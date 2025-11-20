防寒更要美！從外套、包款、帽飾、短靴到香氛 時髦冬品8選全收錄

低溫特報來襲，衣櫃裡的冬季服裝於登場。想為這個冬天保暖也增添新意？其實防寒更要注重材質、輪廓、線條比例，保暖不必穿得像胖胖米其林人，防寒？更要有型有款。

GUCCI的翻領短版夾克有著短版剪裁讓人拉開上下半身比例，尤其白色絨毛的大翻領有華麗氣勢也保暖，外套表面的黑色絨布質感但在胸前藏入GUCCI的GG Logo，低調也華麗。想變身女強人？或許先來一款Burberry經典的Kensington長風衣。風衣使用了Burberry愛用的Gabardine布料與杜松子綠色，除可調整的腰帶讓全身型都能駕馭，簡單內搭荷葉邊襯衫就可變身英式貴族，共有六色可選；Dolce&Gabbana的寬版羊毛混紡大衣，可以將身體80%的正面溫暖包圍，即便輕鬆內搭牛仔褲、襯衫，也有米蘭式的強悍與優雅，一件就可出門！

而包包永遠都是女性的第二個身份表徵，Prada的Aimèe中號印花皮革肩背包可手提、可肩背，重點使用了白色與棕色模仿乳牛的動物印花皮革，視覺變營造了心頭暖暖感受，堪稱最潮「牛牛包」。法式精品Roger Vivier雖以華麗的「花鑽」與方釦聞名，本季另推薦一只Tres Vivier淺焦糖羔羊毛水晶扣後背包，包款表面結合了蓬鬆棉質與麂皮，復以金色鏈結搭配花鑽，又閃又溫馨。

嚴寒對策除了身體要保暖，鞋履也是造型穿搭重點。皮件、鞋履起家的TOD’S便有一雙皮革長靴，鞋面有著纖細金屬裝飾搭配亮面質感皮革，隱形增高之餘也讓腿部線條更修長。如果懶得整理頭髮，出門一頂有型帽款便一次解決造型、髮型兩種問題。Bottega Veneta的Intrecciato Leather Aviator Hat將品牌經典的Intrecciato編織皮革結合白色毛絨質感，帽簷下擺可敞開、可扣合，去滑雪場也很合適。