米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、香滿足饕客的味蕾，推出方便美味的冷凍宅配年菜，只需簡單加熱即可快速上桌。

祥和蔬食表示，在講求永續與環保的時代，蔬食不只是飲食選擇更是一種對永續的承諾，希望透過每一份蔬食年菜，讓團圓不只是味蕾的滿足，更是心靈的安定與家人的溫暖。

今年為了滿足更多消費者的需求，主廚特別設計兩套年菜組合：有奶蛋素的「富貴十全團圓年菜套組」，以及全素的「八寶呈祥全素年菜套組」；另外，也有許多經典佳餚可依個人喜好自行挑選搭配。

「富貴十全團圓年菜套組」超值十道菜奶蛋素可食用，內含文火煨燉長達6小時以上的全素御品佛跳牆(不附甕)、熱銷加大份量的祥和松露油飯、應景年菜蟹黃獅子頭、國宴級古早味素食版的西魯素肉、以及最適合冬天溫補的麻油猴頭菇等。

除此之外，今年更推出升級版的全素杏鮑菇牛腩煲，細火慢煨烹煮讓紅燒醬汁緩緩滲透至每一塊素牛腩與食材中，濃郁不膩、入口鹹香令人食指大動。十道菜的蔬食版圍爐饗宴，提供多樣變化菜餚，一次滿足家中所有人的口味。