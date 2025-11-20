快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／udn售票網提供
圖／udn售票網提供

圖／udn售票網提供
圖／udn售票網提供

席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》即將再度掀起熱潮！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」首度於 2026 年 1 月 10 日起至 4 月 4 日登陸台北華山 1914 文化創意產業園區！現場不僅打造十大主題展區重現《蠟筆小新》經典場景，更迎來高互動性沉浸式體驗，小新粉將有機會與「春日部防衛隊」攜手，展開一場驚險刺激的跨時空救援冒險！早鳥票將於11月20日啟售，詳情請見官方社群。

蠟筆小新與春日部防衛隊來台灣啦！準備好穿越時空、開啟笑中帶淚的冒險旅程吧！

「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」將於1/10 起於台北華山展開探險之旅！除了帶來融合漫畫、動畫與電影場景的10 大沉浸式主題展區，重現小新的奇想世界，更精心設計終極朝聖地「小新博物館」，鉅細靡遺呈現作品 35 年的創作軌跡與感動瞬間。不僅如此，粉絲還有機會化身「時空救援員」挑戰手機任務，親身投入被時空漩渦席捲的熱血冒險！

小新粉不容錯過的限量套票公開 早鳥票11月20日正式開搶！

繼香港站萬人朝聖熱潮後，蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」驚喜巡迴來台，更特別推出台北限定特典套票，NT$799即可獨家擁有單人門票與首度亮相的壓克力立牌。限定立牌以「時空冒險」為主題設計，可自由旋轉的漩渦背景，完美展現小新招牌的萌趣魅力！特典套票數量稀有限量發售，錯過不再。

集結互動遊戲、光影特效與經典回顧的《蠟筆小新》35週年的互動展，邀你與春日部防衛隊並肩出擊，展開這場跨越時空的救援之旅！早鳥票將於11月20日起於udn售票網等平台開賣。

圖／udn售票網提供
圖／udn售票網提供

【蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展】資訊

展期：2026 年 1 月 10 日 至 4 月 4 日

開放時間：週一至週日，上午 10:00 至晚上 18:00

地點：華山 1914 文化創意產業園區 中 4B

預售票價：單人票 NT$350

展期票價：單人票 NT$400

販售平台： udn售票網

更多資訊請洽詢：

FacebookInstagram

空大 早鳥票
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不用飛國外梨山可賞楓！ 中市府限時開賣「無限次搭乘公車」套票

《野原廣志 午餐的流派》OP成《蠟筆小新》日本官方頻道最熱門影片

Beyond劉志遠再登場「好友港節」！華山開唱掀回憶熱潮

金門老年人口近20% 華山促社會大眾關懷孤老

相關新聞

島嶼威士忌遇上清爽拉格！臺虎×高原騎士×TCRC打造全新混血啤酒

臺虎精釀、高原騎士（Highland Park） 與台南指標性酒吧「TCRC」再度聯手，推出全新混血啤酒「威香調啤（We...

蝦皮購物推「全站大免運」！2026起天天免運費 估帶動賣家訂單成長4成

近年台灣電商市場快速成長，各平台持續在優惠、物流與使用體驗上升級，「免運門檻」更成為消費者下單與否的關鍵因素。

《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》即將再度掀起熱潮！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」首度於 2026 年 1 月 10 日起至 4 月 4 日登陸台北華山 1914 文化創意產業園區！現場不僅打造十大主題展區重現《蠟筆小新》經典場景，更迎來高互動性沉浸式體驗，小新粉將有機會與「春日部防衛隊」攜手，展開一場驚險刺激的跨時空救援冒險！早鳥票將於11月20日啟售，詳情請見官方社群

《七龍珠 英雄崛起-台北》1月8日正式開展！11月20日起預售票開搶

由東映動畫授權，並由瀛海文化以及INCUBASE Studio主辦的《七龍珠 英雄崛起-台北》即將在2026年1月8日至2026年4月4日強勢登台，在華山文化園區精采呈現！本次展覽特別匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以「英雄崛起」為主題，聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長，一起參與他們不斷突破自我極限，及追求力量與強大的對手的旅程。粉絲可以完成沉浸於主題區域、參觀超真實角色展示、參與互動體驗以及於拍照點打卡分享，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的宇宙，超級好拍的限定展覽千萬別錯過！

歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發...

米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。