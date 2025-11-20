聽新聞
0:00 / 0:00
蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成
近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。
蝦皮購物今宣布，將於12月6日、13日試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可享免運優惠；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數，藉此強化整體購物體驗。
蝦皮購物指出，今年正值在台經營第10年，平台持續投入服務創新、基礎建設與行銷資源。此次推動全站免運，旨在呼應消費者普遍偏好「免運」的購物模式，預期將有效提升下單意願，也能帶動賣家營業額明顯成長。平台內部統計顯示，約7成消費者把運費視為購買決策核心，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近4成，顯示降低運費門檻可縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。
配合新政策，2026年起蝦皮全平台賣家將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能、樣品促銷模組等多項行銷工具，協助提升曝光與成交效率；相關專案費率也將由7%下調為6%。蝦皮企業品牌形象資深部長廖君凰表示，消費者購物行為已從單純比價延伸至追求流程便利性，免運不再只是附加優惠，而是優質購物體驗的基本條件。
蝦皮強調，「全站大免運」將排除冷鏈與部分材積過大商品，並限用指定物流。詳細規範以蝦皮購物官網公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言