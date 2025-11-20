快訊

防寒更要美！從外套、包款、帽飾、短靴到香氛 時髦冬品8選全收錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry經典剪裁Kensington長風衣，89,000元。圖／Burberry提供
低溫特報來襲，衣櫃裡的冬季服裝於登場。想為這個冬天保暖也增添新意？其實防寒更要注重材質、輪廓、線條比例，保暖不必穿得像胖胖米其林人，防寒？更要有型有款。

GUCCI的翻領短版夾克有著短版剪裁讓人拉開上下半身比例，尤其白色絨毛的大翻領有華麗氣勢也保暖，外套表面的黑色絨布質感但在胸前藏入GUCCI的GG Logo，低調也華麗。想變身女強人？或許先來一款Burberry經典的Kensington長風衣。風衣使用了Burberry愛用的Gabardine布料與杜松子綠色，除可調整的腰帶讓全身型都能駕馭，簡單內搭荷葉邊襯衫就可變身英式貴族，共有六色可選；Dolce&Gabbana的寬版羊毛混紡大衣，可以將身體80%的正面溫暖包圍，即便輕鬆內搭牛仔褲、襯衫，也有米蘭式的強悍與優雅，一件就可出門！

而包包永遠都是女性的第二個身份表徵，Prada的Aimèe中號印花皮革肩背包可手提、可肩背，重點使用了白色與棕色模仿乳牛的動物印花皮革，視覺變營造了心頭暖暖感受，堪稱最潮「牛牛包」。法式精品Roger Vivier雖以華麗的「花鑽」與方釦聞名，本季另推薦一只Tres Vivier淺焦糖羔羊毛水晶扣後背包，包款表面結合了蓬鬆棉質與麂皮，復以金色鏈結搭配花鑽，又閃又溫馨。

嚴寒對策除了身體要保暖，鞋履也是造型穿搭重點。皮件、鞋履起家的TOD’S便有一雙皮革長靴，鞋面有著纖細金屬裝飾搭配亮面質感皮革，隱形增高之餘也讓腿部線條更修長。如果懶得整理頭髮，出門一頂有型帽款便一次解決造型、髮型兩種問題。Bottega Veneta的Intrecciato Leather Aviator Hat將品牌經典的Intrecciato編織皮革結合白色毛絨質感，帽簷下擺可敞開、可扣合，去滑雪場也很合適。

冬天的空氣裡盡是乾冷氣味，這個時候，你更需要隱形的嗅覺裝飾，Balenciaga最近新推出香氛系列，包含No Comment、Twenty Four Seven、Le Dix、Extra、Cristobal、To Be Confirmed......氣味不若香水般濃郁，但採用刻意設計與Balenciaga品牌歷史和拍的10種風味「主張」，將情緒披掛上身，也讓個人風格、如影隨形。

Prada Aimèe中號印花皮革肩背包，12萬元。圖／Prada提供
GUCCI翻領飛行員夾克，價格店洽。圖／翻攝自GUCCI官方網站
白色與深棕色的仿動物皮革，帶來令人心頭暖暖的乳牛聯想。圖／Prada提供
Bottega Veneta Intrecciao Aviator Hat，47,600元。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Roger Vivier Tres Vivier淺焦糖羔羊毛水晶扣後背包，80,000元。圖／Roger Vivier提供
可愛的翻領毛毛結合Intrecciato編織皮革工藝，成為冬日最暖心的頂上造型。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
TOD'S黑色長靴，價格店洽。圖／TOD'S提供
Dolce&Gabbana寬版羊毛混紡大衣，價格店洽。圖／翻攝自Dolce&Gabbana官方網站
Balenciaga共發表10款全新香氛，命名不以傳統的氣味定調，但以品牌風格像是100%、Extra、Twenty Four Seven、No Comment......命名，別出心裁。圖／Balenciaga提供
Burberry經典剪裁Kensington長風衣杜松子綠色，內襯Burberry格紋。圖／Burberry提供
除了能修飾腿部線條，厚底、高跟的設計也讓TOD'S長靴帶來隱形增高效果。圖／TOD'S提供
