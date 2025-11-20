快訊

有一種剽悍叫「沙丘白」 TUDRO帝舵發表全新Ranger系列雙尺寸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR新款Ranger系列表款，共有36、39毫米兩種尺寸，皆具備「沙丘白」色新面盤。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Ranger系列表款，共有36、39毫米兩種尺寸，皆具備「沙丘白」色新面盤。圖／TUDOR提供

隨著電影《沙丘3》的前導訊息在近日曝光，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）也在近日發表了Ranger系列新品，選用黑色與沙丘白色為面盤新色，並一次發表原本的39毫米與新尺寸的36毫米，除了接軌近年的小表徑趨勢，同時也讓女性消費者輕鬆上手。

雖然近代潛水表成為重要的市場大宗，唯TUDOR早從1950年代以降透過Ranger（遊俠型）表款，展現從英國北格陵蘭考察以致橫斷「達卡拉力賽」（Dakar Rally）的果敢特性；1970年代，TUDOR一只Oyster Prince（7808）腕表曾伴隨英國北格陵蘭考察隊遠征極地，最終因表款傳承至後代並在回返TUDOR原廠維修而讓這段佳話曝光；同時TUDOR現今更是「達卡拉力賽」的（2026）大會指定計時，穿越滾滾黃沙，無懼衝擊、地形、溫度的考驗，或也成為「沙丘白」新色的靈感來源。

全新Ranger系列表款皆採用磨砂處理的精鋼表殼，因此色澤更為低調內斂。延續原本的39毫米尺寸外，新作並加碼更纖細的36毫米讓男性、女性都更為服貼配戴。雖然面盤上並無Chronometer字樣，但全數表款皆使用了具備瑞士天文台認證的MT5400（或MT5402）自動上鍊機芯，機芯皆具備抗磁力的矽游絲與70小時動力儲存。表帶並有磨砂精鋼與NATO帆布表帶兩種選擇，依尺寸、表帶材質不同，訂價約自10萬1,500元至11萬6,000元不等。

TUDOR旗下Ranger（遊俠型）腕表推出沙丘白色與36毫米新選擇。圖／TUDOR提供
TUDOR旗下Ranger（遊俠型）腕表推出沙丘白色與36毫米新選擇。圖／TUDOR提供
TUDOR Ranger系列腕表黑色面盤款，磨砂精鋼、36毫米、MT5400瑞士天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示，11萬2,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Ranger系列腕表黑色面盤款，磨砂精鋼、36毫米、MT5400瑞士天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示，11萬2,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Ranger系列腕表沙丘白色面盤款，磨砂精鋼、36毫米、MT5400瑞士天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示，11萬2,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR Ranger系列腕表沙丘白色面盤款，磨砂精鋼、36毫米、MT5400瑞士天文台認證自動上鍊機芯、時間顯示，11萬2,500元。圖／TUDOR提供
隨著電影《沙丘3》的新訊曝光，TUDOR也發表了新款Ranger系列表款，選用沙丘白色引起新話題。圖／TUDOR提供
隨著電影《沙丘3》的新訊曝光，TUDOR也發表了新款Ranger系列表款，選用沙丘白色引起新話題。圖／TUDOR提供

考察 格陵蘭 瑞士
×

