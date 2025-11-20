蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成

近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。

蝦皮購物今宣布，將於12月6日、13日試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可享免運優惠；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數，藉此強化整體購物體驗。

蝦皮購物指出，今年正值在台經營第10年，平台持續投入服務創新、基礎建設與行銷資源。此次推動全站免運，旨在呼應消費者普遍偏好「免運」的購物模式，預期將有效提升下單意願，也能帶動賣家營業額明顯成長。平台內部統計顯示，約7成消費者把運費視為購買決策核心，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近4成，顯示降低運費門檻可縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。

配合新政策，2026年起蝦皮全平台賣家將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能、樣品促銷模組等多項行銷工具，協助提升曝光與成交效率；相關專案費率也將由7%下調為6%。蝦皮企業品牌形象資深部長廖君凰表示，消費者購物行為已從單純比價延伸至追求流程便利性，免運不再只是附加優惠，而是優質購物體驗的基本條件。