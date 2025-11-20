歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發表由創意總監Pierpaolo Piccioli的首只形象廣告，不僅聚焦在女性的獨特自信，更強化品牌兩大包款：Le City與Rodeo，展現源自巴黎與城市的經典魅力。

在頗受好評的首秀發表後，Balenciagay再度發表由創意總監Pierpaolo Piccioli督軍、攝影師Hanna Moon拍攝的首只形象廣告，並邀請三位亞洲女星盧允瑞、張小斐與楊超越一同入鏡，三人並分別使用了Rodeo與Le City包款造型；2001發表、一砲而紅的「機車包」又以方形輪廓、卯釘、皮鬚、外顯的粗獷縫線為設計特色，並在近年「回歸校正」定名為「Le City」，過往包含韓星Annie Moon（文徐允）、日星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）、德國超模Claudia Schiffer都曾配戴造型，或前衛街頭或都會雋永，一包展現一如城市的有機與多元風貌。

也是在Balenciaga最新形象廣告中，包款無論是靜置或與人物一同入鏡，場景都設定在附懷舊風格的皮革汽車沙發為背景，無論搭配上頗有時代感的方向盤、帶有輕微紋理但更顯風華的椅背、就著後車窗的繁華夜景，原來在Pierpaolo Piccioli的視野中，無論是Le City或Rodeo都散發著Balenciaga品牌本質：一種歷經時代洗禮的熟成睿智，在看盡夜色與風潮更迭後、了然於胸。