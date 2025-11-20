瞄準普發1萬商機 新竹SOGO周年慶27日壓軸登場

政府普發1萬元陸續入帳，恰逢新竹人年度「財」藝發表會「新竹SOGO周年慶」，將於11月27日起至12月8日即將盛大登場，祭出超狂回饋全館5千送5百，14大銀行刷卡滿額贈SOGO禮券，刷中國信託SOGO聯名卡綁定Happy Go Pay支付最高回饋超過30%，再抽義式騎士風Vespa機車。

看準萬元普發商機及天氣降溫助攻，新竹SOGO順勢推出壓軸驚爆價優惠，精選商品最低1.7折起，讓普發萬元放大再放大，包括換季熱門蠶絲冬被、保暖外套、防水鞋、連帽上衣等，單品價格平均3,000元上下，相當親民閉眼可入手；針對換季保養彩妝，新竹SOGO準備上萬組發燒優惠商品，最低下殺1.8折，讓民眾划算囤貨一次買足。

每逢周年慶最吸睛的來店禮，新竹SOGO今年與蠟筆小新攜手推出6款療癒系好禮，搭配天空藍色系，每一款都讓人好想收藏！有雙人法蘭絨毯、環保再生布直傘、小白三用頸抱枕、密封玻璃保鮮盒、戶外攜帶摺疊椅、旅行用掛式盥洗包；另外還有四大潮牌聯名好禮:網友最愛ROOTS不鏽鋼便攜餐具組、攜帶方便Timberland不鏽鋼保溫馬克杯、整理必備PUMA摺疊收納箱、運動好夥伴DESCENTE舒棉毛巾組，樣樣兼顧顏值及實用性，千萬不要錯過。

新竹SOGO年年進行品牌更迭，引進最新最潮商品，引領大新竹潮流，今年新竹SOGO引進多家大新竹獨家品牌，有日本高機能運動服飾品牌DESCENTE，將專業運動服揉入時裝概念，打造質感與機能兼具的運動服；法國阿爾卑斯山戶外運動品牌Salomon結合戶外鞋款、機能服飾，融入現代潮流風格，深受年輕族群喜愛；來自美國擁有百年歷史的Wilson，專精於網球服飾配件，以高品質與創新設計聞名，是世界級選手愛用品牌。

英國皇室御用香氛品牌潘海利根，以優雅氣味與特殊設計瓶身聞名，尤其獸首系列香水最具代表性，每一隻動物有專屬風格與個性，獨特世界觀讓許多粉絲愛不釋手；TUMI行李箱、背包及皮件系列，透過科技材質與工藝整合，打造高質感、耐用及輕量化，是旅行與商務人士首選；CROSS 潮流服飾則以個性化設計與日常穿搭結合，兼具街頭時尚與生活機能；McHugs 是來自英國的薰衣草可微波加熱療癒娃娃童趣與暖心玩偶選物，適合安撫新生兒情緒，是新手爸媽的必備好物。