快訊

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

瞄準普發1萬商機 新竹SOGO周年慶27日壓軸登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出療癒系好禮，搭配天空藍色系，每一款都讓人好想收藏。圖／業者提供
新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出療癒系好禮，搭配天空藍色系，每一款都讓人好想收藏。圖／業者提供

政府普發1萬元陸續入帳，恰逢新竹人年度「財」藝發表會「新竹SOGO周年慶」，將於11月27日起至12月8日即將盛大登場，祭出超狂回饋全館5千送5百，14大銀行刷卡滿額贈SOGO禮券，刷中國信託SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付最高回饋超過30%，再抽義式騎士風Vespa機車。

看準萬元普發商機及天氣降溫助攻，新竹SOGO順勢推出壓軸驚爆價優惠，精選商品最低1.7折起，讓普發萬元放大再放大，包括換季熱門蠶絲冬被、保暖外套、防水鞋、連帽上衣等，單品價格平均3,000元上下，相當親民閉眼可入手；針對換季保養彩妝，新竹SOGO準備上萬組發燒優惠商品，最低下殺1.8折，讓民眾划算囤貨一次買足。

每逢周年慶最吸睛的來店禮，新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出6款療癒系好禮，搭配天空藍色系，每一款都讓人好想收藏！有雙人法蘭絨毯、環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、密封玻璃保鮮盒、戶外攜帶摺疊椅、旅行用掛式盥洗包；另外還有四大潮牌聯名好禮:網友最愛ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、攜帶方便Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、整理必備PUMA摺疊收納箱、運動好夥伴DESCENTE舒棉毛巾組，樣樣兼顧顏值及實用性，千萬不要錯過。

新竹SOGO年年進行品牌更迭，引進最新最潮商品，引領大新竹潮流，今年新竹SOGO引進多家大新竹獨家品牌，有日本高機能運動服飾品牌DESCENTE，將專業運動服揉入時裝概念，打造質感與機能兼具的運動服；法國阿爾卑斯山戶外運動品牌Salomon結合戶外鞋款、機能服飾，融入現代潮流風格，深受年輕族群喜愛；來自美國擁有百年歷史的Wilson，專精於網球服飾配件，以高品質與創新設計聞名，是世界級選手愛用品牌。

英國皇室御用香氛品牌潘海利根，以優雅氣味與特殊設計瓶身聞名，尤其獸首系列香水最具代表性，每一隻動物有專屬風格與個性，獨特世界觀讓許多粉絲愛不釋手；TUMI行李箱、背包及皮件系列，透過科技材質與工藝整合，打造高質感、耐用及輕量化，是旅行與商務人士首選；CROSS 潮流服飾則以個性化設計與日常穿搭結合，兼具街頭時尚與生活機能；McHugs 是來自英國的薰衣草可微波加熱療癒娃娃童趣與暖心玩偶選物，適合安撫新生兒情緒，是新手爸媽的必備好物。

新竹SOGO周年慶期間單筆消費滿2,000元就有機會把價值17.5萬元的「Vespa Sprint 150」騎回家。圖／業者提供
新竹SOGO周年慶期間單筆消費滿2,000元就有機會把價值17.5萬元的「Vespa Sprint 150」騎回家。圖／業者提供
周年慶超殺產品-金安德森石墨烯複合蠶絲可水洗雙人冬被下殺1.7折，原價2萬元特價3,500元(限量50件)。圖／業者提供
周年慶超殺產品-金安德森石墨烯複合蠶絲可水洗雙人冬被下殺1.7折，原價2萬元特價3,500元(限量50件)。圖／業者提供
新竹SOGO周年慶全館累計5,000元送500元電子抵用券，回饋無上限。圖／業者提供
新竹SOGO周年慶全館累計5,000元送500元電子抵用券，回饋無上限。圖／業者提供

SOGO 新竹 周年慶 普發一萬
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

31年精品地標說再見！SOGO敦化館拍板這一天熄燈 Bye Bye Sale殺紅眼

湖口交流道長年塞車 新竹地方總動員力爭湖口第2交流道

冷空氣將報到 遠東SOGO周年慶最後黃金周末催出保暖商機

SOGO 周年慶 邁進第二波高峰

相關新聞

新光三越台北站前店周年慶11月27日壓軸開跑 果然匯、朵頤最快年底進駐

冷空氣降臨為百貨買氣加溫，新光三越因應普發萬元於11月14日至11月23日展開「滿萬送萬點」，新光三越指出，受到普發萬元...

島嶼威士忌遇上清爽拉格！臺虎×高原騎士×TCRC打造全新混血啤酒

臺虎精釀、高原騎士（Highland Park） 與台南指標性酒吧「TCRC」再度聯手，推出全新混血啤酒「威香調啤（We...

蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成

近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。

《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》即將再度掀起熱潮！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」首度於 2026 年 1 月 10 日起至 4 月 4 日登陸台北華山 1914 文化創意產業園區！現場不僅打造十大主題展區重現《蠟筆小新》經典場景，更迎來高互動性沉浸式體驗，小新粉將有機會與「春日部防衛隊」攜手，展開一場驚險刺激的跨時空救援冒險！早鳥票將於11月20日啟售，詳情請見官方社群

《七龍珠 英雄崛起-台北》1月8日正式開展！11月20日起預售票開搶

由東映動畫授權，並由瀛海文化以及INCUBASE Studio主辦的《七龍珠 英雄崛起-台北》即將在2026年1月8日至2026年4月4日強勢登台，在華山文化園區精采呈現！本次展覽特別匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以「英雄崛起」為主題，聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長，一起參與他們不斷突破自我極限，及追求力量與強大的對手的旅程。粉絲可以完成沉浸於主題區域、參觀超真實角色展示、參與互動體驗以及於拍照點打卡分享，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的宇宙，超級好拍的限定展覽千萬別錯過！

歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。