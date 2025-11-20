《七龍珠 英雄崛起-台北》1月8日正式開展！11月20日起預售票開搶
由東映動畫授權，並由瀛海文化以及INCUBASE Studio主辦的《七龍珠 英雄崛起-台北》即將在2026年1月8日至2026年4月4日強勢登台，在華山文化園區精采呈現！本次展覽特別匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以「英雄崛起」為主題，聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長，一起參與他們不斷突破自我極限，及追求力量與強大的對手的旅程。粉絲可以完成沉浸於主題區域、參觀超真實角色展示、參與互動體驗以及於拍照點打卡分享，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的宇宙，超級好拍的限定展覽千萬別錯過！
本次展覽亮點
亮點1. 沉浸式奇妙之旅
穿越《七龍珠》世界的標誌性場景，透過互動體驗親身感受這些關鍵時刻！
亮點2. 真實還原動畫場景
展出40個角色雕像，與悟空、達爾、弗力札和賽魯等經典角色並肩而立，感受超級賽亞人的氣場！
亮點3. 互動遊戲挑戰
試試龜派氣功波和合體技巧，測試你的戰鬥能力！
亮點4.手機應用挑戰
收集龍珠並完成挑戰，兌換獨家小禮物！
亮點5. 限定周邊別錯過！展覽獨家商品
展覽現場商品發售，為您的《七龍珠》收藏增添光彩！
亮點6. 台北限定特典套票（門票＋獨家贈品）
本次展覽將推出台北限定特典套票，內含台北場獨有壓克力立牌！獨家設計的經典角色立牌，完美還原英雄們的戰鬥英姿，生動詮釋「英雄崛起」主題。珍藏價值極高，數量有限，更多詳情情報請持續關注官方專頁！
一起來加入《七龍珠 英雄崛起 - 台北》，一起體驗龍珠世界的壯闊冒險！
《七龍珠 英雄崛起 - 台北》活動資訊
．展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。
．展覽時間：10:00-18:00
．展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館（台北市中正區八德路一段1號）
．展覽官方Facebook｜https://www.facebook.com/profile.php?id=61581703277366
．展覽官方Instagram｜https://www.instagram.com/dragonball.heroesrise.taipei/?next=%2F
．購票網址｜
udn售賣網：https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P13503LS
早鳥優惠票價資訊：
即日起至2026年01月07日，限時在udn售票網平台發售！
．單人票：400 TWD
展期票價資訊：
．單人票：460 TWD
