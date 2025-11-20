SOGO敦化館熄燈倒數！Bye Bye Sale全面3折起
台北第一家貴婦百貨SOGO敦化館，由於租約到期，將在12月14日（日）21:30熄燈，精品櫃位將陸續由SOGO復興館與大巨蛋商場銜接。Bye Bye Sale 於11月20日至12月14日全面3折起，於敦化館單日累計消費滿10000元，即可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。
SOGO敦化館31年來更是乘載著許多美好回憶，許多人人生中的第一個精品包、與閨蜜的下午茶、選購婚戒...等許多重要時刻都在這裡，SOGO表示，12月14日18:00~20:00現場將有紀念照速拍留影服務；21:15~21:30邀請聲樂家以曼妙的歌聲與動人的樂音，共譜經典樂章，這一夜讓我們以歌聲向滿滿的回憶道聲晚安，誠摯邀請您與我們共同迎接謝幕之夜。
此外，SOGO也特別製作「紀念磁鐵」讓粉絲收藏，活動期間與敦化館1F裝置合照並上傳個人FB或IG，並標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，即可憑APP內快樂購卡兌換紀念磁鐵一份；另於指定樓層集章完畢，還可再抽秀泰電影票。
Bye Bye Sale購物之餘也同步推出感恩回饋及滿額贈，1-2F指定精品滿20000元送1000元、全館滿10000元送500元，當日累計消費達指定門檻再享各等級小家電好禮，同時美食不打烊，於敦化館單日累計消費滿10000元，即可兌換復興館指定餐飲500元電子折價券。
