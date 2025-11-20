快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
今年推出升級版的全素杏鮑菇牛腩煲。祥和蔬食提供
今年推出升級版的全素杏鮑菇牛腩煲。祥和蔬食提供

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、香滿足饕客的味蕾，推出方便美味的冷凍宅配年菜，只需簡單加熱即可快速上桌。

祥和蔬食表示，在講求永續與環保的時代，蔬食不只是飲食選擇更是一種對永續的承諾，希望透過每一份蔬食年菜，讓團圓不只是味蕾的滿足，更是心靈的安定與家人的溫暖。

今年為了滿足更多消費者的需求，主廚特別設計兩套年菜組合：有奶蛋素的「富貴十全團圓年菜套組」，以及全素的「八寶呈祥全素年菜套組」；另外，也有許多經典佳餚可依個人喜好自行挑選搭配。

「富貴十全團圓年菜套組」超值十道菜奶蛋素可食用，內含文火煨燉長達6小時以上的全素御品佛跳牆(不附甕)、熱銷加大份量的祥和松露油飯、應景年菜蟹黃獅子頭、國宴級古早味素食版的西魯素肉、以及最適合冬天溫補的麻油猴頭菇等。

除此之外，今年更推出升級版的全素杏鮑菇牛腩煲，細火慢煨烹煮讓紅燒醬汁緩緩滲透至每一塊素牛腩與食材中，濃郁不膩、入口鹹香令人食指大動。十道菜的蔬食版圍爐饗宴，提供多樣變化菜餚，一次滿足家中所有人的口味。

全素消費者也可以選另一套「八寶呈祥全素年菜套組」，八道全素食經典料理，包含精心熬製御品佛跳牆(不附甕)、新年發財必備的髮菜蔬翅羹、經典川味麻辣臭豆腐、松露油飯、全素杏鮑菇牛腩煲與台式炒炊粉等。

全素御品佛跳牆。祥和蔬食提供
全素御品佛跳牆。祥和蔬食提供
奶蛋素的「富貴十全團圓年菜套組」。祥和蔬食提供
奶蛋素的「富貴十全團圓年菜套組」。祥和蔬食提供
全素的八寶呈祥全素年菜套組。祥和蔬食提供
全素的八寶呈祥全素年菜套組。祥和蔬食提供

年菜 料理 素食 米其林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

王座拓版圖 海外大展店

全家蔬食熱潮延燒！「植覺生活」年年成長兩成、推四款新品搶市

澎湖縣府與準提佛苑結緣 攜手推廣蔬食環保

高血脂當心是「甲狀腺」在作怪 中醫推蔬食、黑豆、山藥助穩代謝

相關新聞

米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、...

新餐酒時代來臨！麥卡倫攜手葉怡蘭開啟威士忌搭餐無限可能

當代餐酒文化正在改變，從Fine Dining的古典嚴謹，逐漸走向餐酒館的自在隨性。麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，歲...

防寒更要美！從外套、包款、帽飾、短靴到香氛 時髦冬品8選全收錄

低溫特報來襲，衣櫃裡的冬季服裝於登場。想為這個冬天保暖也增添新意？其實防寒更要注重材質、輪廓、線條比例，保暖不必穿得像胖...

SOGO敦化館熄燈倒數！Bye Bye Sale全面3折起

台北第一家貴婦百貨SOGO敦化館，由於租約到期，將在12月14日（日）21:30熄燈，精品櫃位將陸續由SOGO復興館與大...

有一種剽悍叫「沙丘白」 TUDRO帝舵發表全新Ranger系列雙尺寸

隨著電影《沙丘3》的前導訊息在近日曝光，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）也在近日發表了Ranger系列新品，選用黑色與沙丘...

南航12月2日開通廣州-西班牙馬德里 未稅價1.3萬起

中國南方航空今宣布，將於2025年冬春航季正式開通廣州至西班牙首都馬德里、澳大利亞北部門戶達爾文的直飛航線。自台北出發最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。