歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在Balenciaga最新形象廣告中，包款散發了歷經時代洗禮的睿智與瞭然於胸。圖／Balenciaga提供
在Balenciaga最新形象廣告中，包款散發了歷經時代洗禮的睿智與瞭然於胸。圖／Balenciaga提供

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發表由創意總監Pierpaolo Piccioli的首只形象廣告，不僅聚焦在女性的獨特自信，更強化品牌兩大包款：Le City與Rodeo，展現源自巴黎與城市的經典魅力。

在頗受好評的首秀發表後，Balenciagay再度發表由創意總監Pierpaolo Piccioli督軍、攝影師Hanna Moon拍攝的首只形象廣告，並邀請三位亞洲女星盧允瑞、張小斐與楊超越一同入鏡，三人並分別使用了Rodeo與Le City包款造型；2001發表、一砲而紅的「機車包」又以方形輪廓、卯釘、皮鬚、外顯的粗獷縫線為設計特色，並在近年「回歸校正」定名為「Le City」，過往包含韓星Annie Moon（文徐允）、日星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）、德國超模Claudia Schiffer都曾配戴造型，或前衛街頭或都會雋永，一包展現一如城市的有機與多元風貌。

也是在Balenciaga最新形象廣告中，包款無論是靜置或與人物一同入鏡，場景都設定在附懷舊風格的皮革汽車沙發為背景，無論搭配上頗有時代感的方向盤、帶有輕微紋理但更顯風華的椅背、就著後車窗的繁華夜景，原來在Pierpaolo Piccioli的視野中，無論是Le City或Rodeo都散發著Balenciaga品牌本質：一種歷經時代洗禮的熟成睿智，在看盡夜色與風潮更迭後、了然於胸。

新款Le City包並有白色、咖啡色、麂皮，以及Le City First多種材質與包款輪廓，訂價約自68,900元至11萬4,000元不等，可洽全台Balenciaga專門店詢問。

Balenciaga Le City包中型款，11萬4,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City包中型款，11萬4,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City包中型款，91,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Le City包中型款，91,900元。圖／Balenciaga提供
日星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）選用一只Le City包款搭配長風衣、長褲與小可愛式上衣，展現街頭前衛。圖／Balenciaga提供
日星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）選用一只Le City包款搭配長風衣、長褲與小可愛式上衣，展現街頭前衛。圖／Balenciaga提供
Balenciagay發表由創意總監Pierpaolo Piccioli督軍的首只形象廣告，並邀請韓星盧允瑞、中國女星張小斐與楊超越一同入鏡。圖／Balenciaga提供
Balenciagay發表由創意總監Pierpaolo Piccioli督軍的首只形象廣告，並邀請韓星盧允瑞、中國女星張小斐與楊超越一同入鏡。圖／Balenciaga提供
德國超模Claudia Schiffer以短版西裝外套搭配牛仔褲、紅色上衣，一秀歐式時髦。圖／Balenciaga提供
德國超模Claudia Schiffer以短版西裝外套搭配牛仔褲、紅色上衣，一秀歐式時髦。圖／Balenciaga提供

品牌 巴黎
