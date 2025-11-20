快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

聽新聞
0:00 / 0:00

蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
根據蝦皮平台內部統計，約7成消費者將運費列為購買決策關鍵。圖／蝦皮購物提供
根據蝦皮平台內部統計，約7成消費者將運費列為購買決策關鍵。圖／蝦皮購物提供

近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。

蝦皮購物今宣布，將於12月6日、13日試行「全站大免運」，全站免領券、不限店家，店取滿199元、宅配滿490元即可享免運優惠；預計自2026年1月起全面實施，天天全站免運、不限店家、不限次數，藉此強化整體購物體驗。

蝦皮購物指出，今年正值在台經營第10年，平台持續投入服務創新、基礎建設與行銷資源。此次推動全站免運，旨在呼應消費者普遍偏好「免運」的購物模式，預期將有效提升下單意願，也能帶動賣家營業額明顯成長。平台內部統計顯示，約7成消費者把運費視為購買決策核心，而參與免運方案的賣家，其成交訂單量平均成長近4成，顯示降低運費門檻可縮短消費者猶豫時間並提升轉換率。

配合新政策，2026年起蝦皮全平台賣家將同步適用「免運及進階賣家專案」，可使用銷售教練、賣場遊戲功能、樣品促銷模組等多項行銷工具，協助提升曝光與成交效率；相關專案費率也將由7%下調為6%。蝦皮企業品牌形象資深部長廖君凰表示，消費者購物行為已從單純比價延伸至追求流程便利性，免運不再只是附加優惠，而是優質購物體驗的基本條件。

蝦皮強調，「全站大免運」將排除冷鏈與部分材積過大商品，並限用指定物流。詳細規範以蝦皮購物官網公告為準。

蝦皮購物宣布將從2026年1月起全面實施「全站大免運」，天天全站免運，不限店不限次。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物宣布將從2026年1月起全面實施「全站大免運」，天天全站免運，不限店不限次。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 消費者 賣家
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙11買氣延燒！蝦皮購物「感恩回饋檔期」熱銷品牌限時2天下殺6折起　還有「小米超品日」最低43折起

2025「蝦皮金選獎」登場！百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

BMW掛蝦皮買的假車牌上路！三峽警方AI巡防辨識系統隨即攔查

蝦皮智取店收銀機成竊賊新目標 新湖警破獲多起竊案成功抓2嫌

相關新聞

島嶼威士忌遇上清爽拉格！臺虎×高原騎士×TCRC打造全新混血啤酒

臺虎精釀、高原騎士（Highland Park） 與台南指標性酒吧「TCRC」再度聯手，推出全新混血啤酒「威香調啤（We...

蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成

近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。

《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》即將再度掀起熱潮！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」首度於 2026 年 1 月 10 日起至 4 月 4 日登陸台北華山 1914 文化創意產業園區！現場不僅打造十大主題展區重現《蠟筆小新》經典場景，更迎來高互動性沉浸式體驗，小新粉將有機會與「春日部防衛隊」攜手，展開一場驚險刺激的跨時空救援冒險！早鳥票將於11月20日啟售，詳情請見官方社群

《七龍珠 英雄崛起-台北》1月8日正式開展！11月20日起預售票開搶

由東映動畫授權，並由瀛海文化以及INCUBASE Studio主辦的《七龍珠 英雄崛起-台北》即將在2026年1月8日至2026年4月4日強勢登台，在華山文化園區精采呈現！本次展覽特別匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以「英雄崛起」為主題，聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長，一起參與他們不斷突破自我極限，及追求力量與強大的對手的旅程。粉絲可以完成沉浸於主題區域、參觀超真實角色展示、參與互動體驗以及於拍照點打卡分享，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的宇宙，超級好拍的限定展覽千萬別錯過！

歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發...

米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。