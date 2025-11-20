快訊

島嶼威士忌遇上清爽拉格！臺虎×高原騎士×TCRC打造全新混血啤酒

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
高原騎士威士忌的靈魂來自蘇格蘭最北端的奧克尼群島，自然環境孕育出石楠蜜與輕泥煤的香氣，成為整體風味靈感的起點。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀、高原騎士（Highland Park）與台南指標性酒吧「TCRC」再度聯手，推出全新混血啤酒「威香調啤（Wee Boilermaker）」，延續去年「希密爾之歌」的合作熱度，這次以更輕盈、清爽、平衡的酒體，重新詮釋啤酒與威士忌的風味邊界。

高原騎士的靈魂源自蘇格蘭最北端奧克尼群島，帶著石楠花蜜與煙燻香氣；臺虎則量身打造琥珀色清爽型拉格，以圓潤酒體與細緻氣泡，襯托高原騎士12年的香氣，再由「TCRC」首席調酒師阿翔調和比例，讓威士忌與啤酒麥香自然融融交疊，展現乾淨而多層次的風味。

這款新品以經典調酒「Boilermaker」為靈感——美國鍋爐工下班後在啤酒裡加入少量威士忌的喝法。在阿翔的重新設計下，「威香調啤」仍維持5%酒精濃度，入口滑順，烘焙麥芽、焦糖餅乾與烤土司氣息交織草本辛香，既喝得到高原騎士的煙燻花蜜特色，也保留拉格的清爽暢快。

在包裝設計方面，延續高原騎士全新視覺，以島嶼的天空、石楠花與海岸風景為靈感，罐身印上臺虎、高原騎士與「TCRC」三方Logo，呈現海島朦朧氣息。「威香調啤」即日起正式上市，限量於臺虎精釀直營店、BAR TCRC、BAR HOME、Phowa、City Super與微風超市復興店販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威香調啤」結合釀造、蒸餾、調製的工藝，重新定義啤酒與威士忌的邊界。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
維持5%酒精濃度，入口滑順飽滿、香氣層次分明，不僅能喝出威士忌的靈魂，也能享受啤酒的暢快。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎×高原騎士×TCRC再度聯手，展現混血啤酒獨特魅力。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威香調啤」每罐容量330毫升，建議售價150元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌 調酒
