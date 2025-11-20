新餐酒時代來臨！麥卡倫攜手葉怡蘭開啟威士忌搭餐無限可能
當代餐酒文化正在改變，從Fine Dining的古典嚴謹，逐漸走向餐酒館的自在隨性。麥卡倫延續「為時代．創新味」精神，歲末再度攜手飲食作家葉怡蘭，推出全新企劃「新餐酒時代」，以「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」為主軸，描繪當代餐酒文化從 Fine Dining 走向隨性共享、從極繁回歸真實的演變。
葉怡蘭指出，餐酒館風潮是「極致之後的回望」，許多星級主廚近年投入餐酒館，將嚴謹技法融入日常飲食，以更開放的方式與風土食材對話，形成新世代的餐酒語彙。在她看來，這樣的精神與麥卡倫的工藝與創新一脈相承——既尊重傳統，也不被框架束縛。
在這波新餐酒潮流中，經典也被重新拆解與詮釋。像「Encore Là par Yao」以油封鴨胗、普羅旺斯燉蔬菜，呈現熟悉卻嶄新的風味；「ORIGEN」 西班牙餐廳則以濃烈美學展現空間的多重層次。風味與場域相互碰撞，讓餐酒館成為都市品味的日常舞台。
麥卡倫同樣從經典延展出創造力──品牌擁有完整雪莉橡木桶供應鏈與自家雪莉酒莊，其中 Valdespino 以麥卡倫 Virgin Oak 潤桶雪莉酒打造「Vermouth Origen」香艾酒，遵循古法並加入植物浸漬液，呈現傳統與現代兼具的層次，呼應餐酒文化「從傳統開啟無限可能」的精神。
隨著「合食共享」成為餐桌主調，威士忌的角色也被凸顯。葉怡蘭認為，威士忌的甜潤與桶陳複雜度，自然與餐酒館料理相得益彰。「濃搭濃、淡配淡」的原則下，麥卡倫成為料理的最佳拍檔。經典雪莉桶系列適合搭配燉煮、燒烤等濃郁料理；雙雪莉桶系列則與蔬菜、海鮮或冷盤相互平衡。
歲末時節，她也推薦兩款格外貼近餐桌情境的選擇。「春宴系列 The First Light」以香草、莓果香與細緻甜韻搭配海鮮與番茄料理尤為合適；而「 The Harmony Collection 第五版蜜蘭香茶韻」，則以鳳凰單欉蜜蘭香與雪莉桶甜韻交織，被她視為「百搭款」，從前菜到主餐皆能展現韻味。
葉怡蘭表示，新餐酒時代強調酒飲的多元與自由，純飲、加冰到 Highball，不只是濃淡選擇，更代表餐桌節奏的轉換。在輕鬆氛圍中，人們以更自在的方式感受風味與交流，麥卡倫則在這場風味革新中，扮演讓餐桌對話更完整的靈魂角色。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
