快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

新餐酒時代來臨！麥卡倫攜手葉怡蘭開啟威士忌搭餐無限可能

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
新餐酒時代來襲，麥卡倫「為時代．創新味」引領風味革命，再度攜手台灣飲食界指標人物葉怡蘭，開啟歲末餐桌新態度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新餐酒時代來襲，麥卡倫「為時代．創新味」引領風味革命，再度攜手台灣飲食界指標人物葉怡蘭，開啟歲末餐桌新態度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

當代餐酒文化正在改變，從Fine Dining的古典嚴謹，逐漸走向餐酒館的自在隨性。麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，歲末再度攜手飲食作家葉怡蘭，推出全新企劃「新餐酒時代」，以「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」為主軸，描繪當代餐酒文化從 Fine Dining 走向隨性共享、從極繁回歸真實的演變。

葉怡蘭指出，餐酒館風潮是「極致之後的回望」，許多星級主廚近年投入餐酒館，將嚴謹技法融入日常飲食，以更開放的方式與風土食材對話，形成新世代的餐酒語彙。在她看來，這樣的精神與麥卡倫的工藝與創新一脈相承——既尊重傳統，也不被框架束縛。

在這波新餐酒潮流中，經典也被重新拆解與詮釋。像「Encore Là par Yao」以油封鴨胗、普羅旺斯燉蔬菜，呈現熟悉卻嶄新的風味；「ORIGEN」 西班牙餐廳則以濃烈美學展現空間的多重層次。風味與場域相互碰撞，讓餐酒館成為都市品味的日常舞台。

麥卡倫同樣從經典延展出創造力──品牌擁有完整雪莉橡木桶供應鏈與自家雪莉酒莊，其中 Valdespino 以麥卡倫 Virgin Oak 潤桶雪莉酒打造「Vermouth Origen」香艾酒，遵循古法並加入植物浸漬液，呈現傳統與現代兼具的層次，呼應餐酒文化「從傳統開啟無限可能」的精神。

隨著「合食共享」成為餐桌主調，威士忌的角色也被凸顯。葉怡蘭認為，威士忌的甜潤與桶陳複雜度，自然與餐酒館料理相得益彰。「濃搭濃、淡配淡」的原則下，麥卡倫成為料理的最佳拍檔。經典雪莉桶系列適合搭配燉煮、燒烤等濃郁料理；雙雪莉桶系列則與蔬菜、海鮮或冷盤相互平衡。

歲末時節，她也推薦兩款格外貼近餐桌情境的選擇。「春宴系列 The First Light」以香草、莓果香與細緻甜韻搭配海鮮與番茄料理尤為合適；而「 The Harmony Collection 第五版蜜蘭香茶韻」，則以鳳凰單欉蜜蘭香與雪莉桶甜韻交織，被她視為「百搭款」，從前菜到主餐皆能展現韻味。

葉怡蘭表示，新餐酒時代強調酒飲的多元與自由，純飲、加冰到 Highball，不只是濃淡選擇，更代表餐桌節奏的轉換。在輕鬆氛圍中，人們以更自在的方式感受風味與交流，麥卡倫則在這場風味革新中，扮演讓餐桌對話更完整的靈魂角色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葉怡蘭分享「合食共享」精神讓威士忌展現新角色，雪莉王者麥卡倫以風味層次與香氣展現完美契合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葉怡蘭分享「合食共享」精神讓威士忌展現新角色，雪莉王者麥卡倫以風味層次與香氣展現完美契合。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以威士忌開啟餐酒對話的更多可能，探索「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的餐酒哲學，開啟屬於新世代的味蕾新態度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫以威士忌開啟餐酒對話的更多可能，探索「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的餐酒哲學，開啟屬於新世代的味蕾新態度。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葉怡蘭認為：「酒的豐富多元正呼應新餐酒時代的精神。」威士忌的加入，更為這個場域開啟了令人期待的驚喜與探索。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
葉怡蘭認為：「酒的豐富多元正呼應新餐酒時代的精神。」威士忌的加入，更為這個場域開啟了令人期待的驚喜與探索。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫旗下瓦德比諾雪莉酒莊推出「Vermouth Origen」香艾酒，以麥卡倫初次橡木桶潤養而成，兼具傳統與現代風韻，精彩體現從工藝延展出的創造力。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫旗下瓦德比諾雪莉酒莊推出「Vermouth Origen」香艾酒，以麥卡倫初次橡木桶潤養而成，兼具傳統與現代風韻，精彩體現從工藝延展出的創造力。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

料理
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

首發即絕響 創世者皇者雪莉桶陳金高「單一原桶強度」桶皇登場

河輪系列一／正是時候玩河輪 深入城中心 體驗慢生活

用富士山純水釀出乾淨酯香 「富士日本威士忌」三酒款正式上市

噶瑪蘭台灣之韻系列「海洋」單一麥芽威士忌 昇恆昌限定上市

相關新聞

歷經洗禮的雋永 Pierpaolo Piccioli督軍Balenciaga發表全新形象廣告

城市不僅是人們聚集的所在，更因為有機或無機物的線條、輪廓、色彩、質感，帶來城市眾生的萬千姿態。Balenciaga近日發...

米其林推薦餐廳 祥和蔬食年菜開賣

全台唯一連續八年榮獲米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，提前布局農曆新年年菜商機，以經典川式料理手法呈現麻、辣、辛、...

新餐酒時代來臨！麥卡倫攜手葉怡蘭開啟威士忌搭餐無限可能

當代餐酒文化正在改變，從Fine Dining的古典嚴謹，逐漸走向餐酒館的自在隨性。麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，歲...

防寒更要美！從外套、包款、帽飾、短靴到香氛 時髦冬品8選全收錄

低溫特報來襲，衣櫃裡的冬季服裝於登場。想為這個冬天保暖也增添新意？其實防寒更要注重材質、輪廓、線條比例，保暖不必穿得像胖...

SOGO敦化館熄燈倒數！Bye Bye Sale全面3折起

台北第一家貴婦百貨SOGO敦化館，由於租約到期，將在12月14日（日）21:30熄燈，精品櫃位將陸續由SOGO復興館與大...

有一種剽悍叫「沙丘白」 TUDRO帝舵發表全新Ranger系列雙尺寸

隨著電影《沙丘3》的前導訊息在近日曝光，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）也在近日發表了Ranger系列新品，選用黑色與沙丘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。