防寒更要美！從外套、包款、帽飾、短靴到香氛 時髦冬品8選全收錄
低溫特報來襲，衣櫃裡的冬季服裝於登場。想為這個冬天保暖也增添新意？其實防寒更要注重材質、輪廓、線條比例，保暖不必穿得像胖胖米其林人，防寒？更要有型有款。
GUCCI的翻領短版夾克有著短版剪裁讓人拉開上下半身比例，尤其白色絨毛的大翻領有華麗氣勢也保暖，外套表面的黑色絨布質感但在胸前藏入GUCCI的GG Logo，低調也華麗。想變身女強人？或許先來一款Burberry經典的Kensington長風衣。風衣使用了Burberry愛用的Gabardine布料與杜松子綠色，除可調整的腰帶讓全身型都能駕馭，簡單內搭荷葉邊襯衫就可變身英式貴族，共有六色可選；Dolce&Gabbana的寬版羊毛混紡大衣，可以將身體80%的正面溫暖包圍，即便輕鬆內搭牛仔褲、襯衫，也有米蘭式的強悍與優雅，一件就可出門！
而包包永遠都是女性的第二個身份表徵，Prada的Aimèe中號印花皮革肩背包可手提、可肩背，重點使用了白色與棕色模仿乳牛的動物印花皮革，視覺變營造了心頭暖暖感受，堪稱最潮「牛牛包」。法式精品Roger Vivier雖以華麗的「花鑽」與方釦聞名，本季另推薦一只Tres Vivier淺焦糖羔羊毛水晶扣後背包，包款表面結合了蓬鬆棉質與麂皮，復以金色鏈結搭配花鑽，又閃又溫馨。
嚴寒對策除了身體要保暖，鞋履也是造型穿搭重點。皮件、鞋履起家的TOD’S便有一雙皮革長靴，鞋面有著纖細金屬裝飾搭配亮面質感皮革，隱形增高之餘也讓腿部線條更修長。如果懶得整理頭髮，出門一頂有型帽款便一次解決造型、髮型兩種問題。Bottega Veneta的Intrecciato Leather Aviator Hat將品牌經典的Intrecciato編織皮革結合白色毛絨質感，帽簷下擺可敞開、可扣合，去滑雪場也很合適。
冬天的空氣裡盡是乾冷氣味，這個時候，你更需要隱形的嗅覺裝飾，Balenciaga最近新推出香氛系列，包含No Comment、Twenty Four Seven、Le Dix、Extra、Cristobal、To Be Confirmed......氣味不若香水般濃郁，但採用刻意設計與Balenciaga品牌歷史和拍的10種風味「主張」，將情緒披掛上身，也讓個人風格、如影隨形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言