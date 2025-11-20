《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

圖／udn售票網提供

席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》即將再度掀起熱潮！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」首度於 2026 年 1 月 10 日起至 4 月 4 日登陸台北華山 1914 文化創意產業園區！現場不僅打造十大主題展區重現《蠟筆小新》經典場景，更迎來高互動性沉浸式體驗，小新粉將有機會與「春日部防衛隊」攜手，展開一場驚險刺激的跨時空救援冒險！早鳥票將於11月20日啟售，詳情請見官方社群。

蠟筆小新與春日部防衛隊來台灣啦！準備好穿越時空、開啟笑中帶淚的冒險旅程吧！

「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」將於1/10 起於台北華山展開探險之旅！除了帶來融合漫畫、動畫與電影場景的10 大沉浸式主題展區，重現小新的奇想世界，更精心設計終極朝聖地「小新博物館」，鉅細靡遺呈現作品 35 年的創作軌跡與感動瞬間。不僅如此，粉絲還有機會化身「時空救援員」挑戰手機任務，親身投入被時空漩渦席捲的熱血冒險！

小新粉不容錯過的限量套票公開 早鳥票11月20日正式開搶！

繼香港站萬人朝聖熱潮後，蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」驚喜巡迴來台，更特別推出台北限定特典套票，NT$799即可獨家擁有單人門票與首度亮相的壓克力立牌。限定立牌以「時空冒險」為主題設計，可自由旋轉的漩渦背景，完美展現小新招牌的萌趣魅力！特典套票數量稀有限量發售，錯過不再。

集結互動遊戲、光影特效與經典回顧的《蠟筆小新》35週年的互動展，邀你與春日部防衛隊並肩出擊，展開這場跨越時空的救援之旅！早鳥票將於11月20日起於udn售票網等平台開賣。

【蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展】資訊

展期：2026 年 1 月 10 日 至 4 月 4 日

開放時間：週一至週日，上午 10:00 至晚上 18:00

地點：華山 1914 文化創意產業園區 中 4B

預售票價：單人票 NT$350

展期票價：單人票 NT$400

販售平台： udn售票網

更多資訊請洽詢：