劃限量折扣碼、首末日再8折優惠及「租事大吉」抽獎活動，讓會員返鄉出遊都能「享優惠、省荷包」。

春節期間早鳥預約，搭配五重活動最划算，和運租車門市即日起，開放春節期間2026年2月13日至2026年2月22日止，一般車款5日(含)以上與Lexus NX200豪華車款3日(含)以上的早鳥用車預約，並推出五重優惠活動。另外，全新TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID已在和運各門市熱烈預約中。

首先，租越久、省越多，「汽車、貨車」租滿5日享9折優惠、租滿7日享85折優惠，租期越長省越多，最低下殺至8折；「Lexus NX200獨家專案」，租滿5日即享65折優惠；「機車」租滿3日，第3日起每日僅需405元。連續租用5日(含)以上，可再享安心服務８折加購優惠。

其次，「租事大吉」抽好運，凡於和運官網完成預約，並於春節期間承租汽車、貨車的會員，可獲乙次抽獎機會。獎項包含「一日免費租車券」、「1,000元租車抵用券」、「2,000元租車抵用券」等多項超值好禮。

第三，首日及末日優惠，春節汽車、貨車專案限定，若承租期間涵蓋和運春節活動第一天(2026/2/13)或最後一天(2026/2/22)即可享當日租金再8折優惠，幫會員提早返鄉聰明避開車潮。

第四，「會員回饋禮」限量折扣，凡曾於2025年6月至2025年10月間完成用車的會員，在官網預約時輸入「會員回饋禮」折扣碼「B25020」，不限承租天數，享訂單現折200元的專屬優惠，此優惠適用於 2026 年春節期間的汽車、貨車專案的用車訂單。

第五「熟客回娘家禮」限量折扣，曾於2024年或2025年春節活動期間完成用車的會員，在官網預約時輸入「熟客回娘家禮」折扣碼「B25019」，享訂單現折300元的專屬優惠！此優惠適用於 2026 年春節期間租期3日(含)以上的用車訂單。

